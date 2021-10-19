Земля на продажу: Что показали первые 100 дней открытого рынка земельных угодий

В Минагрополитики предусматривают, что стоимость гектара земли ежегодно будет расти на 7-10%

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Прошло чуть больше 100 дней, когда в Украине открыли рынок земли – владельцам и потенциальным покупателям разрешили легально заключать сделки на приобретение угодий сельскохозяйственного назначения.

Сколько сделок уже заключили и в каких регионах земля пользуется наибольшим спросом рассказываем далее.

Сколько сделок на покупку земли заключили

С момента запуска рынка земли украинцы суммарно заключили 29 493 соглашения купли-продажи земельных участков. Такие данные привели в Минагрополитики по состоянию на 12 октября.

"Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5129 нотариусов. Всего заявлений – 5759, из них согласовано 5094, в очереди на рассмотрение – 3, отказ получили 662", – рассказали в ведомстве.

Что касается размеров приобретенной и проданной земли, то суммарно сделки зарегистрированы на 73447 гектар. Лидерами по проданной и приобретенной земли стали Кировоградская (10 150,3 га), Харьковская (9520,2 га) и Полтавская области (6578,7 га).

Рынок земли в Украине Минагро

А вот в сентябре эксперты заметили рост активности на рынке земли. Доцент Киевской школы экономики, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Олег Нивьевский рассказал, что в июле было зарегистрировано сделок общей площадью 6,4 тыс. га, в августе 16 тыс. га, а в сентябре уже 25 тыс. га. "Люди накапливают опыт, и чем дальше мы в рынке, тем он интенсивнее", – сказал эксперт.

По его данным, сейчас происходит увеличение количества сделок по площади. По регионам, тройка лидеров по количеству и площади сделок о купле-продаже земли стабильна – это Харьковская, Полтавская и Кировоградская области, которые ежемесячно меняются местами.

"В среднем по Украине продано количество земли сельхозназначения в гектарах – 0,122% в целом. Подавляющее большинство сделок происходит с товарной сельскохозяйственной землей, то есть это та земля, которая была под мораторием", – подчеркнул ученый.

Если брать сделки купли-продажи, добавил Нивьевский, то на первом месте земля для ведения личного сельского хозяйства. Географическое распределение цен от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн за га. То есть с ценами сейчас надо обращаться очень осторожно.

Сколько стоит украинская земля

Средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине по состоянию на 9 октября 2021 года составляла около 33 тыс. грн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, если брать общую цифру всех транзакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость одного гектара, по состоянию на 9 октября, составила 43 879 грн.

Украинская земля agropravda.com

"Если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, то это речь идет о 32 тыс. 857 грн. А если говорим о средневзвешенную стоимость для ведения личного сельского хозяйства, речь идет о 33 тыс. грн", – отметил чиновник.

В Черниговской области зафиксировали самую низкую цену за гектар земли сельскохозяйственного назначения. Так, в Нежинском районе (Заньковский сельский совет) продали участок площадью 2 гектара для ведения личного сельского хозяйства за 630 грн соответственно цена за один гектар составила 315 гривен.

Самую высокую цену за один гектар земли зафиксировали в Киевской области – 39,86 млн грн. В городе Украинка Обуховского района продано участок для ведения личного сельского хозяйства площадью 0,008 га за 318,85 тысячи гривен, то есть цена за 1 гектар составила 39 856 250 гривен.

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Чего ожидать дальше

Глава Минагрополитики Роман Лещенко отметил, что ежегодно стоимость земли в Украине будет расти на 7-10%. "Украинская земля недооценена. Я, как министр аграрной политики, публично об этом говорю на всех встречах. И я в этом вопросе базируюсь на успешности реализации земельной реформы стран-соседей из Европейского Союза.

Польша провела 20 лет назад земельную реформу. Сегодня Польша №1 в агросекторе Европейского Союза. Сегодня стоимость в Польше гектара земли превышает 10 тыс. евро. Украина сегодня на 30 году независимости только начала земельную реформу. Украинская земля будет расти в стоимости каждый год – прирост будет не менее 7-10 %..." – сказал Лещенко.

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Стоит напомнить, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.