Защита прав потребителей по-новому: Как и почему правительство хочет перекроить правила покупки и возврата товаров

Одним из изменений является то, что потребитель имеет право на получение полной и достоверной информации о товаре до его приобретения

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В Украине вскоре могут усилить защиту прав потребителей. В частности, чиновники наработали и передали на рассмотрение парламента проект закона, в котором прописаны обновленные права и обязанности покупателей товаров и услуг. Конечно, обновленная редакция правил не решит всех проблем, но с ней стоит ознакомиться.

Поэтому, о чем именно новый законопроект в сфере защиты прав потребителей в Украине, рассказываем далее.

Необходимость принятия документа

Кабинет министров Украины в начале октября внес в Верховную Раду законопроект №6134 "О защите прав потребителей". Инициатором документа выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В целом это совершенно новый документ, который разработан во исполнение пункта 124 Плана приоритетных действий правительства, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 № 276-р, с целью приближения национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизации системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.

В пояснительной записке указано, что в Украине можно выделить несколько сфер, пробелы в регулировании которых приводят к многочисленным случаям нарушения прав потребителей, а потребитель при этом оказывается фактически один на один с проблемами нарушенного права.

В первую очередь это вопросы защиты потребительских прав в сфере электронной торговли, отсутствуют действенные механизмы защиты от нечестной торговой деятельности, неэффективная защита прав потребителей при гарантийном обслуживании продукции и тому подобное.

"По результатам анализа обращений потребителей о нарушении их прав, в частности, в сфере электронной торговли, выявлено следующее:

при покупке продукции в интернет-магазинах потребителям предоставляется недостоверная информация о продукции, ее потребительские свойства, цену, условия доставки, нарушается право потребителя на расторжение договора, отказ от продукции и возврат средств;

встречаются случаи отсутствия сведений о субъекте хозяйствования, достаточные для его идентификации, что делает невозможным осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) Госпродпотребслужбой, в случае нарушения субъектом хозяйствования законодательства о защите прав потребителей", - указано в пояснительной записке.

Что предусмотрено законопроектом

В целом в документе прописаны права потребителей на получение информации о товаре или услуге, расторжении договорных отношения, возврат товара и так далее. При этом указаны условия ведения электронной торговли.

Стоит также обратить внимание на предложенные изменения в тех ситуациях, с которыми потребители встречаются постоянно.

В законопроекте прописан период, за который определяется наименьшая цена товара Pixabay

Правила проведения акций и распродаж

В правительственном законопроекте прописано, что употребление понятий "скидка", "уменьшенная цена", "выгода", "низкая цена", "акция" или любых других, аналогичных по значению понятий, разрешается только с соблюдением следующих условий:

1) если они применяются к продукции, которую непосредственно реализует субъект хозяйствования;

2) если они применяются в течение определенного и ограниченного периода времени;

3) если цена продукции ниже ее обычной цены продажи.

Употребление понятия "распродажа" или любых других, аналогичных ему понятий, разрешается лишь с соблюдением следующих условий:

1) если осуществляется распродажа всей продукции в пределах определенного места или четко определенной группы продукции;

2) если продолжительность распродажи ограничена во времени;

3) если цена продукции, подлежащей распродажи, меньше ее обычной цены продажи.

При этом обычной ценой продажи определяется наименьшая цена, по которой продавец предлагал приобрести продукцию в течение последних 30 дней до сообщения о начале проведения распродажи или со дня начала продаж продукции, если период его продажи составляет менее тридцати дней.

Право на получение полной информации на товар

В документе указано, что потребитель имеет право на получение необходимой, полной, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, что обеспечивает возможность осуществления им выбора. При этом получить эту информацию он должен до приобретения продукции.

Так, необходимая, полная, достоверная информация о продукции должна содержать:

1) название продукции, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, под которым она реализуется;

2) данные об основных потребительских свойствах товаров или основных характеристиках работ (услуг);

3) количество продукции в единицах измерения, установленных в соответствии с законодательством о метрологии и метрологической деятельности, в зависимости от вида продукции;

4) сведения о содержании вредных для здоровья веществ, в случае наличия, перечень которых определен нормативно-правовыми актами, а также предостережения относительно применения отдельной продукции, если такие предостережения предусмотрены законодательством;

5) цену продукции или способ ее расчета. Способ расчета цены предоставляется лишь в том случае, если по разным объективным причинам до момента поставки товара нельзя определить конечную цену продукции;

6) любые особые условия хранения и/или условия использования, а также возможные негативные последствия потребления (использования), если это определено изготовителем или установлено нормативно-правовыми актами;

7) сведения о гарантийных обязательствах субъекта хозяйствования и коммерческой гарантии, в случае ее предоставления;

8) наименование, номер контактного телефона и местонахождение производителя (исполнителя), а также наименование, номер контактного телефона и местонахождение субъекта хозяйствования, ответственного за принятие и рассмотрение требований об исполнении гарантийных обязательств и/или коммерческой гарантии или других жалоб потребителей, если он не является изготовителем (исполнителем);

9) дату изготовления и срок годности (службы). Если использование товара сверх установленного срока может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей природной среды или может нанести вред имуществу потребителя, указываются сведения о необходимых действиях потребителя по истечении такого срока, а также о возможных последствиях в случае невыполнения этих действий. Срок годности (службы) может не указываться, если он является неограниченным.

Потребитель должен узнать полную информацию о товаре до его приобретения Pixabay

Указанные данные должны быть размещены на продукции и/или упаковке, этикетке, присоединенной к ней, или в сопроводительной документации, прилагаемой к продукции, или выдается другим способом (в доступной наглядной форме).

Информация о продукции может быть размещена в местах, где она реализуется, и/или может доводиться до потребителя с помощью средств дистанционной связи, в том числе путем размещения на официальных сайтах производителя (исполнителя).

При этом информация доводится до сведения потребителей в четкой, легкодоступной и понятной форме, в цвете, шрифте и размере, которые не затрудняют ее восприятие.

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Как вернуть товар

Согласно правительственного законопроекта потребитель имеет право обменять товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, либо вернуть товар, если он не удовлетворил покупателя по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.

Вернуть товар можно в течение 14 дней с момента получения товара.

При этом не подлежат обмену или возврату товары, если:

1) товар изготовлен по индивидуальному заказу потребителя;

2) товар быстро портится или теряет свои потребительские свойства;

3) товар приобретен в упакованном виде и распакован потребителем, в результате чего нарушены его гигиенические свойства, другие свойства, связанные со здравоохранением, или свойства цифрового содержимого;

4) товар после приобретения смешивается или соединяется неразрывно с другими товарами или составляющими, вследствие чего товар теряет свои исходные свойства;

5) товар является печатным средством массовой информации (газета, журнал, другие периодические издания), за исключением возможности обмена (возврата) печатных средств массовой информации в соответствии с условиями договоров подписки на поставки таких изданий;

6) товар приобретен на аукционе, в том числе путем проведения электронных торгов;

7) приобретенные потребителем в упакованном виде аудио -, видеозаписи или программное обеспечение были им распакованы;

8) договором предусмотрена поставка цифрового контента не на материальном носителе, когда его поставки уже началось, и при условии, что договором предусмотрено потерю потребителем права на отказ в случае, когда поставка цифрового контента уже начата, а также когда потребитель предоставил свою предыдущую четкую согласие на начало поставок в течение периода на отказ и был уведомлен субъектом хозяйствования, что в таком случае он теряет свое право на отказ от договора;

9) товар был поврежден или испорчен по вине потребителя;

10) товар включен в перечень товаров, которые не подлежат обмену (возврату), который утверждается Кабинетом Министров Украины.

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Правительственный законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2023 года. Однако этот документ должны поддержать народные депутаты в целом, подписать председатель парламента, президент Украины и опубликовать в печатном СМИ.