Вступительная кампания-2021: Что нужно знать о датах обнародования результатов и подачи документов

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В Украине вскоре начнется вступительная кампания

Украинские школьники почти завершили сдавать внешнее независимое оценивание. Далее абитуриентов ждет вступительная кампания с подачей документов. Вузы иногда устанавливают свои правила поступления в учебное заведение однако некоторые нормы, утвержденные Министерством образования и Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО), действуют во всех вузах.

Подробнее об этапах вступительной кампании и принцип подсчета баллов за ВНО в материале "Первого Независимого".

Как оценивают результаты ВНО

Результатом внешнего независимого оценивания является количественная оценка уровня достижений в обучении участника тестирования. Результаты ВНО по каждому предмету определяют по:

рейтинговой шкале 100-200 баллов - для всех участников внешнего оценивания, преодолевающих условный порог "сдал/не сдал";

шкале критериев 1-12 баллов – для участников ВНО из числа выпускников системы среднего образования текущего учебного года.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество баллов по тестированию, которые должен набрать участник ВНО за выполнение сертификационной работы, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов и иметь возможность принять участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования. Решение об установлении порога "сдал/не сдал" принимает специальная экспертная комиссия.

Для лиц с особыми, например, языковыми, образовательными потребностями установлен адаптивный порог "сдал/не сдал" для тестирования по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.

Этапность оценки результатов ВНО выглядит так: а) компьютерная обработка сертификационных работ и проверка заданий открытой формы; б) определение балла тестирования каждого участника ВНО (арифметическая сумма баллов за ответы на задания теста); в) установление порога "сдал/не сдал"; г) утверждение таблицы по шкале 100-200 баллов; д) принятие таблицы по шкале 1-12 баллов; е) объявление результатов ВНО.

Стоит отметить, что результаты тестирования появляются на личных информационных страницах участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Результаты тестирования по химии сообщили до 4 июня, по иностранным языкам должны поступить 18 июня, по математике – 22 июня, по украинскому языку/литературе, истории Украины и биологии – 25 июня, а по географии – 26 июня.

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Этапы вступительной кампании

Сразу после проведения внешнего независимого тестирования и объявления его результатов традиционно начинается следующий этап – подача документов в высшие учебные заведения.

С 1 июля, когда гарантировано поступят результаты ВНО по всем предметам, абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить туда свои документы: сертификат ВНО и украинский аттестат о полном среднем образовании.

Полный график вступительной кампании выглядит так:

14 июля – подача документов в вуз;

23 июля – завершение приема документов по сертификатам ВНО. При этом для поступающих на основе творческих конкурсов или собеседований эта дата смещается до 16 июля;

с 1 по 13 июля – проведение творческих конкурсов и вступительных экзаменов для бюджетников;

с 14 по 23 июля – творческие конкурсы для контрактников;

17-19 июля – проведение собеседований;

до 28 июля – обнародование вузами рекомендаций для зачисления на бюджетную форму обучения;

с 10 августа – обнародование вузами рекомендаций для зачисления на контрактную форму обучения;

23 июля – подача документов на зачисление на бюджет;

до 2 августа - подача документов на контракт;

до 9 августа - зачисление студентов на бюджетную форму обучения;

до 11 августа – зачисление на контрактную форму обучения.

Проходной балл на бюджетную форму обучения университеты и институты выставляют самостоятельно после того, как получат все заявки от абитуриентов. Очевидно, что чем популярнее та или иная специальность в каждом из вузов, тем выше будет проходной балл. Кстати, можно ознакомиться с проходными баллами, которые были актуальными в 2020 году. Скорее всего, цифры не слишком изменятся и в этом году.

Когда стартует дополнительная сессия ВНО-2021

Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не смогли сдать ВНО в рамках основной сессии ВНО, проводят дополнительную сессию. К уважительным причинам относятся: болезнь участника в день экзамена; стихийное бедствие, пожар, наводнение, техногенная катастрофа в день или накануне экзамена; участие выпускника в международных, всеукраинских мероприятиях, олимпиадах в день ВНО; похищение одного из документов для участия в ВНО не ранее чем за 5 дней до экзамена; смерти родных по крови или по браку не ранее чем за 7 дней до экзамена; возникновение в пункте ВНО опасных для жизни обстоятельств.

Чтобы таки сдать ВНО в этом году, успев на дополнительную сессию, необходимо в течение 5 рабочих дней с днем проведения ВНО включительно, подать в региональный центр заявление об участии в дополнительной сессии. Также нужно предоставить копию сертификата ВНО и документ, подтверждающий уважительную причину неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то достаточно будет медицинской справки.

Дополнительную сессию ВНО запланировано провести по такому графику:

Химия - 29 июня;

Английский язык - 1 июля;

Немецкий язык - 2 июля;

Испанский язык - 5 июля;

Французский язык - 6 июля;

Математика - 7 июля;

Математика – (задание уровня стандарта) - 7 июля;

Физика - 8 июля;

Украинский язык - 9 июля;

Украинский язык и литература – 9 июля;

История Украины - 12 июля;

Биология - 13 июля;

География - 14 июля.

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УЦОКО должен обнародовать результаты дополнительной сессии ВНО до 23 июля.