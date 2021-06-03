Законопроект об олигархах, новый главный санврач и международные рейсы из Украины: Главное на утро 3 июня

Проект закона, о котором немало говорили, зарегистрировали в Раде, однако текст для широкой общественности пока не открыли

Игорь Кузин РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о деолигархизации. С текстом документа ознакомиться пока невозможно.

Среди прочего Кабмин провел заседание, на котором принял несколько решений. Одно из них - назначил Игоря Кузина на должность главного санврача.

О главных новостях на утро 3 июня рассказываем подробнее.

Законопроект об олигархах

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Законопроект зарегистрирован под номером №5599.

Владимир Зеленский Офис президента

В офисе президента сообщили, что документ содержит определение олигархов, а также имеет ограниченный срок действия - 10 лет. Однако текста проекта закона пока нет.

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Решение правительства

Накануне Кабинет министров на заседании назначил Игоря Кузина на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вторым его заместителем назначен Петр Емец.

Также принял решение о внесении изменений в постановление о регулировании предельной цены на бензин и дизельное топливо. В частности, речь идет о расчетах их средней стоимости.

Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, что было запланировано на сентябрь. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпочту" будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 3 июня в Украине обнаружили 2 209 417 случаев коронавируса, 2 072 091 человек выздоровели, 50 959 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 2 581 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников. За сутки умерли 102 человека, выздоровели – 9 519 пациентов, госпитализированы - 1 059 человека.

Через год после остановки регулярного сообщения "Укрзализныця" возобновляет международные рейсы. В частности, на этой неделе снова начал курсировать поезд Киев-Вена, который едет через Будапешт.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 3 июня обнаружили 172 427 874 случаев коронавируса, 155 071 063 человек выздоровели, 3 706 580 - умерли.

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Заседание СНБО

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украина состоится 4 июня. Президент утвердил повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов.

Планируется обсудить вопросы по углублению сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты по выполнению решений СНБО Украины.

Вероятное повышение пенсионного возраста в Украине

В Верховную Раду внесли законопроект № 5566 о повышении пенсионного возраста на один год. Документ уже получил профильный комитет для ознакомления.

Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста, чтобы украинцы выходили на пенсию в 61 год. Также документ уменьшает пенсионный возраст на шесть месяцев при рождении ребенка и уходе за ним до 6-летнего возраста. При этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на 3 года.

Законопроект об обороте каннабиса

В новом законопроекте №5596 относительно регулирования обращения конопли использование каннабиса не в медицинских целях не будут позволять. Национальная полиция сможет отслеживать путь препарата от производства до пациента.

Закон предусматривает дерегуляцию оборота промышленной конопли и обращение лекарственных конопли по лицензиям с государственным контролем.

Документ разрешает научные исследования каннабиса; приобретение лекарств на основе каннабиса исключительно по рецепту врача.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 июня на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также, по состоянию на 7 часов утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня дождливо в восточных и южных областях. В западных областях сегодня сухо и переменная облачность. Температура воздуха днем составит +16...+20, а ночью +7...+11. На юге страны днем будет +14...+19, а ночью +10...+13, но будут дожди.

Прогноз погоды на 3 июня Укргидрометцентр

В центральных и южных регионах днем будет +13...+19, а ночью +9...+12. На востоке страны сегодня дождь и гроза, температура воздуха днем составит +15...+18, а ночью +10...+14.

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температуры воздуха днем составит +18...+20, а ночью +10...+12.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий генерал-лейтенанта МВД, экс-народного депутата, бывшего председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о восприятии президентом Украины Владимиром Зеленским реалий страны.

Зеленський живе у придуманому своїми сценаристами світі, а не в реальній Україні, - Москаль ????Зеленський живе у придуманому своїми сценаристами світі, а не в реальній Україні, - Москаль ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 2 июня 2021 г.

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