Высушенные моря, разрушенный Тадж-Махал и Мальдивы под водой: Топ мест, которые могут скоро исчезнуть с планеты

Туристические дестинации, куда стоит поспешить

Мертвое море Фото из открытых источников

XXI век лучше всего демонстрирует достижения человечества в вопросах медицины, технологий и многих других сфер. Каждый год появляется все больше вещей, которые облегчают обычную жизнь миллионам.

И вследствие деятельности человека на планете под угрозой исчезновения многие интересные туристические места. Причины для этого разные: глобальное потепление, загрязнение, чрезмерное количество посетителей. Каких достопримечательностей вскоре может не стать на Земле, читайте далее в нашем материале.

Тадж-Махал

Это всемирно известный монумент. Он расположен на берегу реки Джамна в двух километрах от индийского города Агра. Построен императором Шах Джаган Мугалом как мавзолей для своей персидской жены Мумтаз-Махал. Его возведение длилось 22 года - с 1630 до 1652 гг. Высота сооружения достигает 74-х метров. В ее основе лежит квадратная платформа со сторонами более 95 м.

В углах мавзолея расположены 4 минарета. Стены выложены полированным мрамором, а кое-где дополнены красным песчаником. Для строительства использовали нефрит и горный хрусталь. Материалы транспортировали более 1000 слонов. Для возведения Тадж-Махала привлекали около 20 тысяч строителей. Но тысячи туристов ежегодно и загрязненный воздух постепенно разрушают памятник все больше.

Тадж-Махал в Индии Фото из открытых источников

Мертвое море

Расположено в Израиле и Иордании. Это тектоническое и бессточное озеро. Такое название получило от греческих и римских авторов II века. Сегодня известно во всем мире своими лечебными свойствами. Причиной этого является чрезвычайно большая концентрация солей.

Но море постепенно исчезает. В последние годы уровень воды в нем уменьшался больше, чем на метр. Ученые указывают на то, что причиной этого является чрезмерное количество дамб на реках в странах Ближнего Востока. Они нарушили цепь питания водоемов.

Но если реки могут исчезнуть навсегда, то Мертвое море лишь будет уменьшаться, а потом на определенном уровне остановится. Причина этого в том, что оно поглощает воду из атмосферы. Ученые утверждают, что такое явление – определенный механизм безопасности.

Мертвое море под угрозой исчезновения Фото из открытых источников

Большой Барьерный риф

Это крупнейшая в мире система коралловых рифов. Расположена она вдоль восточного побережья Австралии. Его протяженность - 2300 км. Некоторые рифы даже превратились в коралловые острова. Сегодня здесь можно увидеть национальный парк площадью более 5 миллионов га.

Но только в 2016 году Большой Барьерный риф уменьшился примерно в 2 раза. Причиной этого стало повышение температуры воды в океане. Влияют также выбросы парниковых газов. По данным ООН, большинство коралловых рифов сейчас под угрозой исчезновения. До 2030 года может ничего не остаться.

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Большой Барьерный риф у побережья Австралии Фото из открытых источников

Синеклиза Конго

Является одной из крупнейших впадин Африки. Главная река - Конго. Есть немало других притоков. Впадина обрамлена плато и плоскогорьями. Имеет длину около 1000 километров. Этот регион характеризуется вечнозелеными тропическими лесами.

Здесь можно увидеть 10 000 видов растений. В лесах обитают особые животные из рода жирафовых – окапи, бонобо из рода шимпанзе и сотни других видов животных. Промышленность, аграрное хозяйство и незаконная вырубка деревьев уменьшают площадь леса. По данным ООН, к 2050 году его две трети вместе с жителями могут исчезнуть.

Река Конго в Африке Фото из открытых источников

Национальный парк Джошуа-Три

Расположен в юго-восточной части Калифорнии, США. Имеет площадь 3196 км. кв. Парк назван в честь местного растения. Это суккулент из рода юкка - "дерево Джошуа". Сегодня оно постепенно исчезает. Причина – чрезмерно засушливый климат. Прогнозируют, что к 2070 году эти деревья полностью исчезнут с нашей планеты.

Деревья парка Джошуа-Три, которые под угрозой исчезновения Фото из открытых источников

Флорида-Эверглэйдс

Является субтропической заболоченной территорией. Она расположена в южной части штата Флорида, США. Это округа Монро, Палм-Бич, Майами-Дейд и несколько других. Сегодня это национальный парк и он под угрозой. Много воды, новые виды животных и урбанизация наносят все больше зла этому месту.

Флорида-Эверглэйдс Фото из открытых источников

Национальный парк Глейшер

Расположен в штате Монтана, США, на границе с Канадой. Каждый год сюда приезжают сотни туристов, чтобы взглянуть на скалистые пейзажи со многими озерами и реками. Также здесь обитают уникальные представители фауны: северные олени, горные козлы, медведи и росомахи.

Еще сто лет назад в этом парке было около 150 ледников. И сегодня ситуация уже другая. Теперь их осталось не более 27. Ученые предупреждают, что к 2030 году все они могут исчезнуть. А если это действительно произойдет, то экосистема парка кардинально изменится.

Национальный парк Глейшер Фото из открытых источников

Тувалу

Это тихоокеанское государство в Полинезии. Имеет прибрежную полосу длиной 21 км. Состоит из девяти островов. Добраться сюда можно из столицы Фиджи. Туризм здесь не развит. Другие страны Океании посещают гораздо чаще. Впрочем, на Тувалу ежегодно попадают путешественники из Японии и Новой Зеландии. К концу десятилетия государство может полностью поглотить океан.

Страна Тувалу, которую могут затопить воды океана Фото из открытых источников

Мальдивы

Страна в северной части Индийского океана. Расположена в 700 километрах от Шри-Ланки. Она больше всего известна белоснежными пляжами и большим разнообразием подводного мира. Кроме того, туристов сюда привлекают рестораны и гостиницы с качественным сервисом. Большинство территории Мальдив находится лишь на одном метре над уровнем моря. Есть вероятность того, что через сто лет вся страна окажется под водой.

Пляжи на Мальдивах Фото из открытых источников

Венеция

Этот город - жемчужина Италии. Именно здесь родился известный композитор Антонио Вивальди. Венеция - один из культурных центров эпохи Ренессанса. Сегодня это важный туристический центр страны. Многие мечтают попасть сюда, чтобы увидеть разнообразные мостики и покататься на гондолах.

Но на самом деле Венецию потихоньку затапливает. В 2019 г. зафиксировали самый высокий уровень воды за все последние 50 лет. Это явление напрямую связано с изменением климата. Многие считают, что город окажется полностью под водой к 2100 году.

Пейзажи Венеции Фото из открытых источников

Биг-Сур

Это малонаселенный район побережья Центральной Калифорнии. Здесь горный хребет Санта-Люсия стремительно уходит вверх от Тихого океана. Живописная местность привлекает сюда многих туристов. Этот регион часто страдает от засух и масштабных пожаров. Постепенно многие виды млекопитающих исчезают.

Не лучше ситуация с пирамидами в Египте, которые постепенно разрушают местные и туристы. Сейшельские острова, город Мачу-Пикчу в Перу и многие другие достопримечательности тоже вскоре могут исчезнуть.

Биг-Сур в Калифорнии Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных туристических местах мира, в котором рассказывается о ранчо Кадиллаков в Техасе, памятнике вилке в Женевском озере и других особых локациях.

Также есть материал о национальных парках мира, где можно прочитать о Фьордленде, Корковадо и Крюгере.