Затопление квартиры: Что делать, если соседи причинили ущерб

Затопление квартиры Фото из открытых источников

Если квартиру затопили арендаторы, убытки могут обязать выплачивать собственников недвижимости

Порой случается огорчение – затопление квартиры. Это проблема как для виновников, так и для пострадавших. Однако бывают ситуации, когда люди, повлекшие аварию, отказываются возмещать убытки.

Как получить компенсацию за поврежденное имущество, рассказываем далее.

Как действовать в случае затопления квартиры соседями

Во-первых, нужно узнать причины затопления и обратиться к соседям. Однако, если потенциальные виновники "аварии" не открывают дверь, войти в квартиру и устранить течь могут посторонние люди. Статьей 8 закона "О жилищно-коммунальных услугах" установлено право управляющего многоквартирным домом и исполнителя коммунальных услуг на доступ к жилью, другим объектам недвижимого имущества, в частности, для ликвидации аварий, устранения неполадок санитарно-технического и инженерного оборудования, его установки и замены.

Поэтому, если соседи не идут на контакт, необходимо срочно сообщить управляющему домом и или исполнителю коммунальных услуг. Они могут перекрыть стояк холодной или горячей воды и принять другие экстренные меры.

Во-вторых, нужно зафиксировать факт затопления и собрать необходимые документы. Факт затопления фиксируется актом в присутствии балансодержателя, виновника потопа, а также свидетелей, которые ставят свою подпись в акте.

Акт составляется после осмотра затопления и должен содержать следующую информацию:

дата и место составления;

фамилии членов комиссии, составивших акт;

место, где произошло затопление (адрес);

перечень поврежденного имущества с указанием видов и объемов повреждений;

причины затопления.

Также не лишним будет сделать фото или видео вреда, причиненного затоплением.

В-третьих, вероятно понадобится проведение экспертизы по установлению действительного ущерба, поэтому с ремонтом спешить не стоит. Эта процедура проводится с целью фиксации повреждений, причиненных в результате затопления и расчета суммы и объема нанесенного материального ущерба. Если ремонт нужно делать срочно – стоит сохранить документальное подтверждение расходов на его проведение, в том же числе акта выполненных работ организации, которая устранила последствия затопления и квитанцию за эту работу.

Если пострадал только ремонт, необходимо провести строительно-техническую (оценочно-строительную) экспертизу.

Для проведения такой экспертизы необходимо иметь следующие документы:

Акт о затоплении, в котором зафиксирован факт затопления квартиры;

Технический паспорт на объект недвижимости;

Правоустанавливающие документы на квартиру.

Если в результате затопления были повреждены мебель и техника, для оценки ущерба необходимо провести товароведческую экспертизу.

Если затопление причинило вред здоровью, а такое возможно, особенно в случае с горячей водой, нужно обратиться к врачу, и взять соответствующую справку о таком обращении. Самое главное – подтвердить причинно-следственную связь между затоплением квартиры и проблемами со здоровьем.

Кто должен возместить убытки

В общем, лицо, повлекшее затопление, должно возместить нанесенный ущерб. Согласно ч. 1 ст. 1166 Гражданского кодекса (ГК), имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло.

В случае затопления квартиры ущерб может быть причинен или по вине соседа или по вине ЖКХ (если сосед, в соответствии со ст. 1166 ГК докажет, что в потопе нет его вины, и причиной затопления стали, например, протекающая крыша или стояк, который лопнул).

Если виновником затопления стали дети до 14 лет, то ответственность несут их родители, усыновители, опекуны, учебные, воспитательные и другие учреждения.

В случае, если потоп произошел по вине лица от 14 до 18 лет, оно отвечает за причиненный ущерб на общих основаниях. Если у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, часть оплачивают его родители.

Если ущерб нанес не владелец квартиры, а арендатор, ситуация осложняется. Отношения между арендодателем и арендатором регулируются договором, заключенным между ними, в том же числе в части ответственности. Если в договоре аренды такая ситуация не будет прописана отдельным пунктом, возмещение ущерба может лечь на владельца квартиры. При этом он вправе подать регрессный иск и взыскать возмещение, выплаченное потерпевшему, с арендатора недвижимого имущества.

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Как урегулировать спор

Наилучшим вариантом является мирное решение проблемы. Если именно по вашей вине произошел потоп у соседей, то в случае согласия с вашей стороны возместить ущерб, при передаче денег лучше всего составить расписку. Она должна подтверждать не только возмещение ущерба, но и то, что пострадавшие больше претензий не имеют.

Если потерпевшие преувеличивают нанесенный ущерб, помните, что "виновные в потопе" тоже имеют право заказать экспертную оценку ущерба при затоплении квартиры.

Если виновник не соглашается возместить убытки, нужно обратиться в суд. Статья 1166 ГК устанавливает презумпцию вины. Это значит, что именно ответчику придется доказывать свою непричастность к нанесенному ущербу. Также пострадавшая сторона можете требовать моральный ущерб и возмещение судебных расходов – судебный сбор и расходы на услуги адвоката, юриста.