Вознесение Господне: История праздника, его традиции и приметы

Вознесение Господне - это переходящий праздник Фото из открытых источников

Вознесение Христово олицетворяет собой приход настоящего лета

Ежегодно после Пасхи христиане всего мира отмечают Вознесение Господне – праздник, предшествующий Троице и началу лета. Мы расскажем, как правильно его отметить, и поговорим о том, что испокон веков было разрешено и запрещено именно в этот день.

История праздника

Вознесение, как и Пасха, является переходящим праздником и каждый год отмечается в разные дни. Праздник Вознесения Господня неразрывно связан с Пасхой и отмечается на сороковой день после Воскресения Христова, неизменно в четверг.

Это – один из двенадцати важнейших и наиболее значимых церковных праздников всех христиан. Праздник посвящен вознесению Иисуса Христа на небо после его воскресения и завершения земного служения людям и Богу.

В этом году православные христиане отмечают Вознесение Господне 10 июня.

В Священном Писании говорится о том, как в течение 40 дней после воскресения Иисус являлся своим ученикам и говорил с ними о Царствии Божьем, укрепляя их веру. Таким образом он должен был подготовить их как к схождению на них Святого духа, так и к своему вознесению на небо.

Непосредственно в день Вознесения, по Евангелию, Христос собрал апостолов в Вифании, на горе Элеон. Тогда он благословил всех присутствующих и на их глазах вознесся на небо.

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Смысл Вознесения Христова

Непосредственно о моменте Вознесения говорится в Евангелии от Луки и Марка. Лука описывает этот момент как момент благословения Христом своих апостолов и его постепенного отдаления в небо. Он удалялся от учеников на облаке и медленно вознесся на небо. Апостолы поклонились Христу и с огромной радостью вернулись в Иерусалим.

Смысл этого ключевого события, которое обусловило окончательное завершение земной жизни Иисуса, без преувеличения чрезвычайно глубоко.

Воскресение Христа является как бы его вторым рождением, после которого он должен был отправиться на небо, чтобы там подготовить место для людей и в конечном итоге расположиться по правую руку от Бога Отца.

Иначе говоря, сам вознесясь с земли на небо и перейдя из одной сферы реальности в другую, Иисус открыл для людей Царство Небесное, которое всегда было для них закрыто. К тому же Вознесение Иисуса указывает на его обожествление, исчезновение человеческого тела и преобразование в невидимое для человеческого глаза.

Народные приметы и традиции

Этот день у верующих начинается в церкви, где священник в белой рясе совершает праздничную литургию.

К слову, Вознесение Господне – это последний день, когда здороваются пасхальным приветствием "Христос воскрес! – Воистину воскрес!".

Также считается, что именно на Вознесение Господне весна отдает свои права лету. А учитывая то, что в народе Вознесение связывают с урожаем, с этим праздником связан целый ряд примет.

Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что можно сеять теплолюбивые злаки.

Холод и дождь предвещают неурожай и болезни скота.

Если после Вознесения наступает жара, значит в водоемах можно купаться без угрозы простудиться.

Утренняя роса, собранная до восхода солнца на Вознесение, якобы лечебная.

К тому же с этим праздником связано много славянских, еще дохристианских верований. В языческие времена считалось, что примерно в мае заканчивается весна и приходит лето, а поэтому устраивали народные гуляния и водили хороводы.

В этот день нельзя заниматься физической работой, выносить из дома мусор и плевать на землю.

Часто девушки и женщины в этот день собирались в доме без мужчин и жарили большую яичницу, произнося молитвы, чтобы защитить посевы и скот от болезней.

Интересно, что с давних времен христиане к этому дню пекут особую выпечку, называя ее блинами "Иисусу на дорожку". С таким угощением ходят в гости к близким и родственникам. Это связано с давней легендой, гласящей, что в период между Пасхой и Вознесением врата в потусторонний мир открываются, а души умерших свободно ходят среди живых. Также поговаривают, что в этот период и Иисус является людям в образе нищего, которого непременно нужно накормить. Именно поэтому на Вознесение не стоит отказывать нищим в пожертвовании.