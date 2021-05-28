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Земля в Украине становится товаром: Как будут продавать наделы и какими будут налоги

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Фото из открытых источников

В этом году украинцы смогут продавать небольшие земельные участки

С 1 июля в Украине должен открыться рынок земли - будет внедрена земельная реформа, к которой готовились в течение более года. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" позволит гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.

Как украинцы будут продавать и покупать угодья и какие налоги заплатят рассказываем подробнее.

Этапы внедрения рынка земли в Украине

Согласно законодательным инициативам, принятым народными депутатами, в стране земельная реформа будет вводиться в несколько этапов:

  • на первом этапе, с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица - граждане Украины. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством - 100 га на человека.
  • второй этап предполагает, что с 1 января 2024 года, получат возможность приобретать права собственности на землю и юридические лица, но с условием что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство. Максимальный размер земельного участка - 10 тыс. га.

Цена на землю будет формироваться по договоренности между покупателем и продавцом. Однако, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценке, которую будет проводить соответствующий Госгеокадастр.

Подробнее о подготовке к внедрению рынка земли в Украине можно узнать по ссылке.

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Правила проведения операций купли-продажи земли

Чтобы продать земельный надел, необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт продавца и покупателя,
  • идентификационные коды,
  • отчет об экспертной денежной оценке земельного участка,
  • документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (выписка из реестра прав на недвижимое имущество или государственный акт),
  • выписка из государственного земельного кадастра относительно земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка должен содержать все условия, перечисленные в статье 132 Земельного кодекса Украины:

  • название сторон (фамилия, имя и отчество гражданина, название юридического лица);
    вид сделки;
  • предмет сделки (земельный участок с определением места расположения, площади, целевого назначения, состава угодий, правового режима и т. п);
  • документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;
  • сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;
  • сведения об отсутствии или наличии ограничений по использованию земельного участка по целевому назначению (залог, аренда, сервитуты и т. п);
  • договорную цену;
  • права и обязанности сторон;
  • кадастровый номер земельного участка;
  • момент перехода права собственности на земельный участок.

Перед заключением сделки следует проверить регистрацию земельного участка в Госземкадастре и регистрацию права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

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Какие налоги нужно уплатить продавцу

В случае продажи земельного участка физическое лицо может не платить налог на доходы физических лиц и военный сбор при условии, если:

В другой ситуации гражданину придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% ВС от стоимости земельного участка, установленного в договоре. Для продавцов - нерезидентов ставка НДФЛ в случае продажи принадлежащей им недвижимости составляет 18%.

Нотариус удостоверяет соответствующий договор только при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа, который подтвердит уплату налога на доходы в бюджет продавцом. Такой налог будущий продавец перечисляет в бюджет по месту нотариального удостоверения указанной сделки в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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