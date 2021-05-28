Вознаграждение за арест Лукашенко и новую площадку для переговоров ТКГ: Главное на утро 28 мая

Начался новый рабочий день, поэтому актуализируем главные новости утра пятницы

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

В Беларуси объявили сбор средств на вознаграждение за арест Александра Лукашенко – за два дня собрали немалую сумму.

А украинская делегация в ТКГ предлагает изменить площадку для переговоров по ситуации на Донбассе.

О главных новостях на утро пятницы рассказываем далее.

Вознаграждение за арест Лукашенко

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко. За два дня уже собрали 126 000 евро. По словам Цепкало, деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат "преступника №1".

Александр Лукашенко ТАСС

А тем временем представители депутатских фракций и групп зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления №5560, которым предлагается мировым лидерам признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Новая площадка для переговоров ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. По его словам, контактная группа будет искать новую площадку для переговоров. Он отметил, что это должна быть нейтральная страна – Швейцария или Финляндия.

Также Кравчук добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь ОБСЕ.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Леонид Кравчук не может решать вопрос о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска (Беларусь) в другие страны.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 28 мая в Украине обнаружили 2 196 673 случая коронавируса, 2 020 216 человек выздоровели, 50 232 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 3306 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников. За сутки умерло 156 человек, выздоровело – 13 298 пациентов, госпитализированы – 1402 человека.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 28 мая обнаружили 169 644 425 случаев коронавируса, 151 367 402 человека выздоровели, 3 525 263 – умерли.

Что позволят приватизировать в 2021 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы в рамках большой приватизации семь объектов. Это облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (объединенная горная компания).

По словам главы правительства, они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет проходить через электронные аукционы в интернете.

Российские войска вблизи украинской границы

Россия вновь укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ на "недружественные действия с ее стороны".

Первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов рассказал, что в РФ принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также планового наращивания ее технического оснащения

Контрабанда оружия из Румынии

Румынские пограничники задержали на границе грузовик, который двигался в Украину с 2850 единицами оружия и боеприпасов.

Контрабанда оружия из Румынии в Украину HotNews

Речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами, спрятанных в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Песков, Причепиловки, Новгородского, Марьинки, Новотошковского. Вчера в результате обстрелов погиб один украинский военный.

С начала суток было зафиксировано 5 нарушений "режима тишины" вблизи Песков, Авдеевки, Водяного. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня погода ухудшится. Дожди и грозы ожидаются практически на всей территории страны, а на западе немного похолодает.

Прогноз погоды на 28 мая Укргидрометцентр

В западных областях немного похолодает – днем +18...+20 градусов, ночью +10...+12. На севере страны столбики термометров покажут +23...+25 градусов, ночью +13...+15. В центральных, южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +25 до +28 градусов днем, ночью +10...+12 в центре страны, +13...+15 – на востоке, и до +17 на юге.

В столице в пятницу ожидается дождь и гроза. Температура днем составит +21...+23 градуса, ночью +13...+15 °C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий главы наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова в Украине Анны Герман об обострении конфликта Украины и России.

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