Заседание Верховной Рады, возможные 5 безвизов с ЕС и матч сборной Украины на Евро-2020: Главное за выходные

На выходных украинцы отметили два праздника - День молодежи и День Конституции Украины

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Сегодня парламент проведет два заседания, одно из них будет внеочередным. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего - правительство Украины планирует расширить сотрудничество с ЕС, а украинская сборная по футболу сегодня встретится с командой из Швеции на Евро-2020.

О главных новостях выходных рассказываем подробнее.

Заседание Верховной Рады

Сегодня Верховная Рада Украины проведет запланированное и внеочередное заседание. Инициатором второго выступил президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада

К рассмотрению на внеочередном заседании запланировано семь законопроектов, среди них проекты законов о критической инфраструктуре (№5219) и об основах национального сопротивления (№5557).

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Возможные 5 безвизов с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение ближайших нескольких лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти безвизовых режимах.

По словам премьера, речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

Украина на Евро-2020

Сборная Украины по футболу встретится со сборной Швеции в 1/8 финала 29 июня. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Украины по футболу Фото из открытых источников

В целом обозреватели предусматривают сложную игру и небольшой отрыв в счете. Но вероятным победителем букмекеры и эксперты называют все же Швецию.

Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,20, на победу Швеции - 2,40.

Копия Конституции Филиппа Орлика

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал документа привезут в страну в День Независимости.

Первая Конституция Украины, написанная гетманом Филиппом Орликом в 1710 году Офис президента

По словам Зеленского, оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы выставят в Софийском Соборе. Их смогут увидеть все желающие.

А накануне, 28 июня в Украине отметили День Конституции. Подробнее о празднике можно узнать по ссылке.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 29 июня в Украине обнаружили 2 234 463 случаев коронавируса, 2 164 374 человек выздоровели, 52 300 - умерли. За минувшие сутки зафиксированы 182 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 10 детей и 3 медработника. За сутки умерли 5 человек, выздоровели – 582 пациента госпитализированы 322 человека.

Новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

В мире по состоянию на утро 29 июня обнаружили 182 202 398 случаев коронавируса, 165 427 681 человек выздоровели, 3 945 677 - умерли.

Авиаудар США по объектам проиранских группировок

США нанесли удары с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном боевиков, находящихся на границе Сирии и Ирана. Решение принял президент Джо Байден.

Минобороны США заявило, что до этого боевики напали на объекты и контингент США в Ираке.

Отставка премьера Швеции

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке после вынесения вотума недоверия его правительству парламентом.

После вотума недоверия глава правительства мог выбрать между досрочными выборами или отставкой, чтобы сформировать другое правительство. Стефан Левен сказал, что выбирал тот вариант, который был бы лучшим для страны, и это, по его мнению - не досрочные парламентские выборы.

ДТП в Турции

В Турции в провинции Айдын 28 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали туристы из Украины.

Фото с места ДТП в Турции Ege Haber

В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители двух транспортных средств, один пассажир легковушки и 5 украинских туристов. Их доставили в местную больницу. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 июня на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного и Новотошковского.

В результате огня один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение.

По состоянию на 07:00, 29 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи Невельского.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня ожидаются дожди с грозами. Осадками накроет северные и восточные регионы, а также Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, однако осадки не предвидятся.

Укргідрометцентр

Температура воздуха днем на западе составит от +25 до +31 градусов, на севере - от +25 до +28, на востоке и в центре - от +26 до +28, на юге - от +27 до +30.

В Киеве будет дождливо, температура воздуха днем составит от + 26 до + 28 градусов.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий премьер-министра Украины Николая Азарова о деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Народ має вимагати відставки президента, якщо він не дотримується Конституції! - Азаров ????Народ має вимагати відставки президента, якщо він не дотримується Конституції! - Азаров ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Воскресенье, 27 июня 2021 г.

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