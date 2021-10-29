Выборы мэра Харькова: Кто лидирует за два дня до голосования и как будет проходить процесс на фоне пандемии

Результаты голосования ЦИК должна обнародовать не позднее 12 ноября

Фото из открытых источников

В последнее воскресенье месяца, 31 октября, харьковчане будут выбирать нового председателя среди 10-ти кандидатов. И пока избирателей окончательно определяются со своим фаворитом, на избирательных участках идут последние приготовления к воскресному волеизъявлению.

Подробнее о предстоящих выборах Харьковского городского головы рассказываем далее.

Кто баллотируется на пост мэра Харькова

Избирательная кампания в Харькове началась 11 сентября, а с 21 по 30 сентября кандидаты подавали документы на регистрацию. Первыми документы подали лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" - самовыдвиженец Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Подробнее о старте избирательной кампании читайте по ссылке.

Михаил Добкин УНИАН

Всего территориальная избирательная комиссия Харькова зарегистрировала для участия в выборах 13 претендентов, однако 3 человека отозвали свои кандидатуры.

С избирательной гонки снялись Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета), блогер Александр Кондрусик и руководитель "Партии пенсионеров" Николай Кукарека.

Поэтому, список кандидатов на должность председателя Харьковского городского совета выглядит так:

Величков Виктор Николаевич - самовыдвиженец

Добкин Михаил Маркович - самовыдвиженец

Маринин Дмитрий Алексеевич - самовыдвиженец

Мустафаева Алина Эльмановна - самовыдвиженец

Немичев Константин Витальевич - самовыдвиженец

Плетнев Владимир Васильевич - кандидат от партии "Партия Шария"

Ряполов Сергей Анатольевич - самовыдвиженец

Скорик Александр Алексеевич - кандидат от партии "Европейская солидарность"

Терехов Игорь Александрович - кандидат от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!"

Ярославский Денис Игоревич - самовыдвиженец.

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Прогнозы исхода голосования

По данным социологических опросов, фаворитом у избирателей выступает нынешний и. о. городского главы Игорь Терехов, а его главный оппонент - бывший мэр и экс-руководитель ХОГА Михаил Добкин.

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг" от 2-7 октября, прогноз результатов выборов в Харькове выглядит так:

Игорь Терехов-57,6%

Михаил Добкин - 27,6%

Александр Скорик-3,6%

Денис Ярославский-3,6%

Алина Мустафаева - 2,5%

Константин Немичев - 2,1%

Владимир Плетнев-2,0%

Дмитрий Маринин - 0,5%

Виктор Величков - 0,1%

Также среди харьковчан провели опрос относительно того, кто по их мнению может одержать победу на выборах мэра 31 октября:

63% респондентов считают, что городским головой станет Игорь Терехов,

14% назвали победителем Михаила Добкина,

2% опрошенных указали другого кандидата,

21% затруднились ответить.

Игорь Терехов Харьковский городской совет

Социологическое исследование проводилось среди 1200 жителей Харькова в формате интервью, погрешность репрезентативности - не более 2,8%.

По данным опроса "Социс", Игорь Терехов на выборах мэра Харькова может набрать 52,3% поддержки избирателей. За Михаила Добкина готовы проголосовать 29,1% респондентов.

Состоятся ли выборы из-за усиления карантина

По состоянию на 29 октября Харьковская область отнесена к оранжевой зоне карантина, в которой предусмотрены противоэпидемические ограничения, однако они не носят тотальный характер.

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Поэтому, фактическому проведению выборов городского главы карантинные запреты не мешают. Остаются традиционные предостережения - пользоваться маской и антисептиком, иметь собственную ручку, соблюдать социальную дистанцию на избирательном участке.

Однако, как сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, законодательство позволяет проводить голосование и в красной зоне. Во время избирательного процесса будут задействованы необходимые требования безопасности с социальной дистанцией и обязательным ношением масок.

"Красная зона касается исключительно ограничений для невакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция", - отметил он.

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Голосование за нового мэра Харькова состоится 31 октября с 08:00 до 20:00. Результаты должны обнародовать до 12 ноября включительно.

Согласно избирательному законодательству, второй тур голосования проводится если ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки избирателей. Также он может быть организован в случае, если одновременно два кандидата набрали самое большое и равное количество голосов.

Дата проведения второго тура устанавливается не позднее чем через 21 день после первого дня голосования, в воскресенье.