Земля в Украине становится товаром: Как будут продавать наделы и какими будут налоги
В этом году украинцы смогут продавать небольшие земельные участки
С 1 июля в Украине должен открыться рынок земли - будет внедрена земельная реформа, к которой готовились в течение более года. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" позволит гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.
Как украинцы будут продавать и покупать угодья и какие налоги заплатят рассказываем подробнее.
Этапы внедрения рынка земли в Украине
Согласно законодательным инициативам, принятым народными депутатами, в стране земельная реформа будет вводиться в несколько этапов:
- на первом этапе, с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством - 100 га на человека.
- второй этап предполагает, что с 1 января 2024 года, получат возможность приобретать права собственности на землю и юридические лица, но с условием что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство. Максимальный размер земельного участка - 10 тыс. га.
Цена на землю будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом. Однако, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценке, которую будет проводить соответствующий Госгеокадастр.
Подробнее о подготовке к внедрению рынка земли в Украине можно узнать по ссылке.
Правила проведения операций купли-продажи земли
Чтобы продать земельный надел, необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт продавца и покупателя,
- идентификационные коды,
- отчет об экспертной денежной оценке земельного участка,
- документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (выписка из реестра прав на недвижимое имущество или государственный акт),
- выписка из государственного земельного кадастра относительно земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка должен содержать все условия, перечисленные в статье 132 Земельного кодекса Украины:
- название сторон (фамилия, имя и отчество гражданина, название юридического лица);
вид сделки;
- предмет сделки (земельный участок с определением места расположения, площади, целевого назначения, состава угодий, правового режима и т. п);
- документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;
- сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;
- сведения об отсутствии или наличии ограничений по использованию земельного участка по целевому назначению (залог, аренда, сервитуты и т. п);
- договорную цену;
- права и обязанности сторон;
- кадастровый номер земельного участка;
- момент перехода права собственности на земельный участок.
Перед заключением сделки следует проверить регистрацию земельного участка в Госземкадастре и регистрацию права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Какие налоги нужно уплатить продавцу
В случае продажи земельного участка физическое лицо может не платить налог на доходы физических лиц и военный сбор при условии, если:
- недвижимое имущество продает впервые в течение года;
- размер земельного участка не превышает нормы бесплатной передачи, определенной в статье 121 Земельного кодекса Украины,
- земельный участок находится в собственности продавца более 3 лет.
В другой ситуации гражданину придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% ВС от стоимости земельного участка, установленного в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи принадлежащей им недвижимости составляет 18%.
Нотариус удостоверяет соответствующий договор только при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа, который подтвердит уплату налога на доходы в бюджет продавцом. Такой налог будущий продавец перечисляет в бюджет по месту нотариального удостоверения указанной сделки в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.