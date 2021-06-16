Встреча Байдена с Путиным и новые правила растаможки "евроблях": Главное на утро 16 июня

Мир ожидает результаты сверхважных переговоров

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Сегодня состоится долгожданная и очень важная встреча - саммит глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры стран должны обсудить ситуацию в Украине.

Среди прочего стоит напомнить, что накануне начали действовать новые правила растаможки автомобилей на иностранных номерах.

О главных новостях утра среды рассказываем подробнее.

Саммит Байдена и Путина

Сегодня в Женеве встретятся президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет состоять из трех частей: беседа в узком составе, затем в расширенном и продолжение переговоров после перерыва.

Владимир Путин и Джо Байден Фото из открытых источников

Встреча двух президентов начнется 16 июня в 13:00 по местному времени (в 14:00 по киевскому времени).

Подробнее об ожидаемых переговорах Байдена и Путина можно узнать по ссылке.

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Новые правила растаможки "евроблях"

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующий закон вступил в силу 15 мая и начал действовать через месяц.

Согласно новым правилам, подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены в Украину до конца прошлого года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 16 июня в Украине обнаружили 2 226 037 случаев коронавируса, 2 978 140 человек выздоровели, 51 847 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 46 детей и 23 медработника. За сутки умерли 78 человек, выздоровели – 4 802 пациента госпитализированы 699 человек.

Новый штамм коронавируса COVID-19, который получил название "Дельта" (более известен как "индийский"), может начать волну заражения в Украине с восточных областей, поскольку он стремительно распространяется в Российской Федерации.

Sputnik

В мире по состоянию на утро 16 июня обнаружили 177 415 920 случаев коронавируса, 161 860 345 человек выздоровели, 3 838 520 - умерли.

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Стремительное подорожание бензина в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко возросли.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,36 гривни за литр (+0,15 гривни), на бензин А-95 - 29,29 гривни за литр (+0,31 гривни), на дизельное топливо - 27,71 грн за литр (+0,37 гривни), на автогаз - 15,61 гривны за литр (-0,05 гривни).

"Калькулятор жизни" от Минздрава

Министерство здравоохранения Украины создало калькулятор, который может подсчитать продолжительность жизни человека. Для получения результата необходимо честно ответить на вопросы теста.

Воспользоваться тестом можно по этой ссылке.

Дата и время захоронения Григория Чапкиса

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронят в пятницу, 18 июня.

Григорий Чапкис Фото из открытых источников

Прощание с танцором состоится в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00. После панихиды состоится погребение, с 13:00 до 15:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.

Чем запомнился хореограф читайте здесь.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 июня на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Нарушения зафиксировали вблизи Пивденного, Невельского, Новотошковского, Песков.

Боевых потерь в результате обстрелов среди наших воинов нет.

По состоянию на 07:00, 16 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вблизи Авдеевки и Зайцево.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня сохранится теплая погода по всей территории страны. В то же время синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха будет достаточно высокой. Ожидается +26-28 градусов днем. Ночью температура опустится до +14-18 градусов.

Прогноз погоды на 16 июня Укргидрометцентр

Несколько прохладнее будет в западных и южных областях. Днем там +22-25 градусов. Ночью показатели термометров будут +10...+14 градусов. На юге ночью +15...+18.

В столице сегодня снова прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достаточно высокой и поднимется до +26-28 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +16-18 градусов.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий народного депутата Украины предыдущих созывов Елены Бондаренко относительно решения вопроса Донбасса.

Комусь доведеться відповідати на неприємні запитання... Що буде з Донбасом? Думка Бондаренко ???? Комусь доведеться відповідати на неприємні запитання... Що буде з Донбасом? Думка Бондаренко ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 15 июня 2021 г.

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