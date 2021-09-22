Введение желтой зоны в Украине и рассмотрение госбюджета-2022 в Раде: Главное на утро 22 сентября

Начался очередной рабочий день, поэтому актуализируем главные новости среды

Фото из открытых источников

Накануне Государственная комиссия ТЭБ и ЧС проанализировала ситуацию с коронавирусом в Украине и приняла решение о переходе страны в желтую карантинную зону. Поэтому будут действовать определенные ограничения.

А Верховная Рада в первом чтении рассмотрела проект госбюджета на следующий год.

Об этих и других главных новостях утра среды рассказываем подробнее.

Введение желтой зоны в Украине

С 23 сентября во всех регионах Украины установлен желтый уровень карантина. Такое решение накануне приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

МИНЗДРАВ

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что украинским школам запретили работать дистанционно в желтой зоне карантина.

А в четверг, 23 сентября, в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.

Подробнее о запретах, которые будут действовать уже с четверга подробнее по ссылке.

Рассмотрение госбюджета-2022

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год. Проект приняли после его презентации совету министром финансов Сергеем Марченко.

Фото из открытых источников

По его словам, документ сбалансирован, и госбюджет основывается на прогнозе оживления экономической динамики. Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет – медики, военные, ветераны войны. При этом госбюджет впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.

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Выводы взрывотехников по делу Шеремета

На заседании Шевченковского суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

Установлено, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, использованного при взрыве автомобиля, была 478,4 грамма.

Что нового в расследовании отравления Скрипалей

Полиция Великобритании назвала имя третьего подозреваемого в отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Это Денис Сергеев, который, по версии полиции, связан с российской военной разведкой.

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Гибель фехтовальщика Тимофея Саса

В результате несчастного случая 19 сентября трагически погиб фехтовальщик - член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский). В воскресенье, 19 сентября, около 15:00 парня убило током во время рыбалки. Медики сообщили в полицию, что 16-летний парень был поражен электрическим разрядом, несовместимым с жизнью.

Прощание с умершим состоится 21 сентября с 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 22 сентября в Украине обнаружили 2 362 559 случаев коронавируса, 2 235 668 человек выздоровели, 55 161 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 6 754 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 625 детей и 125 медработников. За сутки умерли 105 человек, выздоровели – 2 095 пациентов, госпитализированы 2 175 человек.

В мире по состоянию на утро 22 сентября обнаружили 230 319 299 случаев коронавируса, 207 060 329 человек выздоровели, 4 722 782 - умерли.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 сентября, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Каменка, Шумы, Лебединское, Новолуганское.

Потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7 часов утра 22 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня почти на всей территории Украины ожидается дождливая погода. Сухо будет только в южных областях. На западе и в центре страны дневная температура будет колебаться в пределах +8...+12, ночная +3...+6.

Прогноз погоды на 22 сентября Укргидрометцентр

В северных областях днем ожидается +7...+9, ночью +3...+5. На востоке и юге будет немного теплее - днем прогнозируется +11...+14, ночью +5+8.

В Киеве сегодня облачно, дождливо, температура днем +7...+9, ночью +4...+6.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стало выступление лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

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