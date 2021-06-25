"Зеленый" курс Евросоюза: Кому и как придется платить "климатическую пошлину"

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Еврокомиссия планирует представить документ 14 июля

Европейская комиссия планирует в ближайшее время согласовать и принять механизм углеродной корректировки импорта. Этим документом внедрят "климатическую пошлину" для стран, которые поставляют на территорию ЕС цемент, электроэнергию, удобрения, сталь и алюминий. Такое нововведение коснется и Украины.

Подробнее о документе, предложенном Еврокомиссией и как это скажется на украинских компаниях, которые поставляют товары в ЕС, в материале "Першого Незалежного".

Что предусматривает механизм углеродной корректировки импорта

Сейчас, как никогда, близким представляется принятие Европейской комиссией механизма углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment Mechanism – СВАМ). Следовательно, и политики европейских стран, и крупные бизнесмены во всем мире ожидают подробностей и алгоритма действия такого механизма.

СВАМ – это составляющая Европейского "зеленого" курса, который должен стимулировать торговых партнеров Евросоюза повышать свои климатические амбиции до уровня ЕС. Его цель – сократить выбросы парниковых газов. Фактически это означает уменьшение потребления угля, нефти и газа, модернизацию производства, реновацию зданий, расширение использования возобновляемых источников энергии, декарбонизацию транспорта.

Документ внедряет правила, в соответствии с которыми страны и отдельные транснациональные производители, экспортирующие цемент, электроэнергию, сталь, алюминий, стекло, минеральные удобрения, товары химпромышленности на территорию Евросоюза, будут вынуждены платить климатическую пошлину.

Прежде всего стоит отметить, что Еврокомиссия представит документ 14 июля, и пока нет официально опубликованного документа, имеем только информацию на уровне политических слухов и слитой случайно в интернет "черновики". Согласно нормам и правилам этого "черновика", сперва СВАМ будет умеренным, а не жестким.

Сначала будут действовать и СВАМ, и бесплатные разрешения в системе торговли выбросами Европейского Союза (СТВ ЕС). СТВ работает по принципу ограничения выбросов парниковых газов и торговли разрешениями на выбросы парниковых газов. Доходы, полученные от продажи таких разрешений, обеспечивают государствам ЕС ресурсы для программ, направленных на снижение содержания углерода. Вероятнее всего, ситуация с одновременным действием СВАМ и СТВ ЕС загонит в тупик торговых партнеров ЕС.

Позже, на следующих этапах, ЕС, вероятно, расширит действие СВАМ на другие сектора и товары с большей добавленной стоимостью. Но обещают, что все будет происходить медленно, чтобы дать торговым партнерам время для адаптации.

Кого будет касаться новый механизм? СВАМ будет направлен на компании, а не на страны. Поэтому, предприятия, инвестировавшие в защиту окружающей среды и энергоэффективность, получают конкурентные преимущества перед теми, кто так этого и не сделал.

Еврокомиссия намерена установить уровень углеродоемкости для каждой категории товаров. Хотят учитывать и прямые выбросы – те, которые происходят непосредственно на производстве, и косвенные – от потребленной электрической и тепловой энергии. К примеру, это будет касаться выбросов во время промышленных процессов, во время производства чугуна, стали и тому подобное.

Все это вызывает критику европейских экоактивистов – мол, механизм не мотивирует на экомодернизацию "грязных" предприятий, ориентированных только на внутренний рынок, поэтому не будет слишком влиять на борьбу с изменением климата.

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Как будут вычислять объемы выбросов? Методы расчета значений углеродоемкости для электрической энергии предлагается сделать такими – установить значение, которое будет соответствовать среднему количеству выбросов от электричества из ископаемых источников топлива в ЕС. Однако, страны-импортеры будут иметь право доказать, что выбросы в их энергомиксе ниже.

В отношении других групп товаров предлагается рассчитать значение углеродоемкости на основе худших 10% установок в Евросоюзе. А значение для косвенных выбросов (к примеру, электрометаллургия) будет равно средней углеродоемкости энергомикса страны.

Еврокомиссия намерена сделать так, чтобы СВАМ отражал европейскую Систему торговли выбросами. Следовательно, экспортеры будут покупать сертификаты (разрешения) на тонну выбросов и количество разрешений будет неограниченным. Цена будет высчитываться как средняя цена в СТВ ЕС за последнюю неделю.

Сначала может быть переходный период, при котором будет действовать упрощенная система. Это сделают, чтобы смягчить риски существенного влияния на торговых партнеров. Кстати, против внедрения СВАМ выступают США, Турция и отдельные транснациональные "топливные" и "металлургические" корпорации.

Что ждет Украину после принятия СВАМ?

Еврокомиссия должна официально обнародовать законопроект о CBAM в июле и передать его на рассмотрение государств-членов и Европарламента. Далее начнется процедура рассмотрения, внесения правок и одобрения ими законопроекта. Ожидается, что голосование состоится в 2022 году, а полное функционирование СВАМ может начаться в 2023.

В Украине давно следят за развитием событий вокруг принятия СВАМ. Правительство создало рабочую группу во главе с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и проводит переговоры с Еврокомиссией о влиянии механизма на украинскую экономику.

По большому счету, Украина вовремя заявила об инициативе наладить диалог с ЕС относительно влияния Европейского "зеленого" курса и CBAM на украинский экспорт. В мае украинская делегация посетила с визитом Брюссель, где обсудила предложенный механизм с комиссией, в том числе с Генеральным директоратом по налогообложению и таможенному союзу (DG TAXUD), который отвечает за подготовку документа, с целью учета наших позиций.

Болезненный для Украины вопрос в плоскости СВАМ – это методология определения эквивалентности политик других государств европейским, учитывая особенности этих стран. Иначе говоря, Еврокомиссия должна детально просчитать, какое влияние будет иметь каждый уплаченный как налог евро на экономику разных стран. К примеру, 1 евро, потраченный на декарбонизацию в стране ЕС и в Украине, имеют разное влияние на экономику.

Украине стоит понимать, что без реформ нам не избежать СВАМ, а для отечественной экономики лучшим будет вариант, когда средства от "экологических" налогов остаются внутри страны. Пока открытыми остается ряд вопросов, например:

Что в законодательной плоскости должна сделать Украина, чтобы облегчить для ЕС процесс учета баланса выбросов Украины как импортера? Речь идет о мониторинге, отчетности и верификации выбросов парниковых газов и введении национальной системы торговли квотами.

Есть ли возможности предоставления дополнительной реальной финансовой поддержки Украине для технологического переоснащения украинских производителей, чтобы они имели равные условия с европейскими конкурентами?

Пока что текст СВАМ не обнародован, украинскому правительству остается ждать, пока Еврокомиссия четко проинформирует о функции Механизма, и адаптировать его к экономическим реалиям Украины.