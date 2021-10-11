Жемчужина Черкасской области: Как провести день в Умани, чтобы увидеть лучшее не только в "Софиевке", но и городе

Уникальный гайд для туристов: от парков до памятников архитектуры

Ионическое море. Национальный дендрологический парк "Софиевка" Фото из открытых источников

Украина имеет немало интересных мест для туристов. Их можно посещать в любое время года. Но определенные локации становятся еще более особенными осенью. Одна из таких – город Умань Черкасской области.

Первая причина сюда ехать -э то известный парк "Софиевка". Но не стоит ограничиваться только этим. Здесь есть светомузыкальный фонтан, памятники архитектуры и многое другое. Как доехать в город и что в нем смотреть, читайте далее в нашем материале.

Как доехать до Умани и сколько это стоит

Умань расположена вдоль трассы М05 Киев-Одесса. Поэтому самыми простыми способами сюда доехать из Киева являются:

Автобус или маршрутка;

Автостоп – обычный или с помощью сервиса BlaBlaCar.

Ехать около двух часов. Поездка в одну сторону будет стоить около 150-200 грн в одну сторону.

Если вы едете по трассе М-05, стоит выходить возле АЗС Brent Oil. Оттуда пройти немного по улице Освободителей до остановки "Авторынок". Нужно будет немного подождать автобус. На нем можно доехать ближе к центру и дендропарку.

Стоимость проезда - 5 грн.

Автовокзал в Умани Фото из открытых источников

Национальный дендропарк "Софиевка"

Почему сюда. Путешествие по городу стоит начинать именно отсюда. Если вы едете автобусом, то остановка называется Парк "Софиевка". Это главная туристическая жемчужина Умани. Ее основал польский магнат Станислав Потоцкий в 1796 г.

Парк назван в честь его жены – Софии. Имеет площадь 179,2 га. Ежегодно сюда приезжают 150 000 туристов. Каждому выпадает возможность посмотреть на более 3300 видов деревьев и кустов, разнообразные беседки и водопады. Кроме того, по замыслу архитекторов, парк является наглядной иллюстрацией к отдельным частям поэм Гомера "Одиссея" и "Иллиада".

Скульптуры в парке "Софиевка" Фото из открытых источников

Сколько стоит. По состоянию на сегодня входной билет стоит 100 грн для взрослых. Их можно приобрести у главного входа. Обязательно обратите внимание на башни. Эти сооружения возвели еще в 1850-1852 годах. Вход для жителей Умани бесплатный.

Как лучше осматривать парк. Это стоит делать зигзагами. Сначала нужно пройти около 50 метров по главной аллее – слева будет карта. Сфотографируйте ее. После этого можно вернуться обратно ко входу. Уже оттуда следовать налево.

Карта парка Фото из открытых источников

Что стоит увидеть. Ходить по парку придется около 4-х часов. За этот промежуток времени можно взглянуть на все известные памятники. Гуляя по обычной тропинке, вокруг вас будет живописная природа. В основном это небольшие озера с лебедями и уточками, в которых вода отражает пейзажи вокруг. Также вас будут ждать скалы, мостики и небольшие кафе, где можно поесть.

Озера "Софиевки" Фото из открытых источников

Сразу стоит дойти до отеля "Софиевский". Довольно интересны цветы и кусты возле него. Рядом также есть один из фонтанов. А если пройти чуточку дальше, будет расположен розарий. Осенью здесь уже ничего не цветет.

Затем стоит искать на карте Китайскую беседку. Стоит вернуться немного назад и найти проложенную тропу. Она пролегает через небольшой овраг. И обратите внимание на дерево возле беседки. Его на карте нет - это гайдамацкий дуб. Он растет уже более 400 лет. Имеет высоту около 22 метров.

Гайдамацкий дуб ZIK.UA

Посидев немного под деревом, можно отправиться к главной достопримечательности – Ионического моря. Все самые красивые фото можно получить именно здесь. Здесь расположены скалы, фонтан "Змея" и павильон Флоры с орнаментами 1852 года.

Напоследок, посетите остров Анти-Цирцеи на Верхнем пруду.

Композиции дендрологического парка в Умани Фото из открытых источников

Куда еще пойти в городе

После насыщенной прогулки в дендропарке, стоит пойти прогуляться по городу. Если выйти из "Софиевки" через главный вход, нужно идти направо. Это улица Садовая, на которой будет немало памятников архитектуры, а также другие локации. Вот на что стоит обратить внимание:

Жилой дом. Расположен на Садовой, 51. Его можно увидеть на возвышенной части улицы. Построен еще во времена, когда Умань была главным городом военных поселений. В XIX в. к нему пристроили два тамбура.

Жилой дом на Садовой Фото из открытых источников

Учебное заведение. Расположено на Садовой, 3. Построено в 1898-1900 годах. До революции здесь размещалось отделение торгово-промышленного Коммерческого банка Петербурга. В архитектуре использованы декоративные элементы неоренессанса.

Учебное заведение в Умани на Черкасщине Фото из открытых источников

Городская управа. Расположена на улице Садовой, 2. Это памятник архитектуры начала ХХ века. Считается, что автором проекта был одессит Юрий Дмитренко. Возводили постройку как обычный доходный дом. Позже внутри открыли институт. С 1998 года он имеет статус университета.

Учебное заведение в Умани на Черкасщине ZIK.UA

Центр города. Сюда лучше всего приходить в темное время суток. Здесь можно увидеть около 8000 квадратных метров зоны отдыха. Для детей есть карусели. Поразительным украшением этого места стали светомузыкальные пешеходные фонтаны - их около 50 и они достигают высоты в два метра. Не стоит забывать и о Костеле Успения Богородицы - если пройтись немного дальше от центра, вы попадете в Василианский монастырь 1765 года.

Кинотеатр им. Черняховского. Берет свое начало с XIX века. Построен на средства Александра Потоцкого - представителя знатного польского рода. Некоторое время в этом сооружении проводили концерты и спектакли. В начале ХХ в. После Второй мировой войны работал как кинотеатр. Последний сеанс был в 1997 году.

Кинотеатр им. Черняховского в г. Умань ZIK.UA

Уманский краеведческий музей. Является одним из старейших в Черкасской области. Берет свое начало в 1906 году. Тогда создали кружок ценителей старины. Именно его члены начали собирать старинные вещи, декоративные росписи и тому подобное. В 1917 открыли музей. По состоянию на сегодня в нем насчитывается до 50 тысяч экспонатов. Это картины, монеты, документы и предметы быта.

Уманский краеведческий музей Фото из открытых источников

Скевер им. Т. Г. Шевченко. Расположен на улице Независимости. Здесь тоже можно отдохнуть. Кроме того, довольно интересным является монумент Кобзарю. В конце парка вы увидите известный комплекс светомузыкальных фонтанов "Жемчужина любви". Они работают по особому графику, который можно найти на официальном сайте.

Особенно яркими они становятся после 20: 00-в этот период начинается шоу.

Светомузыкальный фонтан "Жемчужина любви" в городе Умань Черкасской области коллаж ZIK

Не забывайте также посетить фэнтези-парк "Новая Софиевка", могилу рабби Нахмана и другие места.

Осташевский стал Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Черкасской области, в котором рассказывается о Букском каньоне, водопаде Выр и Малосмилянском карьере.

Также есть материал о Черкассах, где можно прочитать о Долине Роз, Храме Белого Лотоса и других необычных туристических магнитах города.