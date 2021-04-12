Затопление квартиры: Что делать, если соседи причинили ущерб
Если квартиру затопили арендаторы, убытки могут обязать выплачивать собственников недвижимости
Порой случается огорчение – затопление квартиры. Это проблема как для виновников, так и для пострадавших. Однако бывают ситуации, когда люди, повлекшие аварию, отказываются возмещать убытки.
Как получить компенсацию за поврежденное имущество, рассказываем далее.
Как действовать в случае затопления квартиры соседями
Во-первых, нужно узнать причины затопления и обратиться к соседям. Однако, если потенциальные виновники "аварии" не открывают дверь, войти в квартиру и устранить течь могут посторонние люди. Статьей 8 закона "О жилищно-коммунальных услугах" установлено право управляющего многоквартирным домом и исполнителя коммунальных услуг на доступ к жилью, другим объектам недвижимого имущества, в частности, для ликвидации аварий, устранения неполадок санитарно-технического и инженерного оборудования, его установки и замены.
Поэтому, если соседи не идут на контакт, необходимо срочно сообщить управляющему домом и или исполнителю коммунальных услуг. Они могут перекрыть стояк холодной или горячей воды и принять другие экстренные меры.
Во-вторых, нужно зафиксировать факт затопления и собрать необходимые документы. Факт затопления фиксируется актом в присутствии балансодержателя, виновника потопа, а также свидетелей, которые ставят свою подпись в акте.
Акт составляется после осмотра затопления и должен содержать следующую информацию:
- дата и место составления;
- фамилии членов комиссии, составивших акт;
- место, где произошло затопление (адрес);
- перечень поврежденного имущества с указанием видов и объемов повреждений;
- причины затопления.
Также не лишним будет сделать фото или видео вреда, причиненного затоплением.
В-третьих, вероятно понадобится проведение экспертизы по установлению действительного ущерба, поэтому с ремонтом спешить не стоит. Эта процедура проводится с целью фиксации повреждений, причиненных в результате затопления и расчета суммы и объема нанесенного материального ущерба. Если ремонт нужно делать срочно – стоит сохранить документальное подтверждение расходов на его проведение, в том же числе акта выполненных работ организации, которая устранила последствия затопления и квитанцию за эту работу.
Если пострадал только ремонт, необходимо провести строительно-техническую (оценочно-строительную) экспертизу.
Для проведения такой экспертизы необходимо иметь следующие документы:
- Акт о затоплении, в котором зафиксирован факт затопления квартиры;
- Технический паспорт на объект недвижимости;
- Правоустанавливающие документы на квартиру.
Если в результате затопления были повреждены мебель и техника, для оценки ущерба необходимо провести товароведческую экспертизу.
Если затопление причинило вред здоровью, а такое возможно, особенно в случае с горячей водой, нужно обратиться к врачу, и взять соответствующую справку о таком обращении. Самое главное – подтвердить причинно-следственную связь между затоплением квартиры и проблемами со здоровьем.
Кто должен возместить убытки
В общем, лицо, повлекшее затопление, должно возместить нанесенный ущерб. Согласно ч. 1 ст. 1166 Гражданского кодекса (ГК), имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло.
В случае затопления квартиры ущерб может быть причинен или по вине соседа или по вине ЖКХ (если сосед, в соответствии со ст. 1166 ГК докажет, что в потопе нет его вины, и причиной затопления стали, например, протекающая крыша или стояк, который лопнул).
Если виновником затопления стали дети до 14 лет, то ответственность несут их родители, усыновители, опекуны, учебные, воспитательные и другие учреждения.
В случае, если потоп произошел по вине лица от 14 до 18 лет, оно отвечает за причиненный ущерб на общих основаниях. Если у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, часть оплачивают его родители.
Если ущерб нанес не владелец квартиры, а арендатор, ситуация осложняется. Отношения между арендодателем и арендатором регулируются договором, заключенным между ними, в том же числе в части ответственности. Если в договоре аренды такая ситуация не будет прописана отдельным пунктом, возмещение ущерба может лечь на владельца квартиры. При этом он вправе подать регрессный иск и взыскать возмещение, выплаченное потерпевшему, с арендатора недвижимого имущества.
Как урегулировать спор
Наилучшим вариантом является мирное решение проблемы. Если именно по вашей вине произошел потоп у соседей, то в случае согласия с вашей стороны возместить ущерб, при передаче денег лучше всего составить расписку. Она должна подтверждать не только возмещение ущерба, но и то, что пострадавшие больше претензий не имеют.
Если потерпевшие преувеличивают нанесенный ущерб, помните, что "виновные в потопе" тоже имеют право заказать экспертную оценку ущерба при затоплении квартиры.
Если виновник не соглашается возместить убытки, нужно обратиться в суд. Статья 1166 ГК устанавливает презумпцию вины. Это значит, что именно ответчику придется доказывать свою непричастность к нанесенному ущербу. Также пострадавшая сторона можете требовать моральный ущерб и возмещение судебных расходов – судебный сбор и расходы на услуги адвоката, юриста.