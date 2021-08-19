Забеги в вышиванках, фестивали и парады с авиацией: Как будут праздновать 30-летие Независимости в городах Украины

Флаги с японских суши в Днепре, фотовыставки в Харькове и не только

День Независимости Украины ZIK.UA

24 августа Украина будет отмечать 30-летие независимости. Это знаковое событие. За свою многовековую историю тысячи украинцев пережили войны, голодоморы и многое другое. Но это не помешало завоевать свободу. Поэтому в этом году будут праздновать громко.

На территории всей страны планируют провести более 150 мероприятий под слоганом "Ты у меня единственная". Так что какая программа к 30-летию независимости Украины предусмотрена в крупных городах, читайте далее в нашем материале.

Киев - выставки и полеты авиации

Больше всего мероприятий пройдет в Киеве – 67. Это фестивали, спортивные чемпионаты, выставки и т. п. 24 августа начнется с торжественных возложений цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, погибших военных. Затем произойдет концерт и парад войск на улицах Крещатик и Майдан Независимости. На нем вы сможете увидеть не только колонны сил безопасности и обороны, но и пролет авиации. Предусмотрен артиллерийский салют на Трухановом острове.

Также состоится "Марш Защитников Украины 2021" по следующему маршруту: парк имени Тараса Шевченко – Бессарабская площадь – улица Крещатик – Майдан Независимости. И это далеко не все. В парке "Владимирская горка" пройдут два фестиваля:

"Живой словарь независимости";

"Ветеран-фест".

На плавучей сцене-барже в акватории р. Днепр напротив парка "Наталка" пройдет мультимедийный арт-проект "Объединяемся". Первое культурно-художественное мероприятие состоится 19 августа возле Национального музея истории Украины. Это концерт классической музыки "Классик Пикник" в рамках фестиваля "Открытая музыка города".

Все события будут происходить в период 19-24 августа или в течение 2021 года. Подробную программу можно увидеть здесь.

А какие достопримечательности стоит посетить в городе - по ссылке.

Репетиция парада АрміяInform

Львов - Независимость в стиле фестивалей

Во Львове мероприятия разделены на две части - официальные и художественные. Городская власть планирует охватить все районы Львова. Мероприятия продлятся с 18 по 29 августа. Призывают всех оставаться в городе и не покидать его на выходные. В период празднования ключевыми станут несколько событий:

Фестиваль "Ночь во Львове" с 21 на 22 августа, локации: площадь Рынок, театры и музеи;

Фестиваль короткометражных кино Wiz-Art;

Международный фольклорный фестиваль "Етновир"

Фестиваль классической музыки во Львове LvivMozArt.

Фестиваль классической музыки LvivMozArt Львове Фото из открытых источников

В Стрыйском парке 22 августа будут проводить массовое мероприятие для всех местных семей - "семейные пикники независимости". На центральной аллее также можно будет присоединиться к мастер-классам по гончарству и послушать лекции спикеров. 24 августа в центре Львова состоится символический легкоатлетический забег в вышиванках. Дистанция - 1, 3 и 5 км. Предусмотрены и небольшие забеги для детей.

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Забег в вышиванках в Днепре Днепровский городской совет

На площади возле Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного состоится Большой праздничный концерт. Львовян и гостей города там будут ждать выступления таких исполнителей, как Аркадий Войтюк, ALYONA ALYONA, NAVKA, группы KALUSH и PATSYKI Z FRANEKA.

Полная программа мероприятий – здесь.

Почему стоит ехать во Львов и какие интересные места там найти, читайте по ссылке.

Одесса - корабли и фейерверки

В городе праздничные мероприятия будут проходить несколько дней: с 19 по 24 августа. Уже сегодня у колоннады Воронцовского дворца на улице Приморской пройдет концерт оркестра Одесской филармонии. Завтра в Летнем театре откроется фестиваль "Акация фест".

24 августа состоится церемония возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В 09:00 начнется Марш защитников и патриотов Украины по маршруту:

Театральная площадь – ул. Ришельевская – вул. Пантелеймоновская – Привокзальный переулок Итальянский бульвар – Куликово поле – ул. Канатная – сквер Героев Небесной Сотни – мемориальный камень на месте сооружения Мемориала воинам Одессы.

В то же время в 10:00 запланировано прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники. Локации: мыс Малый фонтан и Морской вокзал.

Фрегат "Гетман Сагайдачный" Фото из открытых источников

Празднование планируют завершить большим гала-концертом на Потемкинской лестнице в 18:00 и праздничным фейерверком.

Напоследок, в музеях и арт-галереях отбудут тематические выставки. Полная программа ко дню 30-летия независимости Украины по ссылке.

А как выглядит целый город под Одессой можно прочитать здесь.

Морской вокзал в Одессе Фото из открытых источников

Харьков - фотовыставка и возложение цветов

21 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется традиционная фотовыставка. На ней будут фотографии разных городов Украины: Львова, Харькова, Киева, Полтавы, Днепра. Они смогут рассказать об истории каждого региона. Самые старые фотоснимки датируются 1900 годами.

24 августа ко Дню Независимости Украины предусмотрены следующие мероприятия:

Возложение цветов к монументу Независимости;

Праздничная программа "Цвета Украины" в Парке Горького;

Театрализованное представление на проспекте Свободы.

Кроме того, 23 августа, на день города, планируют открыть обновленный Харьковский зоопарк.

Больше можно прочитать на официальном сайте городского совета.

День Независимости Украины в Харькове Фото из открытых источников

Днепр - "Кавун фест" и установление новых рекордов

В Днепре празднование начинают 21-22 августа. В эти дни на аэродроме "Каменка" состоится фестиваль воздухоплавания Dnipro open sky. На нем планируют установить новый рекорд Украины – одновременный запуск 500 моделей ракет.

Под время фестиваля установят рекорд Украины – одновременный запуск 500 моделей ракет. Также будут разнообразные шоу. 23 августа пройдет "Кавун-фест", где будут ягодные фотозоны и выставки картин.

В сквере "Прибрежный", на ж/м Победа, выложат флаг из блюда традиционной японской кухни – суши. Он должен быть длиной 15 метров. Предусмотрены праздничные программы и другие мероприятия.

Подробная программа мероприятий ко Дню Независимости Украины в Днепре здесь.

Фото из открытых источников

В других городах программы будут не менее насыщенными. Подробное расписание мероприятий можно найти на официальных сайтах городских советов.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Сорочинской ярмарке, в которой рассказывается о весомом значении этого мероприятия для Украины и чего программу на выходные.

Также есть материал о фестивале 2021 года, где можно прочитать о зажигательных событиях лета и осени остального года: от Бандерштата до Zaxidfest.