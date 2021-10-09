Япония, о которой стоит знать: Топ традиций страны - от сна во время работы до приветствий в форме криков

Рекомендации туристам перед поездкой на Дальний Восток

Фото из открытых источников

В Украине разделяют ценности европейских стран. Мы немало знаем о культуре Польши, Германии, Великобритании и тому подобное. Да и путешествуем часто именно туда. В то же время на восточное направление никто не обращает внимания.

И зря. Там есть немало стран с особыми традициями. Одна из таких - Япония. Ее называют "страной восходящего солнца". И именно в ней древние обычаи соединились с современностью. Поэтому, о чем стоит знать туристам, которые хотят попасть сюда, читайте далее в нашем материале

Спать на работе - это нормально

Спящие работники не вызывают положительных эмоций в нашем государстве и многих других странах. В Японии - наоборот. Сон на работе означает лишь одно – преданность своему делу. Именно поэтому японцы могут дремать непосредственно в офисе около 2-3 часов.

В обществе это явление лишь поддерживают. Более того, такая практика получила специальное название - инэмури. Люди посвящают много времени работе, а потому могут спать в общественных местах, транспорте и не только. Из-за этого в поездах царит тишина и разговаривать внутри считается невежливым.

Практика Инемури Фото из открытых источников

Поезд не по расписанию - на первой полосе газет

Тот, кто пользовался сервисом "Укрзализныци", знает о больших задержках. Иногда поезд опаздывает на пять минут, а в другое время – на несколько часов. В Японии такого нельзя представить. Железная дорога в стране известна пунктуальностью. Статистика указывает на то, что поезда в государстве не опаздывают больше, чем на минуту, а на скоростной линии Токайдо-Сикансен – на 30 секунд.

Даже после задержки на 5 минут, компании выдают специальный сертификат пассажирам. Именно он является доказательством того, что поезд не приехал вовремя. А если это задержка на час – новость может попасть на первые полосы национальных газет.

Скоростные поезда Японии Фото из открытых источников

Странные поздравления в заведениях

В некоторых магазинах и ресторанах можно заметить странную вещь. В вашу сторону будут громко кричать "irasshaimaseee" (ирашаймасе). Впрочем, пугаться этого не стоит, ведь ничего не произошло. Просто таким способом часто приветствуют гостей.

Слово в переводе с японского означает "заходите", "добро пожаловать", "я к вашим услугам". Этим криком предупреждают и других сотрудников о вашем визите. Ответа на него нет. Впрочем, никогда не будет лишним едва улыбнуться и сделать поклон.

Можно забыть о чаевых

Традиция оставлять дополнительные деньги после трапезы в заведениях питания довольно распространена в Украине. То же самое и в Европе. В Японии можно вообще забыть об этом обычае. Чаевые не нужны ни в барах, ни в ресторанах, ни в такси.

Это - часть японской культуры. Жители считают, что сервис должен быть на самом высоком уровне. Поэтому довольно часто от ваших чаевых вежливо откажутся. На эти деньги лучше сходить в другой ресторан и заказать рыбу фугу – только в Японии она не ядовита.

Японские деньги Фото из открытых источников

Вендинговые автоматы - всегда рядом

Торговые автоматы позволяют приобрести еду или напитки. Обычно можно купить снеки, чай, кофе и тому подобное. Впрочем, в Японии есть не только это, но и немало потребительских товаров. Дело в том, что жители страны не имеют много места, чтобы их хранить дома.

Да и цена аренды чрезвычайно высока. Один торговый автомат приходится на 23 человека. Кроме того, компании обычно не открывают розничные магазины. Вендинговый бизнес гораздо выгоднее.

Вендинговые автоматы в Японии Фото из открытых источников

Культура, которая связана с обувью

Многие знают, что в стране спят на полу. Но это не все. В стране есть традиция снимать обувь перед входом в определенные зоны ресторанов, комнаты с коврами, а также частные дома. Поэтому стоит одевать опрятные носки. Обувь не носят дома и в гостиницах. Часто предлагают взять домашние тапочки. Но если вы ступаете на татами, даже их стоит снимать.

Японские тапочки для гостей Фото из открытых источников

Как пить алкоголь в барах

В японских барах гости часто наливают друг другу пиво, саке или другие безалкогольные напитки. Это делают из собственных бутылок, что символизирует дружбу. В ответ стоит сделать то же самое. Если вы посетили заведение собственной компанией, не начинайте пить, пока всем не принесут напитки.

Стаканы поднимают и кричат "кампай" - аналог украинского "будьмо". Когда предлагают другой напиток, стоит выпить до дна. Лишь потом можно протянуть стакан, чтобы получить еще. Чрезмерное употребление алкоголя в Японии не одобряют.

Фото из открытых источников

Как пользоваться палками для еды

На самом деле в Японии есть много традиций, которые связаны с трапезой. Например, здесь принято чавкать во время употребления лапши или супов. Не стоит забывать и о том, как обращаться с палочками - хаси. Их нельзя ни в коем случае передавать за столом. Это символизирует смерть.

В стране в большинстве случаев происходит кремация. Определенная часть этой процедуры известна как "церемония сбора костей". После кремации родственники берут огромные палочки и собирают останки. Во время этого они передают их друг другу. Если повторить это за столом, можно вызвать довольно негативные ассоциации.

​ Хаси - японские палочки Фото из открытых источников

Не приходите с пустыми руками

Эта традиция не касается всего. Впрочем, если вас приглашают в частный дом, с собой традиционно берут подарки. Это могут быть сувениры из вашего родного города, определенные изделия ручной работы и многое другое. Все должно быть в красивой обертке или подарочном пакете. И не забывайте – отдавать это можно лишь двумя руками одновременно.

Фото из открытых источников

Туалеты – символ инноваций

Проводить время в уборных - неотъемлемая часть нашей жизни. В Японии решили сделать это достаточно комфортным. Именно поэтому эта страна известна в мире собственными "смарт-туалетами". Они имеют немало функций и достаточно сложны для использования.

Сверхсовременные японские туалеты Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте делать поклон и загружать карты перед поездкой в Японию. Некоторые улицы здесь не имеют названия вообще, а потому заблудиться очень просто.

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных туристических местах мира, в котором рассказывается о японском острове котов Аошиме и многих других локациях.

Также есть материал о Мюнхене, где можно прочитать об особенностях города, парках для отдыха и уникальных банях для путешественников.