Земля на продажу: ТОП-20 самых актуальных вопросов о земельных отношениях в Украине после 1 июля

Кабинет министров Украины продолжает урегулировать законодательство для реализации земельной реформы

из открытых источников

Через несколько дней в Украине откроют рынок земли - владельцы наделов получат возможность продавать угодья. Готовясь к принципиально новым земельным отношениям Кабинет министров продолжает принимать документы, регулирующие правила совершения сделки купли-продажи земли.

Так, правительство приняло постановление, которое будет регулировать процессы реализации и приобретения земельных участков.

О самых популярных вопросах по изменению земельного законодательства после запуска рынка земли, а также о правах покупателей и продавцов земельных угодий в материале "Першого Незалежного”.

Правила проверки продавцов и покупателей земли

На днях чиновники внесли изменения в порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, даст возможность обеспечить правильную процедуру продажи и оформления сведений в реестре.

Также, по прогнозам главы правительства, после открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на участке, получат преимущественное право ее выкупа. А все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона. В частности, будут проверять и покупателей, которые хотят приобрести землю, и продавцов.

Продавцов земли будет проверять Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Проверка будет касаться реальной принадлежности земли тому лицу, которое хочет ее продавать.

А покупателей земли будут проверять по многим пунктам:

установление личности;

установление бенефициарного владельца юридического лица, которое хочет приобрести землю;

проверять, не применялись ли к покупателю санкции согласно закону "о санкциях";

проверка на предмет возможной связи с террористической деятельностью;

наличие российского гражданства;

проверка источника происхождения денег;

проверка размещения участка относительно границы (не ближе чем за 50 км);

проверка общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности покупателя (их суммарная площадь не должна быть больше 100 га).

Данные для проверки будут брать из Госреестра прав на недвижимое имущество; Государственного земельного кадастра; Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; решений СНБО; данных Госфинмониторинга.

из открытых источников

Покупатели угодий должны соответствовать требованиям 130 статьи Земельного кодекса Украины, в частности быть:

а) гражданами Украины, занятыми в аграрной отрасли с опытом работы в сельском хозяйстве или имеющими диплом учебного заведения аграрного профиля.

б) юридическими лицами, владеющими предприятиями, у которых учредительными документами предусмотрено занятие сельскохозяйственным производством.

После проверки покупателя нотариус будет составлять протокол о том, что лицо отвечает всем требованиям, выдвинутым государством, и имеет право стать участником рынка земли. Но если после заключения сделки купли-продажи окажется, что покупатель на самом деле не отвечает таким требованиям, государство оспорит незаконную сделку в суде и конфискует приобретенную землю.

Главные вопросы относительно функционирования рынка земли

Какие земли могут продаваться с 1 июля 2021 года? Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31.03.2020 с 1 июля могут продаваться только угодья сельскохозяйственного назначения частной формы собственности.

Но есть исключения – граждане могут выкупить землю, которая принадлежит им на праве постоянного пользования, на праве пожизненного наследуемого владения или аренды (если аренда возникла путем переоформления права постоянного пользования до 2010 года), из государственной или коммунальной собственности, если такие земли были предоставлены им для ведения фермерского хозяйства.

Как изменить целевое назначение земельного участка за пределами населенного пункта? Изменение целевого назначения земель за пределами населенных пунктов будет проходить через разработку землеустроительной документации, или в упрощенном порядке – с волеизъявлением лица, если был разработан и утвержден комплексный план пространственного развития общины. Целевое назначение может быть изменено только в пределах разрешенных видов использования земель, установленных комплексным планом пространственного развития общины.

Как будут передаваться земельные участки с неопределенным статусом из Государственной в коммунальную собственность? Все земли за пределами населенных пунктов уже перешли в коммунальную собственность с момента вступления в силу Закона № 1423-ІХ о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (после 27 мая 2021 года). Исключением являются участки, право государственной собственности на которые уже зарегистрировано. В таком случае для перехода государственной земли в собственность нужно внести соответствующие изменения в Реестр вещных прав по заявлению общества.

Как земли с / х назначения будут передаваться территориальным общинам? Правила аналогичны с предыдущим пунктом.

За пределами населенных пунктов земли промышленности и водного фонда тоже переходят в распоряжение общин? Так, кроме тех, которые находятся в постоянном пользовании государственных предприятий, на которых расположены недвижимые объекты права государственной собственности.

Как будут распоряжаться землями водного фонда? Такое распоряжение осуществляется общинами или органами государственной власти. Земли водного фонда могут быть переданы в аренду вместе с расположенным на них водным объектом по результатам земельного аукциона.

Земля. fakty.com.ua

Какие полномочия сейчас имеют общины по самоуправляемому контролю в земельной отрасли? Самоуправляемый контроль отменяется, но после введения в действие соответствующих положений Закона № 1423 - ІХ (с 26 мая 2022 года) исполнительные советы общин получат ряд функций госконтроля: полномочия по контролю за самовольным занятием земель, их использованием по целевому назначению, борьбе с сорняками.

Нужны ли дополнительные соглашения о замене сторон в договорах аренды на земли с/х назначения, которые Главное управление передало в коммунальную собственность территориальным общинам? Заключать дополнительные соглашения необязательно, но они могут быть заключены по договоренности сторон.

Существует ли программа по учету земель и землевладельцев для применения в территориальных общинах? Чтобы вести учет земель и землепользователей, община должна создать собственный геопортал. Согласно Закону № 711, который вступает в силу 24 июля 2021 года, данные комплексного плана пространственного развития общин будут опубликованы в открытом доступе на геопорталах общин, национальном геопортале и других геопорталах, избранных общиной. На разработку таких планов предусматривается выделение субвенции из государственного бюджета Украины.

Как общине вычислить площадь или проинвентаризировать полевые дороги и заключить договоры аренды? Необходимо обратиться к сертифицированному землеустроителю для изготовления землеустроительной документации, зарегистрировать эти участки в Государственном земельном кадастре, а права на них — в Государственном реестре вещных прав. После этого можно будет передать их в аренду землепользователям.

Имеют ли преимущественное право на получение земельного участка в собственность жители общины? Нет, не имеют.

Какие полномочия сельского совета расширятся в сфере охраны и рационального использования земель общины? Согласно закону № 1423, соответствующие положения которого вступают в силу 26 мая 2022 года, после утверждения комплексного плана пространственного развития общины в случае принятия советом такого решения исполнительные органы общины могут получать полномочия госконтроля в сфере охраны и использования земли за соблюдением целевого назначения участков, в отношении самовольного занятия и засоренность.

Можно ли получить в аренду или собственность земли историко-культурного назначения? Земли историко-культурного назначения передаются в аренду, учитывая режимность их использования, и без изменения целевого назначения.

Каковы полномочия инспектора по контролю за использованием земель в территориальной общине? Полномочия инспектора определяются в соответствии с законом "О государственном контроле за использованием и охраной земель".

В каком формате возможны земельные торги? После подписания президентом законопроекта № 2195 земельные торги будут проводиться исключительно в электронном формате.

Как общине получить копии заключенных Госгеокадастром договоров аренды на землю, переданную в коммунальную собственность? Община может направить запрос в территориальное управление Госгеокадастра.

Когда в кадастре появятся данные обо всех участках, зарегистрированных до 1 января 2013 года? Законом о противодействии рейдерству Кабмину было поручено до 1 января 2022 года обеспечить составление электронных документов с данными о результатах работ по землеустройству, по которым осуществлялось формирование земельных участков и правоустанавливающих документов на земельные участки, вещные права на которые зарегистрировано до 1 января 2013 года, но сведения о которых отсутствуют в Государственном земельном кадастре, а также осуществления государственной регистрации таких участков. Если такой документации нет или она не содержит нужных данных, нужно провести соответствующие работы по землеустройству.

Как быть с проблемой наложения земельных участков? Закон о Государственном земельном кадастре определяет порядок исправления ошибок в сведениях, в частности, и проблемах наложения участков земли. Если ошибку можно исправить без изменений метрических характеристик участка, это может сделать кадастровый регистратор без разработки документации по землеустройству. В других случаях исправление осуществляется с разработкой соответствующей документации.

Куда обращаться после выявления нарушений в правилах землепользования? В таком случае необходимо обратиться в совет территориальной общины, государственного инспектора по использованию и охране земель, инспектора общины по использованию и охране земель или к Государственной экологической инспекции Украины.

Налог с доходов физических лиц, военный сбор и земельный налог будем платить после 1 июля 2021 года? Ни размеры, ни виды налогов и сборов после 1 июля в Украине не изменятся.