Законодательство на страже инвесторов новостроек: Как планируют защитить покупателей квартир

Новостройка Фото из открытых источников

Законопроект не решит проблемы уже существующих долгостроев

Приобретение квартиры в доме, который еще строится, имеет много преимуществ. Однако и рисков такой меры немало - от доплаты за дополнительные квадратные метры до приостановки строительства. В парламенте решили решить проблемы, связанные с новостройками.

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Общие сведения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который призван защитить права граждан при покупке квартир. Речь идет о документе №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Авторы законопроекта убеждены, что инвестирование в жилую недвижимость в Украине превратилось в риск. На практике при приобретении квартиры в строящемся доме, может возникнуть ряд следующих ситуаций:

- изменение технических характеристик объекта без согласия инвестора;

- двойная перепродажа объекта недобросовестными заказчиками строительства;

- оспаривание права собственности на будущее недвижимое имущество, которое приобретается, в частности, с помощью способа финансирования не предусмотренного частью третьей статьи 4 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности".

Среди причин возникновения проблемных объектов жилищного строительства можно отметить отсутствие системы гарантирования исполнения заказчиком строительства обязательств перед инвесторами, строительство объектов на самовольно занятых земельных участках или при отсутствии права на выполнение строительных работ, финансирование строительства по принципу "финансовой пирамиды", направление средств, привлеченных от инвесторов жилищного строительства, не по целевому назначению, принятие застройщиком на себя обязательств, которые он заведомо не мог выполнить.

Зарегистрированный в парламенте законопроект предусматривает, что продажа квартир будет осуществляться только при условии регистрации дома и каждой квартиры как отдельного объекта имущественных прав. А регистрация дома будет осуществляться только при наличии всех разрешительных документов. Кроме того, будущим покупателям будут гарантировать, что они получат именно тот проект, за который платят. Документом также предлагается алгоритм контроля покупателя за изменениями любых технических характеристик объекта, гарантирование достройки объекта незавершенного строительства и тому подобное.

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Что прописано в проекте закона

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект по защите украинцев, инвестирующих в новостройки, поможет решит три основные проблемы.

Народный депутат Елена Шуляк отметила, что в случае принятия документа, во-первых, теперь будет невозможно купить квартиру в доме, который возводится без документов; во-вторых – многочисленные перепродажи будущих объектов недвижимости будут невозможны благодаря введению публичного реестра этих квартир; в-третьих – будет предусмотрен гарантированный фонд, в нем будут квартиры, которые можно будет продавать до момента ввода дома в эксплуатацию. Это осуществляется для того, что если что-то случится с застройщиком, всегда будет такой резерв, который можно продать, получить деньги и достроить непосредственно этот дом.

То есть, люди, которые вкладывают деньги в недвижимость, по словам нардепа, будут защищены.

Проектом закона предлагается значительное количество изменений, среди них:

- установить условия, при которых объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости могут быть объектами гражданских прав;

- определить особенности инвестирования и финансирования объектов, которые сооружаются с использованием негосударственных средств;

- определить особенности договора по организации и финансированию строительства объекта;

- определить основные требования к раскрытию заказчиком строительства (девелопером строительства, управителем фонда финансирования строительства) информации о делимом объекте незавершенного строительства (многоквартирный дом);

- ввести механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;

- создать возможность получать право на выполнение строительных работ и осуществлять государственную регистрацию права собственности на объект строительства и его составные части (квартиры, гаражные боксы, иные жилые и нежилые помещения, машиноместа и т. п, которые после принятия объекта в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества) по принципу "единого окна";

- обеспечить принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта относительно которого в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесена запись о специальном имущественном праве на неделимый объект незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, и государственной регистрации права собственности на такие объекты по принципу "единого окна";

- ввести гарантийную долю строительства объекта недвижимого имущества - совокупность будущих объектов недвижимости в одном деловом объекте незавершенного строительства (в каждой очереди строительства/каждом пусковом комплексе), вещные права на которые обременяются с целью гарантирования достройки соответствующего объекта незавершенного строительства в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства / девелопера строительства;

- установить перечень лиц, имеющих право первого отчуждения, передачи в доверительную собственность как способа обеспечения выполнения обязательств объекта незавершенного строительства и будущего объекта недвижимости и момент из которого возникает такое право;

- определить особенности совершения сделок с объектами незавершенного строительства, будущими объектами недвижимости, в частности заключение, выполнение и расторжение договоров купли-продажи объекта незавершенного строительства и будущего объектов недвижимости;

- определить особенности удостоверения нотариусами сделок относительно объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости;

- определить особенности ипотеки объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости;

- урегулировать особенности, связанные с охраной объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости, специальное имущественное право на которые зарегистрировано за наследодателем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

- усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства;

- определить особенности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;

- усовершенствовать некоторые вопросы, связанных с обеспечением энергетической эффективности зданий;

- установить размер государственной пошлины, которая взимается государственными нотариусами за удостоверение договоров отчуждения неделимых объектов незавершенного строительства будущих объектов недвижимости.

Однако, документ не поможет решить проблему уже имеющихся долгостроев. Но такими объектами сейчас занимается межведомственная комиссия, которая каждый объект рассматривает точечно со всеми проблемами.

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Законопроект находится на стадии ознакомления, чтобы документ стал законом, его должны принять в целом, подписать спикер парламента и президент Украины и опубликовать.