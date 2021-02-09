ВВП, курсы валют и инфляция: Прогнозы развития экономики Украины на 2021 год

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Эксперты не ожидают серьезных курсовых колебаний в 2021 году, прогнозируют даже укрепление национальной валюты

От 2021 года ожидают если не стремительного улучшения, то хотя бы стабильности. Украинская власть дает оптимистичный прогноз развития экономики, однако, его разделяют не все эксперты.

Чего ждать от текущего года в экономическом плане - рассказываем подробнее.

Что будет с курсом валют в 2021 году

Эксперты ожидают укрепления гривни – одни предполагают, что такая тенденции продержится полгода, другие дают такой прогноз на весь год. К тому же, традиционно сложные месяцы для национальной валюты, декабрь и январь, уже пройдены.

Министр финансов Украины Сергей Марченко убежден, что в 2021 году на валютном рынке будет все стабильно. Ожидать существенных колебаний от доллара не стоит. Он отметил, что важно сохранить стабильность, потому что любое системное укрепление или девальвация негативно влияет на экономическую динамику.

"В принципе курсовая динамика на контрагентов может влиять по-разному, для государства в целом желательно сохранять курсовую стабильность. 29,1 гривны за доллар – это среднегодовой курс на 2021 год", – заявил он.

А советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко рассказал, что на курс валюты в Украине влиял ряд факторов.

Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас улучшается - растут цены на группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственную продукцию.

Во-вторых, украинские экспортеры завозили в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке создавало давление на иностранные валюты, что и способствовало укреплению гривны. По данным НБУ, рост экспорта товаров в январе ускорился до 18.2% (в сравнении год к году) и случилось это именно благодаря высоким мировым ценам на продовольствие и наращиванию поставок черных металлов и железных руд.

В-третьих, приток валюты в Украину увеличился благодаря привлечению внешних кредитных ресурсов, которые помогли увеличить международные резервы Украины до $29,1 млрд и достичь их максимума за последние 8 лет.

По его словам, были созданы основания для укрепления национальной валюты в начале 2021 года.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отметил, что в феврале обычно начинается сезонное укрепление национальной валюты. Поскольку сотни агрокомпаний, которые держат экспортную выручку в иностранной валюте, заводят в Украину доллары и продают их за гривню, чтобы готовиться к весенне-полевым работам.

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

"По моему мнению, в ближайшие месяцы на валютном рынке будет тенденция к усилению гривни. Можно ожидать курс нацвалюты в диапазоне 27-28 грн/доллар по базовому сценарию. Вряд ли мы увидим отметку в 26 грн/доллар на табло обменников, хотя где-то там нынешний реальный курс, по моим оценкам. Национальный банк не позволит гривне существенно усилиться, чтобы не нарываться на критику экспортеров", – говорит Тарас Козак.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital ожидают курса 28 грн/доллар до конца 2021 года.

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Прогнозы властей по развитию экономики

Экономического роста ожидают и у президента Украины, и в правительстве. В январе Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинскими властями в 2021 году.

"Была отмечена важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическому росту", - рассказали в Офисе президента.

Также было отмечено, что в 2021-м ожидается экономический рост, планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил: "Украинская экономика выходит на восстановительную траекторию. Ожидания по росту 4-4,5%. Рост будет прежде всего за счет того, что ситуация на внешних рынках очевидно стабилизировалась. Мы видим положительную динамику, месяц-два, по той продукции, с которой мы выступаем традиционно на внешних рынках. Речь идет, прежде всего, о металлургии и аграрном секторе".

По его словам, фактором, который будет способствовать росту экономики, стало решение Нацбанка: он оставил рекордно низкую за всю новейшую историю ставку - 6%.

На экономический рост будут влиять государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большое строительство" и строительство крупных инфраструктурных объектов, заверил советник. В частности, это поможет создать новые рабочие места.

Он отметил, что в мире наблюдается улучшение ситуации на мировых финансовых рынках, что является положительным знаком для Украины. "Международные рынки выросли более чем на 15%. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", – уверен Олег Устенко.

Однако в вопросе привлечения иностранных инвестиций "страна находится на голодном пайке". "Два года мы привлекали по 10 млрд долларов иностранных инвестиций, а в прошлом году - 2 млрд долларов. Ожидания в этом году - что будет разблокировка в направлении инвестиций. Здесь значительная ставка делается на концепт, который пока обсуждается, но вполне реализуемая, связан с амнистией капитала", - добавил Устенко.

Прогноз правительства на 2021 год дает рост ВВП на 4,6%. При этом ожидается достаточно низкая инфляция. Кабинет министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. В таком случае восстановление экономики в 2021 году может быть немного выше, чем правительственный прогноз.

В НБУ прогнозируют 4%, в МВФ — 3%. По оценкам Нацбанка, главным драйвером роста будет частное потребление.

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Экономика Украины-2021 – другой взгляд

Эксперты разделяют властные прогнозы экономической ситуации в Украине на 2021 год. Базовый сценарий Украинского института будущего (UIF) — рост ВВП на 4%. Вероятность его реализации — 75%.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз роста ВВП Украины до 5,3%.

По словам эксперта экономических программ UIF Даниила Монина, при удачном стечении обстоятельств результаты могут быть еще лучше. "Рост экономики на 5,2% будет возможен благодаря большему притоку иностранных инвестиций, запуску налога на выведенный капитал с 1 июля 2021 года, старту рынка сельхозземли, пенсионной реформе и тому подобное. Но вероятность такого сценария — не более 15%", - отметил он.

Однако нельзя исключать и негативных сценариев из-за очередных риск-факторов. Например, если ситуация с коронавирусом обострится, а вакцины против него не оправдают ожидания, мировая рецессия продлится.

Впрочем, официальные показатели экономики у некоторых экспертов вызывают сомнения. "Многое будет зависеть от дефлятора, который "выведет" Госстат. Думаю, что, как и в прошлых годах, мы сможем наблюдать умеренный рост на бумаге, далеко не все смогут ощутить в реальности", — делает вывод Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating. По его мнению, реальный рост экономики в 2021 году вряд ли превысит 1,2%.

По инфляции начальник аналитического отдела "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов отметил, что за счет повышения цен на товары украинской внешней торговли и роста зарплат в стране уже к весне 2021 года инфляция может достичь 7%. Некоторые эксперты по итогам года не исключили ускорения инфляции до 10% и даже выше.

А вот доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин видит слишком оптимистичным прогноз Кабмина по 3% падения ВВП в течение первого квартала 2021 года. По мнению эксперта, если в правительстве не изменят подходы к принятию решений, украинская экономика будет развиваться по худшему сценарию.

По словам аналитика, в 2021 году украинская экономика будет испытывать влияние ряда факторов, ключевые из которых:

- Среднесуточное количество заболеваний COVID-19 (в случае роста это может стать основанием для введения более жестких ограничений или нового локдауна);

- Начало общей вакцинации (Украина отстает как в разработке собственной вакцины, так и в переговорах с государствами-производителями о приобретении уже имеющихся вакцин);

- Изменения или статус-кво в фискальной политике государства (сохранение льгот при уплате налогов, продлении моратория на проверки, отсрочки введения одиозных законов вроде закона о РРО);

- Работа с МВФ, ЕБРР и другими финансовыми институтами (не будем забывать также и о самом большом в истории Украины запланированном объеме заимствований через ОВГЗ).

Поэтому если в правительстве не будут горячиться и прислушиваться к советам специалистов, Украина сможет противостоять всем вызовам, которые выпадают на ее долю.