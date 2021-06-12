Закон о деолигархизации: Первые кандидаты в реестр и вероятные противостояния при принятии инициативы

Закон об олигархах будет действовать временно – его заменят цивилизованные механизмы деолигархизации

Фото из открытых источников

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о деолигархизации. Документ еще не начали рассматривать на заседаниях парламента, однако его содержание наделало немало шума. В Минюсте уже рассказали, кто первым может попасть в реестр олигархов, а нардепы монобольшинства объяснили, какие еще законопроекты необходимо принять, чтобы начать в Украине процесс деолигархизации.

Кто и как будет бороться с олигархами в Украине и какие последствия это будет иметь, рассказываем дальше.

Кто может оказаться в реестре

Согласно предложенному проекту закона в Украине будет сформирован реестр олигархов. Представление о том, чтобы признать определенное лицо олигархом, может делать правительство, член СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Однако окончательное решение – за советом национальной безопасности и обороны, который возглавляет президент. А в действие оно вводится указом президента.

И все названые первые кандидаты, которые могут туда попасть – бизнесмен Игорь Коломойский и экс-президент Петр Порошенко.

Министр юстиции Денис Малюська заявил: "В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает".

Игорь Коломойский Наталия Кравчук/НВ

Также чиновник уточнил, что претендентом на внесение в реестр олигархов является и бывший президент Петр Порошенко. В "Европейской Солидарности" заявили, что законопроект Зеленского направлен лично против Порошенко, и таким образом нынешний президент хочет захватить власть.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

К тому же нардеп Даниил Гетманцев отметил, что законопроект о деолигархизации связывает вопрос формирования реестра олигархов с уровнем ответственности государственной институции. По его словам, в системе государственных органов этот вопрос касаются уровня ответственности СНБО.

Какие дополнительные законопроекты планируют принять

Проект закона зарегистрирован, однако, в Верховной Раде хотят разработать еще минимум семь дополнительных законов относительно олигархов, ведь этот вопрос недостаточно урегулирован на законодательном уровне.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов.

А по словам министра юстиции Дениса Малюськи, что закон об олигархах будет действовать временно. Далее власть планирует принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь.

"В течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же как на Западе. Закон о лоббизме, закон, усиливающий институциональную способность Антимонопольного комитета, замена чиновников среднего звена, которые сейчас решают вопросы энергетики, антимонопольного законодательства. Судебная реформа – ключ к успеху всего", – отметил чиновник.

Референдум по олигархам – быть или не быть

Президент Украины не исключает, что народные депутаты провалят голосование по предложенному проекту закона. В таком случае Владимир Зеленский планирует вынести документ на всеукраинский референдум.

При этом он подчеркнул, что не хотел бы выносить на общественное обсуждение этот вопрос, и выразил надежду, что в Верховной Раде найдется необходимое количество голосов в поддержку инициированного им документа.

Однако юристы убеждены, что у президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах.

Так Андрей Портнов отметил, что единственная теоретическая возможность инициировать какой-то подобный вопрос – это только народная инициатива и строго после сбора трех миллионов подписей в не менее чем в двух третях областей. Но на фоне приговоров, принимаемых указами, в принципе ничего страшного, какая уж разница.

А экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что никакого референдума о статусе олигархов не будет. Она напомнила, что по закону на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. А у Зеленского вряд ли получится объяснить людям, почему первый референдум по его же закону О референдуме, да еще стоимостью в два миллиарда гривен будет не о мире и Минских соглашениях, не о тарифах, не о земле и губительных реформах, а о статусе олигархов.

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Закон об олигархах – за и против

В целом политические эксперты неоднозначно оценили инициативу президента Украины. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал закон, отметив, что "сама идея законопроекта правильная, в документе много хороших моментов". Но, по его мнению, есть и важные аспекты, на которые следует обратить внимание при доработке. По словам спикера, действие этого законопроекта должно распространиться на следующие десять лет, а за это время может смениться президент, и никто не знает, каким образом он будет использовать закон и СНБО в своих интересах.

Аналитик Центра совместных действий Олег Савичук отметил, что документ больше несет опасности не для олигархов, а для должностных лиц, поскольку "написано, что, если чиновник общается с олигархом или его представителем, то он должен подавать отчетную декларацию".

Он также рассказал, что сам проект предусматривает возможность того, что олигархом является народный депутат, министр, премьер-министр, или глава ВР, или тот самый президент. "Это как раз и есть те люди, которые формируют СНБО. Если у них будет становиться вопрос, определять себя олигархом или нет".

А в монобольшинстве убеждены, что законопроект об олигархах затрагивает интересы слишком многих влиятельных лиц в политике и бизнесе, поэтому его идеи сознательно пытаются дискредитировать.

Предполагают, что принятие законопроекта об олигархах будет нелегким, однако депутаты парламентского большинства с этим справятся.

Подробнее о новациях президентской инициативы можно узнать по ссылке.



