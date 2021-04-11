Выплаты за больничные по-новому: Как Минсоцполитики хочет перекроить законодательство

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Одним из изменений является увеличение страхового стажа при расчете размера пособия

В Министерстве социальной политики разработали изменения в законодательство относительно выплаты по больничным. Проект закона предусматривает изменения в размеры выплат, вводит понятие страховых экспертов и устанавливает ответственность за необоснованный больничный.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

О чем говорится в документе

Минсоцполитики подготовило изменения в некоторые законодательные акты по оптимизации функций Фонда социального страхования Украины. Соответствующий проект обнародован на сайте ведомства для обсуждения.

В проекте закона прописаны следующие изменения:

Больничный лист будет электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения по временной нетрудоспособности.

Медицинское заключение будут создавать в электронной форме на основании медицинских записей и будут регистрировать в электронной системе охраны здоровья с заключением врача (комиссии врачей) по результатам медицинской экспертизы, удостоверяющей временную нетрудоспособность.

Первые 10 дней больничного будет оплачивать работодатель, а с 11-го дня – оплата за счет Фонда. Сейчас Фонд выплачивает больничные начиная с 6-го дня нетрудоспособности – первые 5 дней – оплата за счет работодателя.

Не будут выплачиваться больничные:

за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя;

за период временной нетрудоспособности, указанный в медицинском заключении по временной потере трудоспособности, признанном необоснованным.

Стоит отметить, что в апреле в Украине должен заработать электронный больничный, подробнее об этом читайте здесь.

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Как предлагают изменить размер пособия

В предложенном законопроекте прописаны новые размеры помощи, которые выплачиваются человеку. Так, предлагают выплачивать:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 5 лет (сейчас до 3 лет);

60% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

70% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

80% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж свыше 20 лет (сейчас более 8 лет).

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованному лицу, усыновившему ребенка, или взявшему ребенка под опеку в течение 2 месяцев со дня его рождения (сейчас 70 дней), указанного в свидетельстве о рождении, за период со дня усыновления или взятия под опеку и до окончания 56 календарных дней (70 календарных дней в случае одновременного усыновления или взятия под опеку двух и более детей, 90 календарных дней – для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы).

Кто и как будет проверять законность больничного

В проекте закона прописаны права страховых экспертов – врачей по проверкам обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности.

Страховые эксперты – врачи имеют право:

проводить проверки обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности, в том числе в учреждениях здравоохранения и у врачей, осуществляющих хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица – предприниматели;

доступа к учетным, распорядительным, медицинским и другим документам и материалам, данным электронной системы здравоохранения, необходимым для проведения проверки, а также в установленном законом порядке к информации с ограниченным доступом;

получать в пределах своей компетенции письменные объяснения, информацию, документы, их копии от руководителя (уполномоченного лица), работника учреждения здравоохранения или врачам, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица – предприниматели.

А порядок, в котором должна проводиться проверка, будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Ответственность за оформление необоснованного больничного

В законопроекте прописано, что ответственным за ложный больничный является врач, который его оформил.

В случае выплаты материального обеспечения по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения по временной потере трудоспособности, руководители рабочих органов исполнительной дирекции Фонда в течение 5 календарных дней имеют право обратиться к врачу, который выписал больничный, с представлением о компенсации соответствующей суммы материального обеспечения.

А врач обязан компенсировать суммы материального обеспечения в течение десяти календарных дней со дня поступления представления о компенсации. Если средства не будут уплачены, будет начисляться пеня.

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Проект закона сейчас проходит обсуждение. Чтобы документ стал законом и вступил в силу, его должны зарегистрировать в парламенте, принять в целом, подписать глава Верховной Рады и президент Украины и опубликовать в печатном издании.