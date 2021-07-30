Заседание СНБО на Донбассе, взрывы в почтоматах и лесные пожары в Турции: Главное на утро 30 июля
Суточное количество новых случаев заболевания коронавирусом в Украине растет
Сегодня Совет национальной безопасности и обороны проведет выездное заседание, на котором обсудит по меньшей мере 8 актуальных вопросов.
Среди прочего - накануне в Одесской области и Киеве в почтоматах произошли взрывы.
О главных новостях утра пятницы рассказываем подробнее.
Заседание СНБО на Донбассе
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что следующее заседание СНБО состоится 30 июля. Его планируют провести на Донбассе.
Повестка дня уже сформирована. Всего члены СНБО рассмотрят восемь вопросов - вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины.
Повышение цен на бензин и автогаз
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривни за литр (+0,02 гривни), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,02 гривни), на дизельное топливо - 28,43 гривни за литр (+0,02 гривни), на автогаз - 16,83 гривни за литр (+0,04 гривни).
Взрывы в почтоматах
В Одесской области на Николаевской дороге произошел взрыв в почтовом отделении, сработало взрывное устройство в почтомате. В результате взрыва никто не пострадал. Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу.
Также на столичной Оболони в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Обошлось без жертв.
Е-пропуска в общественном транспорте Киева
В Киевской городской государственной администрации начали разрабатывать алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна в столице.
Пока же руководители предприятий критической инфраструктуры могут определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимыми.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 30 июля в Украине обнаружили 2 251 869 случаев коронавируса, 2 186 353 человек выздоровели, 52 930 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 962 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 51 ребенок и 49 медработников. За сутки умерли 14 человек, выздоровели – 504 пациента, госпитализированы 488 человек.
В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность закупки COVID-вакцины на 2022-2023 годы, а также проведение третьей, бустерной, прививки против коронавируса если такую необходимость покажут клинические исследования.
В мире по состоянию на утро 30 июля обнаружили 197 384 447 случаев коронавируса, 178 536 688 человек выздоровели, 4 214 919 - умерли.
Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, которая делает его более заразным и устойчивым к иммунитету.
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, прилегающих к опасной зоне, уже эвакуировали. Лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя ситуацию с пожарами, назвал их национальным бедствием.
Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращение украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах.
Жертвами лесных пожаров в Турции стали уже четыре человека. Огонь уже распространился на семь провинций.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 29 июля, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Широкино, Водяного, Пивденного, Золотого-4, Зайцево.
Боевых потерь в результате огня среди украинских защитников нет.
По состоянию на 07:00, 30 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков по всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.
Температура будет держаться на уровне +28-30 градусов днем и +18-20 ночью.
Теплее всего будет в южных областях - в Херсонской и Николаевской прогнозируют +31-33 градуса днем и +20-22 ночью.
Также жарко будет на Закарпатье, где воздух днем прогреется до +31 градуса, хотя ночью опустится до +15.
В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В то же время, будет достаточно жарко. Синоптики прогнозируют до +28-30 градусов днем и +18-20 градусов ночью.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о переносе даты празднования Дня молодежи на 12 августа для поддержки стремления молодежи к интеграции в ЕС.
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