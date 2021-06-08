Земля на продажу: Как не потерять угодья и противостоять рейдерскому захвату

После открытия рынка земли мошенники могут использовать разнообразные схемы для наживы

из открытых источников

Уже совсем скоро в Украине откроют рынок земли – вопрос, который обсуждали с десяток лет. Однако продажа наделов помимо ряда перспектив может вызвать и немало рисков. Например, рейдерские захваты угодий.

Поэтому владельцам и арендаторам земельных участков стоит позаботиться о юридической защите своих наделов, чтобы не потерять их после запуска рынка земли.

Как не потерять земельные угодья после открытия рынка земли подробнее в материале "Первого Независимого".

Что нужно сделать землевладельцам до 1 июля

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что владельцам и арендаторам земельных участков стоит придерживаться нескольких правил.

І правило. Прежде всего необходимо позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера, являющегося так называемым аграрным паспортом земли. Без такого кадастрового номера невозможно осуществить ни одну юридическую операцию с землей.

II правило. Земельное законодательство Украины предусматривает, что право на аренду земельного участка возникает после заключения договора аренды и его государственной регистрации. Договор является заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем имеющимся условиям соглашения. Поэтому нужно проверить, внесены ли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведения о вещных правах на земельный участок (речь идет об аренде или собственности на землю). Если данные не внесены, необходимо это сделать.

Во время госрегистрации права аренды земельного участка нужно установить наличие в договоре аренды таких данных:

об объекте аренды (кадастровый номер, месторасположение, площадь земельного участка);

о дате заключения и сроке действия договора аренды;

об арендной плате с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

Если нет хотя бы одного пункта, в госрегистрации откажут.

III правило. Оцифровка документов на землю. У большинства людей право на землю зафиксировано на бумажных носителях. Однако это грозит подделкой документов – мошенники могут подделать документы и обратиться с ними к нотариусу. К тому же, когда нет оцифрованных данных в реестре, неизвестно кто собственник земли – об этом можно узнать в органе, выдавшем документ, и в архиве которого находится второй экземпляр документа.

Чтобы оцифровать документы, необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу, или к государственному регистратору, и внести информацию о своей земле в реестр. Бумажные документы отсканируют, сведения внесут в Государственный реестр и зафиксируют в нем цветные копии.

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Риски для землевладельцев

Несмотря на противодействие правоохранительных органов, в Украине до сих пор существует рейдерство. И после запуска рынка земли многие украинцы, которые владеют землей, могут столкнуться с мошенничеством и попытками незаконного захвата земли. Касательно земельных участков можно встретить два вида рейдерства, связанных с неправильным оформлением документов на землю.

Земля. fakty.com.ua

1. Так называемое "регистрационное рейдерство" – государственный регистратор осуществляет незаконное регистрационное действие. Тогда лицу необходимо обратиться с жалобой на действия государственного регистратора в Министерство юстиции, в Офис противодействия рейдерству.

Государство объединило два реестра: Реестр прав и Государственный земельный кадастр (ГЗК) – это должно обезопасить украинцев от рейдеров. Однако гражданам необходимо проверить наличие кадастрового номера в их документах на землю. Если он есть, значит, участок зарегистрирован в ГЗК, и только тогда мошенники не смогут осуществить какие-либо регистрационные действия, ведь будет "подтягиваться" второй реестр, где к конкретному кадастровому номеру привязаны фамилия лица, его данные и ИНН.

А если вещное право на землю зарегистрировано только на бумажном носителе и данные о земле не отражены в ГЗК, нужно присвоить земле кадастровый номер и провести официализацию статуса владельца участка в ГЗК.

2. На основании поддельных документов, когда лицо не позаботилось об оцифровке прав. Одна из самых популярных схем "земельного рейдерства" – незаконное присвоение участков, находящихся в аренде. Бывает, что человек отдает свою землю в аренду, а через некоторое время те, кто ее арендовал, переоформляют участок на себя или третьих лиц. Часто такие аферы реализуют с помощью недобросовестных нотариусов, которые якобы "недосмотрели" или "не проверили". Ввиду того что нотариус не обязан проверять достоверность документов, мошенники часто подают поддельные документы (доверенности якобы от собственника).

Подробности запуска рынка земли

С 1 июля украинцы смогут приобрести до 100 гектаров в одни руки, с 1 января 2024 года – до 10 тысяч гектаров. Однако отмена запрета на отчуждение "аграрной" земли, находящейся в частной собственности, не означает, что аренда, которая является наиболее распространенной формой землепользования, станет менее популярной.

При государственной регистрации договоров аренды земли необходимо обращать внимание на следующее:

После запуска оборота земель сельскохозяйственного назначения мораторий на продажу земли отменят. А стоимость земельных участков в регионах будет примерно такой:

Черкасская область – 33,6 тысячи гривен за гектар;

Черновицкая область – 33,3 тысячи гривен за гектар;

Харьковская область – 32,2 тысячи гривен за гектар;

Житомирская область – 21,4 тысячи гривен за гектар;

Волынская область – 21,8 тысячи гривен за гектар;

Ровенская область – 21,9 тысячи гривен за гектар;

Киевская область – от 26,5 тысячи гривен.

Однако специалисты не советуют украинцам сразу продавать свою землю по таким ценам – стоит подождать, пока стоимость возрастет.