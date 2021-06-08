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Земля на продажу: Как не потерять угодья и противостоять рейдерскому захвату

После открытия рынка земли мошенники могут использовать разнообразные схемы для наживы

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Топ-новость
из открытых источников

Уже совсем скоро в Украине откроют рынок земли – вопрос, который обсуждали с десяток лет. Однако продажа наделов помимо ряда перспектив может вызвать и немало рисков. Например, рейдерские захваты угодий.

Поэтому владельцам и арендаторам земельных участков стоит позаботиться о юридической защите своих наделов, чтобы не потерять их после запуска рынка земли.

Как не потерять земельные угодья после открытия рынка земли подробнее в материале "Первого Независимого".

Что нужно сделать землевладельцам до 1 июля

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что владельцам и арендаторам земельных участков стоит придерживаться нескольких правил.

І правило. Прежде всего необходимо позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера, являющегося так называемым аграрным паспортом земли. Без такого кадастрового номера невозможно осуществить ни одну юридическую операцию с землей.

II правило. Земельное законодательство Украины предусматривает, что право на аренду земельного участка возникает после заключения договора аренды и его государственной регистрации. Договор является заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем имеющимся условиям соглашения. Поэтому нужно проверить, внесены ли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведения о вещных правах на земельный участок (речь идет об аренде или собственности на землю). Если данные не внесены, необходимо это сделать.

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Во время госрегистрации права аренды земельного участка нужно установить наличие в договоре аренды таких данных:

  • об объекте аренды (кадастровый номер, месторасположение, площадь земельного участка);
  • о дате заключения и сроке действия договора аренды;
  • об арендной плате с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

Если нет хотя бы одного пункта, в госрегистрации откажут.

III правило. Оцифровка документов на землю. У большинства людей право на землю зафиксировано на бумажных носителях. Однако это грозит подделкой документов – мошенники могут подделать документы и обратиться с ними к нотариусу. К тому же, когда нет оцифрованных данных в реестре, неизвестно кто собственник земли – об этом можно узнать в органе, выдавшем документ, и в архиве которого находится второй экземпляр документа.

Чтобы оцифровать документы, необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу, или к государственному регистратору, и внести информацию о своей земле в реестр. Бумажные документы отсканируют, сведения внесут в Государственный реестр и зафиксируют в нем цветные копии.

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Риски для землевладельцев

Несмотря на противодействие правоохранительных органов, в Украине до сих пор существует рейдерство. И после запуска рынка земли многие украинцы, которые владеют землей, могут столкнуться с мошенничеством и попытками незаконного захвата земли. Касательно земельных участков можно встретить два вида рейдерства, связанных с неправильным оформлением документов на землю.

Земля. fakty.com.ua

1. Так называемое "регистрационное рейдерство" – государственный регистратор осуществляет незаконное регистрационное действие. Тогда лицу необходимо обратиться с жалобой на действия государственного регистратора в Министерство юстиции, в Офис противодействия рейдерству.

Государство объединило два реестра: Реестр прав и Государственный земельный кадастр (ГЗК) – это должно обезопасить украинцев от рейдеров. Однако гражданам необходимо проверить наличие кадастрового номера в их документах на землю. Если он есть, значит, участок зарегистрирован в ГЗК, и только тогда мошенники не смогут осуществить какие-либо регистрационные действия, ведь будет "подтягиваться" второй реестр, где к конкретному кадастровому номеру привязаны фамилия лица, его данные и ИНН.

А если вещное право на землю зарегистрировано только на бумажном носителе и данные о земле не отражены в ГЗК, нужно присвоить земле кадастровый номер и провести официализацию статуса владельца участка в ГЗК.

2. На основании поддельных документов, когда лицо не позаботилось об оцифровке прав. Одна из самых популярных схем "земельного рейдерства" – незаконное присвоение участков, находящихся в аренде. Бывает, что человек отдает свою землю в аренду, а через некоторое время те, кто ее арендовал, переоформляют участок на себя или третьих лиц. Часто такие аферы реализуют с помощью недобросовестных нотариусов, которые якобы "недосмотрели" или "не проверили". Ввиду того что нотариус не обязан проверять достоверность документов, мошенники часто подают поддельные документы (доверенности якобы от собственника).

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Подробности запуска рынка земли

С 1 июля украинцы смогут приобрести до 100 гектаров в одни руки, с 1 января 2024 года – до 10 тысяч гектаров. Однако отмена запрета на отчуждение "аграрной" земли, находящейся в частной собственности, не означает, что аренда, которая является наиболее распространенной формой землепользования, станет менее популярной.

При государственной регистрации договоров аренды земли необходимо обращать внимание на следующее:

После запуска оборота земель сельскохозяйственного назначения мораторий на продажу земли отменят. А стоимость земельных участков в регионах будет примерно такой:

  • Черкасская область – 33,6 тысячи гривен за гектар;
  • Черновицкая область – 33,3 тысячи гривен за гектар;
  • Харьковская область – 32,2 тысячи гривен за гектар;
  • Житомирская область – 21,4 тысячи гривен за гектар;
  • Волынская область – 21,8 тысячи гривен за гектар;
  • Ровенская область – 21,9 тысячи гривен за гектар;
  • Киевская область – от 26,5 тысячи гривен.

Однако специалисты не советуют украинцам сразу продавать свою землю по таким ценам – стоит подождать, пока стоимость возрастет.

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