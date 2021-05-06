Войска РФ на границе и безопасность в Черном и Азовском морях: Какие вопросы обсуждал Блинкен с украинскими властями

Блинкен отметил одну из главных внутренних проблем Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, Киев, 6 мая 2021 года Офис президента Украины

Сегодня ночью в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел встречи с первыми лицами Украины, посетил монастырь и почтил память воинов, погибших на Донбассе.

О чем говорили украинские чиновники с госсекретарем США и как он оценивает ситуацию в стране рассказываем далее.

О чем говорили Зеленский и Блинкен

В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским. После переговоров они дали пресс-конференцию, на которой рассказали, какие вопросы обсудили.

Значительную часть обсуждения стороны посвятили наращиванию российских войск на границах с Украиной. Зеленский и Блинкен признали, что частично войска РФ отвела, но отметили, что этого недостаточно. "Россия имеет способность за короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать. Мы наблюдаем тщательно за всеми ее действиями. И я должен сказать, что мы высоко ценим то сдерживание, которое продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий", – заявил Блинкен.

Президент Зеленский отметил, что отдельно обсуждался вопрос совместных действий для безопасности в Черном и Азовском морях. Однако не конкретизировал информацию.

Госсекретарь пообещал Украине поддержку в противостоянии с Россией, но подчеркнул, что Россия – не единственная угроза для страны. По его словам, перед Украиной стоят два вызова – один извне, от России, но есть еще угроза из средины – это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.

Госсекретарь призвал продолжать реформы. По его словам, стороны обсудили важность независимых антикоррупционных институтов, реформы судебной системы и СБУ.

Владимир Зеленский выразил восхищение тем, насколько "осведомленной" является команда американского Госдепа, прибывшая в Киев.

Он заявил, что 2021 год станет фундаментальным для украинско-американских отношений, особенно, если Украину в этом году сможет посетить президент США Джо Байден.

"Я пригласил президента Соединенных Штатов с официальным визитом приехать в Украину в этот год, год 30-летия нашей независимости, – сообщил Зеленский. – Я верю в то, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран".

Блинкен заверил, что передаст приглашение Байдену, как только вернется.

Встречи Блинкена со Шмыгалем и Кулебой

Утром 6 мая госсекретарь США провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По результатам встречи глава МИД Украины рассказал, что укрепление сотрудничества Украины и США является вкладом в безопасность и успех обоих государств и евроатлантического пространства.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства".

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба МИД Украины

После обеда Энтони Блинкен встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Премьер-министр отметил: "Рад личной встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Визит в Украину – это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Общие интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства".

Подробностей общения чиновники не сообщили.

В Twitter Блинкен написал, что провел "хорошую встречу" с украинскими законодателями и лидерами политических партий.

Говорили о необходимости принятия законодательства, имеющего решающее значение для повестки дня реформ в Украине.

"Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической", – написал госсекретарь США.

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Также в ходе визита в Киев Блинкен вместе с главой МИД и митрополитом Епифанием принял участие в возложении цветов к мемориалу конфликта на Донбассе, посетил Михайловский монастырь.