Завершение строительства "Северного потока-2": Санкции, вероятные теракты, угрозы и поддержка Украины

США отказались от введения санкций в отношении одной из компаний, привлеченной к реализации проекта

Фото из открытых источников

Россия завершает строительство "Северного потока-2" – сегодня планируют заполнить одну нитку газопровода голубым топливом. Ввод в строй газопровода может иметь негативные для Украины последствия, в первую очередь, в экономическом плане. Партнеры страны обсуждают возможность выплаты компенсации.

Подробнее о ситуации со строительством "Северного потока-2" рассказываем далее.

Что известно о масштабном проекте РФ

"Северный поток-2" (Nord Stream 2) – это проект расширения активного в Балтийском море газопровода "Северного потока" длиной 1234 километра. По замыслу, газопровод должен проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Дании (147 км), Германии (85 км), России (118 км), Финляндии (374 км) и Швеции (510 км).

Первоначальный проект предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м газа в год через Балтийское море в Германию. Маршрут проходит вдоль первой нити "Северного потока".

Подробнее о воплощении амбициозного плана России по построению "Северного потока-2" в обход Украины читайте по ссылке.

Когда завершат строительство газопровода

В Москве уверяют, что после окончание строительства газопровод начнут использовать по назначению. Вице-премьер-министр РФ Александр Новак в июне заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен до конца этого года.

Известно, что проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода с общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Фото из открытых источников

Чуть раньше президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Завершена линейная работа по газопроводу, включая морскую часть.

А тем временем "Газпром" уже готов к наполнению голубым топливом "Северного потока-2". А сегодня планируют начать заполнение газопровода газом.

Сколько потеряет Украина и поддержат ли ее партнеры

Если газопровод "Северный поток-2" запустится, Украина ежегодно будет терять около 1,5 млрд долларов. Директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова отметила, что перед страной встанут серьезные геополитические и экономические вызовы.

По ее словам, еще больше беспокойства вызывает тот факт, что в случае запуска газопровода другая сторона захочет "избавиться" от Украины, как конкурента.

На этой неделе, 7 июня, стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Германия в связи завершением строительства газопровода обсуждают возможные компенсации Украине.

В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал: "Чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще".

При этом представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Планируют использовать не только санкции, но и дипломатические инструменты.

Что с санкциями против "Северного потока-2"

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки, замедляли темпы строительства российского газопровода. Так, в мае США ввели ограничения против российских компаний и судов, вовлечены в проект "Северный поток-2".

В списке 13 кораблей: "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Фото из открытых источников

Кроме того, под санкции попали компании "Мортранссервис", федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба" и Самарский теплоэнергетический Имущественный фонд. Однако с "Морской спасательной службой" можно работать в сферах, не связанных со строительством газопровода.

В то же время о санкциях против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG не сообщалось. Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от ограничений в отношении указанной компании и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Газопровод "Северный поток" eenergy.media

Президент США Джо Байден заявил, что такое решение приняли, поскольку газопровод почти завершен, а введение санкций нанесет ущерб отношениям с Европой.

А в феврале 18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом газопровода "Северный поток-2" из-за риска оказаться под санкциями США. Большинство компаний в санкционном списке – страховые фирмы со штаб-квартирами в Британии. Среди них швейцарская Zurich Insurance Group, французская AXA Group и немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

Украину против РФ в вопросе поставок газа поддерживает и Европейский Союз. В апреле Европарламент поддержал резолюцию, предусматривающий блокирование российского газопровода "Северный поток-2" и отключение РФ от международной системы SWIFT. В резолюции указано, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности, а власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.

А в конце марта правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые, по их мнению, участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Что думают украинские власти о "Северном потоке-2"

Премьер Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" оружием Кремля – Украина будет настаивать на остановке строительства газопровода. "Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", – резюмировал премьер.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, проект строительства газопровода "Северный поток-2" раскалывает союзников.

Глава внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

По его словам, безопасности и экономические гарантии в отношении сохранение транзита российского газа по территории Украины после запуска "Северного потока-2" в случае его достройки должны стать предметом детальных международных переговоров.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, о вероятных провокациях и попытках терактов на украинском участке газопровода из России из-за запуска "Северного потока-2".

Министр заявил, что эта информация подтверждается данными разведывательных органов, поэтому Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирование, в том числе на объектах критической инфраструктуры.