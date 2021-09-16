Яхтинг – альтернатива отелю: Чем особенный этот вид туризма и сколько он стоит

Преимущества отдыха на море, цены в городах Украины и о другом

Отдых на яхте с друзьями Фото из открытых источников

Большинство людей любят путешествовать. Кто-то выбирает небольшие расстояния, другие – отправляются за сотни, а иногда даже тысячи километров. Мы просто собираемся и начинаем искать приключений. Больше всего времени для этого летом.

Некоторые туристы едут в Турцию, чтобы отдохнуть на Средиземном море, или в Украинские Карпаты – покорять Говерлу. Но есть другие неплохие альтернативы хорошо провести время – например, яхтинг. Что это такое, чем он особенный, и действительно ли он отберет все ваши сбережения, читайте далее в нашем материале.

Что такое яхтинг и каковы его преимущества

Сегодня есть множество определений. Яхтинг называют самым современным видом отдыха. Так оно и есть в действительности. Все больше людей выбирают яхтинг как альтернативу гостиничному отдыху. Его не стоит путать с рафтингом или каякингом. Яхтинг – это отдельный вид спортивного туризма. Здесь существуют определенные маршруты. На них группа лиц командно осуществляет управление яхтой.

Фото из открытых источников

Этот досуг не только о спорте. Сегодня любой человек тоже может попробовать яхтинг. Такой вид досуга очень похож на обычный круиз или прогулку на пароме. Отличие будет лишь в размерах судна и количестве людей рядом с вами.

Яхтинг также имеет немало преимуществ:

Это безопасно. Перед плаванием вы пройдете инструктаж. Во время экскурсий вы будете знать все необходимые вещи и сможете принимать важные решения самостоятельно. Дети также могут путешествовать на судах. Им тоже нужно только пройти инструктаж.

Стоит отметить, что морской болезни тоже не будет. Обычно круизы отбывают в сезон, а потому на море штормы и ураганы не попадаются.

Яхтинг – это интересно. Во время таких путешествий у вас будет возможность почувствовать себя капитаном. Иногда вам будут позволять немного побыть за штурвалом. Кроме того, вы сможете посмотреть уникальные виды, которые видели только в фильмах. Один закат за горизонт чего стоит. Будет возможность посещать острова и купаться в отдаленных туристических местах.

Кроме того, яхтинг разрешает побывать по разным странам. Это означает, что вы сможете путешествовать не только водами Турции, но и Греции, Испании.

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Статус. Обычно такой отдых считают приманкой лишь для богачей. На самом же деле времена уже давно изменились. Но в сознании людей до сих пор есть представление, что паруса – приманка лишь для состоятельных.

Развитие. Если это спортивный яхтинг, он достаточно полезен. Во время управления вы улучшаете физические и умственные способности. То же самое относится и к скорости реакции.

Это уютно. На палубе с вами будет всего от 12 до 16 человек. Это могут быть близкие друзья, родственники и даже незнакомые люди.

Напоследок, после определенного опыта и практики вы сможете стать капитаном.

Фото из открытых источников

На яхте – как в отеле

Стоит различать спортивный яхтинг и туристический. Если мы говорим о втором виде, то в нем преимущественно заботятся о комфорте. Вас будут ждать яхты от 12 до 16 метров. Их размеры зависят от количества членов экипажа. Обычно на яхте по меньшей мере есть туалет, душ и кухня. Санузлов бывает несколько.

На судне есть вода – иногда это более 1000 литров пресной воды. Электричество также присутствует. Генераторы заряжают аккумуляторы. Их запасы пополняют в маринах. На борту можно заряжать свои девайсы с помощью электросети. Уровень комфорта здесь похож на типичную гостиничную комнату. И опять-таки, парусная яхта является одним из самых безопасных судов современности. Поэтому так отдыхать стоит.

Напоследок, сегодня яхта – это не только скоростное судно для частного пользования или отдыха. Постепенно стают популярными другие виды. Это гигантские и многопалубные яхты, которые иногда по размерам не меньше больших военных кораблей.

Как выглядит яхта внутри Фото из открытых источников

Действительно ли это дорого и где заниматься яхтингом в Украине

В Украине такой вид туризма еще только приобретает популярность. До сих пор есть определенный стереотип относительно стоимости. В общем, прогуляться на яхте можно на любом большом водоеме Украины. Вот лишь несколько вариантов:

Азовское море;

Черное море;

Днепр;

Днестр;

Киевское водохранилище;

Печенежское водохранилище.

И это не исчерпывающий список. Если мы говорим о Черном море, то яхту можно арендовать в Одессе. Цены в городе выглядят доступными:

Яхта на 6-7 человек, 2 часа прогулки – 3300-3900 грн;

6-7 человек, 3 часа – 5040-5580 грн:

11 человек, 2 часа – 4760-5600 грн.

11 человек, 3 часа – 7140-8400 грн.

Поэтому за одного человека получается около 270 грн. В то же время прогулка по Днестру за 6 человек будет стоить всего 800 грн. Время путешествия – два часа. Довольно часто судно проходит по затопленной Бакоте в Хмельницкой области – одной из самых известных достопримечательностей Украины.

Яхтинг на Днестре Фото из открытых источников

В Киеве обычно немного дешевле. Вы сможете арендовать яхту на 6 человек всего за 600 грн. Впрочем, выбор здесь достаточно разнообразный. От обычных судов до VIP, которые стоят более 350 USD. Если вы хотите отдохнуть очень комфортно, дополнительно нужно платить за еду. Во время долгих круизов, ужин и обед могут быть в бухте. В столице также есть очень много школ, которые могут научить вас управлять яхтами.

Цены аренды яхты в Киеве Скриншот ZIK

Заниматься яхтингом в Украине можно весной, летом и даже осенью. Если это август, сентябрь или октябрь, стоит посетить Хорватию – там такой отдых довольно популярный в такой период. Также для яхтинга популярными являются такие страны:

Греция;

Канарские острова;

Таиланд,

Италия.

Поэтому не сомневайтесь и попробуйте что-то новое.

Напоминаем, что ранее выходил материал об отдыхе в Хорватию, в котором рассказывается о лучших городах-курортах страны с удобными пляжами и аутентичными видами.

Также есть материал о лучших пляжах Европы, куда можно посетить во время одного из предстоящих круизов.