Возвращаемся к временам Римской империи: Где, как и за сколько можно отдохнуть в Хорватии в 2021

Достопримечательности Загреба, таинственные острова и другие уголки Хорватии

Курорт в Хорватии Фото из открытых источников

Пандемия изменила стиль жизни многих сфер. Больше всего пострадал туризм, ведь пришлось закрыть границы и контролировать распространение COVID-19. Но этим летом путешествия постепенно восстанавливаются.

А потому уже можно пересечь границы, хотя и с определенными ограничениями. Поэтому можно путешествовать не только по Украине. Этим летом одним из самых интересных вариантов отдыха является Хорватия. Чем она особенная, как туда добраться и где отдыхать, читайте далее в нашем материале.

Историческая и географическая справка

Республика Хорватия расположена на перекрестке юго-восточной и центральной Европы. Это запад Балканского полуострова. Столица страны – Загреб. Хорватия имеет площадь 56 594 км² – 26-я по размеру в Европе. В ней преимущественно живут католики. По состоянию на сегодня население составляет около 4,076 миллиона человек.

Загреб, Хорватия Фото из открытых источников

Жили люди здесь еще с эпохи палеолита. Хорваты появились на этой территории в VI веке. За три сотни лет они создали два княжества. Впервые на международной арене одно из них признали в 879 г. В то время правил князь Бранимир. В 925 г. Хорватия получила статус королевства.

Некоторое время страна входила в состав Югославии. Собственно Хорватия обрела независимость в 1991 году. Война за нее продолжалась в течение 4-х лет. С 2000 года Хорватия постоянно развивала инфраструктуру. Теперь она входит в 20 самых популярных туристических направлений в мире.

Побережье в Хорватии Фото из открытых источников

Как попасть в Хорватию и сколько это стоит

В целом есть несколько способов. Пересечь границы можно на автобусе и самолете. Также есть вариант арендовать авто: в Украине, или непосредственно в аэропорту Хорватии. Каждый из этих способов имеет собственные нюансы.

Например, автобусом удобнее доехать из Львова. Отсюда предлагают множество туров в популярные города: Сплит, Дубровник, Загреб, остров Крк, Опатию и т. д. Есть варианты путешествия на период от 5 до 12 дней.

Цены на такие туры колеблются в пределах 5594 грн и 16 103 грн. Дорога обычно пролегает через Венгрию. Если вы хотите просто воспользоваться автобусом, то цены в Загреб стартуют от 1564 грн. Подобные путешествия из столицы обойдутся в 13 – 15 тысяч гривен. Цена билета на автобус до Загреба от 2700 грн.

Цены на туры Скриншот ZIK

На самолете путешествовать удобно из любой точки Украины. Если сейчас брать билеты из Киева в столицу Хорватии на середину июля, то цены колеблются в пределах 3720 – 10 365 грн в обе стороны. Стоит принять во внимание, что большинство рейсов имеют по меньшей мере одну пересадку. Из Одессы путешествие на самолете обойдется в 3756 – 12 053 грн.

Авиа в Хорватию Скриншот ZIK

Последний вариант – это аренда авто. В этом году такой способ обещает быть привлекательным. При таком способе передвижения место ночлега не является важным. Это позволит спать в палатках у моря. Нужно сразу проверять есть ли прокат в аэропорту. Цены на такой вид услуг в Хорватии колеблется в пределах $13 – 53 или 352 – 1438 грн.

Билеты на авиа лучше покупать на официальных сайтах авиакомпаний. Можно также пользоваться поисковыми сервисами вроде tickets.ua или Skyscanner.com. Жилье тоже доступно на похожих платформах.

Правила пересечения границы в июне

С этого месяца для граждан Украины смягчили правила въезда. Теперь можно въезжать с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до пересечения границы. Раньше это было 48. Также в Хорватии теперь принимают тест на антиген за 48 часов до въезда.

Вакцинированным лицам нужно иметь с собой сертификат, подтверждающий прививку. При этом условии тест не нужен. Путешественники должны иметь подтверждение об аренде яхты или оплате жилья.

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Граница Хорватии Фото из открытых источников

Где отдыхать и что увидеть

Загреб. Столица Хорватии, а также ее культурный, политический и экономический центр. Впервые упоминается еще в 1094 году. Здесь стоит посетить старую часть города с названием Градец. Когда-то она была независимым поселением. В этой части расположена башня Лотршчак XIII века, а также каменные ворота – старейшее сооружение Загреба. Кроме того, в городе стоит посетить кладбище, которое считается одним из самых красивых в Европе.

Старый город в Загребе с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Дубровник. Это город на юге страны. Он известен старой частью, которая окружена массивными каменными стенами ХVI века. Путешественники смогут увидеть немало других старинных построений. Самыми известными выступает дворец Спонца в ренессансном стиле и барочная церковь Святого Власия.

Церковь Святого Власи (Влаха) В Дубровнике Фото из открытых источников

Не менее интересен и остров Локрум. Он расположен возле Дубровника в Адриатическом море. Именно на нем когда-то отдыхал эрцгерцог Максимилиан Габсбург – император Мексики в 1864-1867 годах. С его времен сохранился Ботанический сад и бенедиктинский монастырь. Также на острове есть форт Наполеона, который возвели французы в 1806 году.

Остров Локрум в Хорватии Фото из открытых источников

Сплит. Этот город имеет более 1700-летнюю историю. Он является вторым по площади после столицы. А еще это крупнейший город Далмации – исторического региона Балканского полуострова на побережье Адриатического моря. Самой известной достопримечательностью здесь является дворец в честь римского императора Диоклетиана. Он правил с 284 до 305 года н. э. Это наиболее сохранившийся дворец Римской империи. В пригороде можно увидеть руины этого же периода.

Отдых в городе Сплит в Хорватии Фото из открытых источников

Крк. Этот остров расположен у далматинского побережья. На нем есть одноименный город. Когда у него происходила битва между флотами римским императором Юлием Цезарем и полководцем Помпеем. Также на острове путешественников ждут город-крепость Вербник и курорт Башка – именно тут нашли один из древнейших памятников хорватской письменности.

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Город Крк на одноименном острове Фото из открытых источников

Опатия. Если вы желаете отдохнуть на самом известном курорте, то вам сюда. Здесь мягкий климат. Сам город окружен лавровыми лесами. Известной эта местность стала во времена Австро-Венгрии. В 1889 император Франц-Иосиф официально провозгласил ее курортом. Кстати, в то время он был единственным на всей территории Австро-Венгрии. Сейчас здесь есть много коттеджей, вилл и отелей еще конца ХІХ века.

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