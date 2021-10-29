Выборы мэра Харькова: Кто лидирует за два дня до голосования и как будет проходить процесс на фоне пандемии
Результаты голосования ЦИК должна обнародовать не позднее 12 ноября
В последнее воскресенье месяца, 31 октября, харьковчане будут выбирать нового председателя среди 10-ти кандидатов. И пока избирателей окончательно определяются со своим фаворитом, на избирательных участках идут последние приготовления к воскресному волеизъявлению.
Подробнее о предстоящих выборах Харьковского городского головы рассказываем далее.
Кто баллотируется на пост мэра Харькова
Избирательная кампания в Харькове началась 11 сентября, а с 21 по 30 сентября кандидаты подавали документы на регистрацию. Первыми документы подали лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" - самовыдвиженец Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Подробнее о старте избирательной кампании читайте по ссылке.
Всего территориальная избирательная комиссия Харькова зарегистрировала для участия в выборах 13 претендентов, однако 3 человека отозвали свои кандидатуры.
С избирательной гонки снялись Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета), блогер Александр Кондрусик и руководитель "Партии пенсионеров" Николай Кукарека.
Поэтому, список кандидатов на должность председателя Харьковского городского совета выглядит так:
- Величков Виктор Николаевич - самовыдвиженец
- Добкин Михаил Маркович - самовыдвиженец
- Маринин Дмитрий Алексеевич - самовыдвиженец
- Мустафаева Алина Эльмановна - самовыдвиженец
- Немичев Константин Витальевич - самовыдвиженец
- Плетнев Владимир Васильевич - кандидат от партии "Партия Шария"
- Ряполов Сергей Анатольевич - самовыдвиженец
- Скорик Александр Алексеевич - кандидат от партии "Европейская солидарность"
- Терехов Игорь Александрович - кандидат от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!"
- Ярославский Денис Игоревич - самовыдвиженец.
Прогнозы исхода голосования
По данным социологических опросов, фаворитом у избирателей выступает нынешний и. о. городского главы Игорь Терехов, а его главный оппонент - бывший мэр и экс-руководитель ХОГА Михаил Добкин.
Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг" от 2-7 октября, прогноз результатов выборов в Харькове выглядит так:
- Игорь Терехов-57,6%
- Михаил Добкин - 27,6%
- Александр Скорик-3,6%
- Денис Ярославский-3,6%
- Алина Мустафаева - 2,5%
- Константин Немичев - 2,1%
- Владимир Плетнев-2,0%
- Дмитрий Маринин - 0,5%
- Виктор Величков - 0,1%
Также среди харьковчан провели опрос относительно того, кто по их мнению может одержать победу на выборах мэра 31 октября:
- 63% респондентов считают, что городским головой станет Игорь Терехов,
- 14% назвали победителем Михаила Добкина,
- 2% опрошенных указали другого кандидата,
- 21% затруднились ответить.
Социологическое исследование проводилось среди 1200 жителей Харькова в формате интервью, погрешность репрезентативности - не более 2,8%.
По данным опроса "Социс", Игорь Терехов на выборах мэра Харькова может набрать 52,3% поддержки избирателей. За Михаила Добкина готовы проголосовать 29,1% респондентов.
Состоятся ли выборы из-за усиления карантина
По состоянию на 29 октября Харьковская область отнесена к оранжевой зоне карантина, в которой предусмотрены противоэпидемические ограничения, однако они не носят тотальный характер.
Поэтому, фактическому проведению выборов городского главы карантинные запреты не мешают. Остаются традиционные предостережения - пользоваться маской и антисептиком, иметь собственную ручку, соблюдать социальную дистанцию на избирательном участке.
Однако, как сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, законодательство позволяет проводить голосование и в красной зоне. Во время избирательного процесса будут задействованы необходимые требования безопасности с социальной дистанцией и обязательным ношением масок.
"Красная зона касается исключительно ограничений для невакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция", - отметил он.
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Голосование за нового мэра Харькова состоится 31 октября с 08:00 до 20:00. Результаты должны обнародовать до 12 ноября включительно.
Согласно избирательному законодательству, второй тур голосования проводится если ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки избирателей. Также он может быть организован в случае, если одновременно два кандидата набрали самое большое и равное количество голосов.
Дата проведения второго тура устанавливается не позднее чем через 21 день после первого дня голосования, в воскресенье.