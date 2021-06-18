Жара наступает: Как уберечь себя, детей и домашних любимцев от высокой температуры воздуха

Простые, но действенные советы помогут минимизировать влияние жары на организм

Фото из открытых источников

Наконец украинцы дождались по настоящему теплых дней. После достаточно холодной зимы, нестабильной весны и прохладной половины июня в Украину идет жаркое лето.

Однако высокая температура воздуха может навредить и людям, и домашним любимцам.

Как пережить жаркие дни и уменьшить влияние тепла на организм человека рассказываем подробнее.

Когда ожидать жару и для кого она опасна

На Украину надвигается жара - синоптики прогнозируют +31, их стоит ожидать уже в этом месяце. В целом ожидается достаточно жаркое лето в Украине. Температура воздуха будет значительно превышать норму, а в отдельные дни столбики термометров будут достигать +40 градусов.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большее количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Значительное повышение температуры воздуха может привести к сгущению в организме крови (а это чревато возникновением тромбов). Нагрузка на все системы организма при этом увеличивается. В жару снижается количество кислорода в воздухе, у человека наступает гипоксия - кислородное голодание. Даже практически молодые и здоровые люди в жару не чувствуют себя бодрыми, становится трудно дышать, наваливается вялость и сонливость.

Жара может негативно повлиять на метеозависимых людей или больных вегето-сосудистой дистонией.

Как уменьшить воздействие жары на организм

Чтобы сполна насладиться летом и избежать негативных последствий жары стоит придерживаться простых, но действенных советов.

Избегать прогулок под открытым солнцем. Длительные прогулки под прямым солнечным лучами могут привести к тепловому удару или перегреву. Особенно если не прикрывать голову зонтом или головным убором и не пить достаточно воды.

В первую очередь таких прогулок должны избегать люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с сахарным диабетом и с проблемами щитовидной железы. Перегрев может ухудшить их состояние. Выбирать для прогулок стоит период до 11:00 и после 16:00. Пить достаточно воды. Врачи советуют пить именно простую воду - она лучше всего утоляет жажду и ее легче всего воспринимает организм. Также стоит носить с собой бутылку воды и делать несколько глотков каждые 20-30 минут. Для утоления жажды можно выбрать и отвары трав и фруктов, а также зеленый чай. Носить одежду с длинными рукавами из натуральных тканей и головные уборы. Во время жары стоит носить свободную одежду с длинными рукавами, которая покрывает тело. Она должна быть светлой и из натуральных тканей: так одежда будет пропускать воздух, отражать солнечные лучи и защищать кожу от различных вредных процессов под действием солнца. Головные уборы должны быть светлых цветов - так они будут отражать солнечные лучи и голова будет нагреваться меньше. Высокая температура не будет влиять на мозг – это уменьшает риск получить тепловой удар. Некоторые виды головных уборов защищают еще лицо и шею от солнечных ожогов. Это очень важно, поскольку открытые солнечные лучи вредны для нашей кожи. Умываться и обливаться водой. Умываться или обливаться водой во время жары можно, и это весьма полезно: так охлаждается верхний слой кожи, что предотвращает перегрев других органов. Поэтому, если есть возможность в течение дня умываться или выполнять другие водные процедуры – этим надо пользоваться. Однако не стоит часто пользоваться гелем или мылом во время душа. Если человек моется слишком часто, то пересушивает кожу и смывает особую защиту, которую выделяет кожа. Тогда она более уязвима к солнечным лучам. Наносить средства с SPF. Стоит использовать средства с уровнем защиты SPF 30, ведь это оптимальный уровень, для города его достаточно. Частота нанесения зависит от того, как долго человек находится на солнце. На пляже стоит обновлять покрытие после каждого купания. А для города можно наносить защиту утром перед выходом. Пересмотреть рацион питания. Не стоит во время жары употреблять жареную и жирную пищу: она согревает организм и тяжело переваривается. Кроме того, стоит отказаться от соленых продуктов и меньше солить блюда. Следует также уменьшить количество белков в рационе, особенно животных. Летом очень важно есть достаточно свежих сезонных овощей, фруктов, ягод, нежирного мяса, рыбы и морепродуктов. Во время сильной жары также можно увеличить количество зелени и салата, чтобы пополнить баланс магния и калия. Не злоупотреблять мороженым или айс-латте. Холодные напитки со льдом не могут охладить тело во время жары. Вывести тепло из организма можно лишь вместе с потом. Холодная жидкость просто разбавит тепло внутри, но не решит проблему перегрева. Также слишком холодный напиток может спровоцировать боль в горле. Отказаться от сладких напитков и алкоголя. Не стоит в жару употреблять сладкие газированные напитки и алкоголь, так как сахар и спирт способствуют обезвоживанию и жажду не утолят. Стоит также уменьшить потребление кофе, потому что он тоже выводит воду из организма. Брать с собой необходимые лекарства. Если у человека уже есть диагноз (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенный инфаркт), необходимо обязательно иметь с собой препараты нитроглицерина на случай приступа стенокардии, препарат для снижения давления, а также препараты более широкого потребления - валидол, корвалол и тому подобное. Здоровые люди могут ограничиться валидолом, корвалолом и нашатырным спиртом. Также не лишними будут влажные салфетки.

Правила защиты ребенка от жары

Ребенок не может четко выразить свои ощущения и вовремя отреагировать на проявления своего организма. Поэтому стоит пристально следить за ребенком и создать условия, соответствующие температуре воздуха.

Как уберечь детей от жары Фото из открытых источников

Чтобы помочь ребенку пережить жару стоит:

Хорошо проветривать все помещения, в которых находится ребенок.

Купать ребенка в прохладной воде перед сном или протирать влажным полотенцем, чтобы защитить кожу от пересыхания и повышения температуры тела.

Одевать ребенка в одежду из легких, натуральных тканей. Даже если он одевается только во время прогулок вокруг дома! Стоит выбирать платья или шорты и обязательно надевать на ребенка шляпу.

Использовать солнцезащитный крем на дворе. Выбирать стоит тот, который подходит для чувствительной кожи. Избегать прогулок с 11:00 до 15:00.

Использовать вентиляторы, но не направлять непосредственно на ребенка.

Циркуляция воздуха в комнате может иметь решающее значение в изменении температуры как помещения, так и тела ребенка. Большая бутылка замороженной воды также может помочь охладить воздух в комнате. Кондиционер стоит использовать осторожно.

Ребенку необходимо выпивать достаточное количество жидкости. Это может быть обычная питьевая вода или охлажденные версии ежедневных напитков.

Можно также установить термометр в комнате ребенка. Это может помочь определить, какие методы работают лучше.

Использовать надувной бассейн или спринклер (рассеиватель воды для полива). Даже просто положить ноги в прохладную воду летом — приятно для ребенка, а также это помогает регулировать температуру тела.

Никогда не стоит оставлять ребенка одного в машине.

Как защитить от жары домашних любимцев

От жары страдают не только люди, но и домашние питомцы, часто даже больше чем люди, поскольку они имеют густую шерсть или перья. От теплового воздействия не помогают никакие лекарства, поэтому дешевле и безопаснее придерживаться правил профилактики перегрева и теплового удара.

От жары страдают и домашние животные Фото из открытых источников

Чтобы помочь животным пережить жару стоит:

Установить в помещении кондиционер или хотя бы вентилятор. Закрепить его нужно в недоступном для животного месте.

Обеспечить животному доступ в прохладные помещения, например, ванную или туалет. Там она может переждать пик жары на кафеле.

Смачивать питомцу прохладной водой голову, уши, переносицу, лоб, подушечки лап. Можно класть на лоб влажную ткань.

Следить, чтобы любимец не оставался без питьевой воды. Вода должна быть чистой, свежей, приятно прохладной. Можно расставить по квартире 2-3 поилки.

Помочь животному перенести жару также можно, соорудив для него освежающую лежанку. Для этого нужно взять несколько пластиковых бутылок, наполнить водой, охладить в морозилке. Затем обернуть бутылки полотенцем и положить на пол, постелить матрасик, положить питомца на лежанку.

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Берегите себя и наслаждайтесь летними днями с удовольствием.