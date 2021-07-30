Заседание СНБО на Донбассе, взрывы в почтоматах и лесные пожары в Турции: Главное на утро 30 июля

Суточное количество новых случаев заболевания коронавирусом в Украине растет

Лесные пожары в Турции Hürriyet

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны проведет выездное заседание, на котором обсудит по меньшей мере 8 актуальных вопросов.

Среди прочего - накануне в Одесской области и Киеве в почтоматах произошли взрывы.

О главных новостях утра пятницы рассказываем подробнее.

Заседание СНБО на Донбассе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что следующее заседание СНБО состоится 30 июля. Его планируют провести на Донбассе.

Заседание СНБО Офис президента Украины

Повестка дня уже сформирована. Всего члены СНБО рассмотрят восемь вопросов - вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины.

Повышение цен на бензин и автогаз

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

Фото из открытых источников

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривни за литр (+0,02 гривни), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,02 гривни), на дизельное топливо - 28,43 гривни за литр (+0,02 гривни), на автогаз - 16,83 гривни за литр (+0,04 гривни).

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Взрывы в почтоматах

В Одесской области на Николаевской дороге произошел взрыв в почтовом отделении, сработало взрывное устройство в почтомате. В результате взрыва никто не пострадал. Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу.

Взрыв почтомата в Одесской области Национальная полиция Одесской области

Также на столичной Оболони в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Обошлось без жертв.

Е-пропуска в общественном транспорте Киева

В Киевской городской государственной администрации начали разрабатывать алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна в столице.

Пока же руководители предприятий критической инфраструктуры могут определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимыми.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 30 июля в Украине обнаружили 2 251 869 случаев коронавируса, 2 186 353 человек выздоровели, 52 930 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 962 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 51 ребенок и 49 медработников. За сутки умерли 14 человек, выздоровели – 504 пациента, госпитализированы 488 человек.

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность закупки COVID-вакцины на 2022-2023 годы, а также проведение третьей, бустерной, прививки против коронавируса если такую необходимость покажут клинические исследования.

В мире по состоянию на утро 30 июля обнаружили 197 384 447 случаев коронавируса, 178 536 688 человек выздоровели, 4 214 919 - умерли.

Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, которая делает его более заразным и устойчивым к иммунитету.

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Лесные пожары в Турции

Лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, прилегающих к опасной зоне, уже эвакуировали. Лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине.

В Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов Hürriyet

Представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя ситуацию с пожарами, назвал их национальным бедствием.

Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращение украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах.

Жертвами лесных пожаров в Турции стали уже четыре человека. Огонь уже распространился на семь провинций.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 июля, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Широкино, Водяного, Пивденного, Золотого-4, Зайцево.

Боевых потерь в результате огня среди украинских защитников нет.

По состоянию на 07:00, 30 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков по всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.

Температура будет держаться на уровне +28-30 градусов днем и +18-20 ночью.

Теплее всего будет в южных областях - в Херсонской и Николаевской прогнозируют +31-33 градуса днем и +20-22 ночью.

Прогноз погоды на 30 июля Укргидрометцентр

Также жарко будет на Закарпатье, где воздух днем прогреется до +31 градуса, хотя ночью опустится до +15.

В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В то же время, будет достаточно жарко. Синоптики прогнозируют до +28-30 градусов днем и +18-20 градусов ночью.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о переносе даты празднования Дня молодежи на 12 августа для поддержки стремления молодежи к интеграции в ЕС.

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