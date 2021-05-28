Земля в Украине становится товаром: Как будут продавать наделы и какими будут налоги

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В этом году украинцы смогут продавать небольшие земельные участки

С 1 июля в Украине должен открыться рынок земли - будет внедрена земельная реформа, к которой готовились в течение более года. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" позволит гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.

Как украинцы будут продавать и покупать угодья и какие налоги заплатят рассказываем подробнее.

Этапы внедрения рынка земли в Украине

Согласно законодательным инициативам, принятым народными депутатами, в стране земельная реформа будет вводиться в несколько этапов:

на первом этапе , с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством - 100 га на человека.

, с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством - 100 га на человека. второй этап предполагает, что с 1 января 2024 года, получат возможность приобретать права собственности на землю и юридические лица, но с условием что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство. Максимальный размер земельного участка - 10 тыс. га.

Цена на землю будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом. Однако, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценке, которую будет проводить соответствующий Госгеокадастр.

Подробнее о подготовке к внедрению рынка земли в Украине можно узнать по ссылке.

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Правила проведения операций купли-продажи земли

Чтобы продать земельный надел, необходимо подготовить следующие документы:

паспорт продавца и покупателя,

идентификационные коды,

отчет об экспертной денежной оценке земельного участка,

документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (выписка из реестра прав на недвижимое имущество или государственный акт),

выписка из государственного земельного кадастра относительно земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка должен содержать все условия, перечисленные в статье 132 Земельного кодекса Украины:

название сторон (фамилия, имя и отчество гражданина, название юридического лица);

вид сделки;

вид сделки; предмет сделки (земельный участок с определением места расположения, площади, целевого назначения, состава угодий, правового режима и т. п);

документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;

сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;

сведения об отсутствии или наличии ограничений по использованию земельного участка по целевому назначению (залог, аренда, сервитуты и т. п);

договорную цену;

права и обязанности сторон;

кадастровый номер земельного участка;

момент перехода права собственности на земельный участок.

Перед заключением сделки следует проверить регистрацию земельного участка в Госземкадастре и регистрацию права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

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Какие налоги нужно уплатить продавцу

В случае продажи земельного участка физическое лицо может не платить налог на доходы физических лиц и военный сбор при условии, если:

недвижимое имущество продает впервые в течение года;

размер земельного участка не превышает нормы бесплатной передачи, определенной в статье 121 Земельного кодекса Украины,

земельный участок находится в собственности продавца более 3 лет.

В другой ситуации гражданину придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% ВС от стоимости земельного участка, установленного в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи принадлежащей им недвижимости составляет 18%.

Нотариус удостоверяет соответствующий договор только при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа, который подтвердит уплату налога на доходы в бюджет продавцом. Такой налог будущий продавец перечисляет в бюджет по месту нотариального удостоверения указанной сделки в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.