За несколько дней до прививки: Все, что стоит знать о старте вакцинации в Украине

Украина пока не получила вакцину от COVID-19, однако как только препарат поступит, в Минздраве обещают, что начнется кампания по вакцинации

Фото из открытых источников

Уже на следующей неделе в Украине должна стартовать вакцинация. Минздрав разработал Национальный план, в котором прописаны этапы проведения бесплатных прививок, однако, чтобы повысить доверие украинцев к препарату, могут внести изменения.

О вероятном начале вакцинации, очередях и уголовном деле, открытом относительно закупки препарата, рассказываем подробнее.

Когда стартует вакцинация в Украине

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.

Он сообщил, что попросил ускорить поставки вакцины в Украину. "Вчера вечером (9 февраля – ред.) разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, – ред.)", – проинформировал Степанов.

По состоянию на 9 февраля исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что списки людей на прививки еще полностью не были готовы. По его словам, на следующей неделе этот процесс должен быть завершен окончательно во всех областях Украины.

По словам Кузина, все зависит от количества доз вакцин американского производства компании Pfizer-BioNTech в рамках первой волны COVAX. Поскольку в Украину планируют доставить их в размере 117 тысяч, это свидетельствует о том, что 58 тысяч украинцев смогут получить прививки.

Вакцинация будет происходить в соответствии с Национальным планом бесплатной вакцинации на 2021 год.

Кабинет министров

По словам главы МОЗ Максима Степанова, вакцины, которую Украина получит в феврале хватит чтобы провести первый этап вакцинации в течение двух месяцев. В целом Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцине против коронавируса до конца 2021 года.

А вот вакцинироваться вне очереди можно будет за свой счет. Максим Степанов рассказал, если будут выполнены соответствующие медицинские условия, то частные компании вполне могут вакцинировать население на коммерческой основе. Ожидается, что вакцина появится на коммерческом рынке до конца лета.

Относительно точной стоимости препарата пока информации нет, предполагают, что цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства составит 504 грн.

Согласно данных опроса компании Research & Branding Group:

- 13% украинцев готовы платить за вакцину от 100 до 300 гривен,

- 10% - 300-500 грн,

- 5% - до 1 тыс. грн,

- 3% - до 1,5 тыс. грн,

- 1% - более 1,5 тыс. грн.

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Как записаться в очередь на прививку

Сейчас в Украине разрабатывают цифровой инструмент для организации вакцинации против COVID-19.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал: "Минцифры ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дію" мы начали прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы потом эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализованно организовать этот процесс".

Он добавил, что планируется сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19 посредством "Дії" в несколько кликов. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые пришлют заявку на вакцинацию.

На основании записей в "Дії" в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди.

В начале февраля сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании.

"10 февраля у нас уже будет полностью тестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль "Иммунопрофилактика". И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как "COVID-19", который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал главный санврач Виктор Ляшко.

Он добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку:

- записаться;

- записаться к семейному врачу;

- получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

По словам Ляшко, если у человека нет семейного врача, все равно не должно возникнуть проблемы. "Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства в определенный пункт прививки", - уточнил он.

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Кого обязательно вакцинируют

Предполагается, что кампании по прививке украинцев от коронавируса будут проводить на добровольной основе, однако есть категории граждан, которым не удастся избежать вакцинации. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, обязательно вакцинируют лиц, работающих на государство и имеющих постоянные контакты.

В то же время президент подчеркнул, что единственным исключением станут люди с аллергией, кому невозможно сделать прививку. Вместе с тем он отметил, что необходимый перечень профессий для обязательной вакцинации должен разработать Кабинет министров.

Также, для тех, кто уже переболел коронавирусом, могут перенести срок прививки до шести месяцев. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения говорит о сохранении иммунитета от COVID в течение 3-6 месяцев у переболевших. Поэтому, когда будут выбирать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь вакцинируют того, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни.

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Как украинцы относятся к будущей вакцинации

Граждане не слишком доверяют прививке от коронавируса. В декабре готовы были вакцинироваться около 40% украинцев. В Минздраве надеются, что минимум 60% граждан согласятся вакцинироваться.

Глава ведомства заявил, что готов сделать прививку сам и вакцинировать своих родителей любой вакциной, зарегистрированной в Украине, поскольку уверен в безопасности препарата.

Чтобы повысить доверие к вакцинации, президент Украины Владимир Зеленский готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация против коронавируса безопасна. Однако, Степанов 3 февраля сообщил, что план вакцинации от COVID-19 не охватывает руководство государства, однако президент Владимир Зеленский все же может получить прививку, чтобы на собственном примере показать украинцам необходимость такого шага.

А 8 февраля глава Минздрава рассказал, что в ведомстве планируют внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса и одними из первых привить "общественных авторитетов".

По словам министра, это необходимо для того, чтобы вызвать доверие людей к вакцине от COVID-19.

"Так случилось, что я и Владимир Александрович не принадлежим ни к одной группе риска, поэтому припадаем на пятый этап. По такому пути идут разные страны мира, когда вакцинируются первые лица государства. В том числе, здесь могут быть люди, которые являются авторитетами в обществе", - отметил Степанов.

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Какие вакцины планирует получить Украина

Ожидается, что в феврале Украина получит две вакцины – к середине месяца должны прибыть 117 тыс. доз доз вакцин производства Pfizer.

Узнать о побочных эффектах, которые вызывает вакцина компании Pfizer можно по ссылке.

А в Офисе президента рассказали, что Украина получила официальное подтверждение поставка 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca и Novavax.

К тому же, по словам президента Владимира Зеленского, кроме указанных вакцин власти договорились о поставках еще одного препарата – Sinovac.

Однако, китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины в Украину. Причиной этого являются задержки со стороны органов регулирования. Вероятно поставки перенесут на апрель.

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Что известно об уголовном деле

Пока власть готовится к старту вакцинации Национальное антикоррупционное бюро открыло производство о возможной махинации при закупке вакцин против коронавируса.

И. о. главы САП Максим Грищук подтвердил, что НАБУ действительно в феврале (3 февраля) начало расследование относительно закупки вакцины, однако фамилий, которые фигурируют в деле, не назвал.

В свою очередь в Совете общественного контроля НАБУ рассказали, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Там указали, что сначала государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцины примерно за 3 доллара за дозу.

"Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародована цена закупки дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирований в Бразилии показала лишь 50,38 %", - сообщили в Совете.

Также в Совете отметили, что уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи — лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов охарактеризовал работу своего ведомства абсолютно прозрачной. Ведь договоры, мол, заключают непосредственно с производителями.

Он заверил, что при любом запросе правоохранительных органов в Министерство по любым документам-они будут мгновенно предоставлены в полном объеме.

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А между тем в ВОЗ сообщили, что в почти 130 странах еще не началась вакцинация. Организация призвала страны, которые уже вакцинировали группы риска, передать препараты через механизм COVAX, а производителей вакцин - справедливо распределять ее ограниченный запас.