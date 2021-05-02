Воскресение Христово: Как отмечают Пасху в Украине и история установления праздника

В этом году праздник Воскресения Христова пришелся на майские праздники

Фото из открытых источников

Пасха – это древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. Этот день символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

Рассказываем подробнее о традициях празднования Пасхи в Украине, а также строгих запретах этого дня.

История происхождения праздника

По библейскому сюжету Иисус Христос воскрес рано утром, и Воскресение сопровождалось великим землетрясением – ангел небесный отвалил камень от дверей гроба Господня.

Воскресение Иисуса Христа фото из открытых источников

На рассвете женщины-мироносицы Мария Магдалина, Дева Мария, мать Иакова и Саломея пришли ко гробу с пахучими маслами, чтобы по обычаю намазать ими тело Иисуса. Они увидели отваленный камень и пустой гроб. Тогда взволнованным женщинам явился ангел и возвестил о Воскресении Господнем.

Как определяется дата Пасхи

Дата Пасхи не постоянна – каждый год она меняется. Это связано с тем, что согласно церковному уставу, дата празднования Пасхи определяется по нескольким критериям:

обязательно должна праздноваться в воскресный день;

отмечается после иудейской Пасхи;

празднуется после первого полнолуния, который наступает после весеннего равноденствия.

В целом число определяется на основании солнечного и лунного календарей, а специальные календари, в которых указаны даты Пасхи на несколько лет вперед, называются пасхалиям.

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Правила подготовки к Пасхе

Перед днем Светлого Воскресения Христова верующие в течение 7 недель держат строгий пост – именно столько времени провел Иисус Христос в пустыне. В эти дни душа верующего должна сострадать страданиям Господа, которые пережил Иисус Христос в человеческом облике в последние дни. Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной.

Особыми днями этой недели является Великий четверг – день, когда Иисус вместе со своими учениками во время Тайной Вечери разделил последнюю трапезу. В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу – кусок ткани, в которую было завернуто тело Христа после снятия с креста и на которой изображен он в гробу.

Хозяйки к Пасхе готовят особые блюда – куличи и крашенки или писанки. Также запекают домашние колбасы, сало, мясо. А в субботу к ночному богослужению собирают пасхальные корзины.

Как отмечают Пасху в Украине

С субботы на воскресенье проводятся богослужения, которые продолжаются всю ночь. Самый торжественный момент наступает в полночь, когда священник возвещает "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!". После службы процессия трижды обходит вокруг церкви крестный ход, а затем начинает процесс освящения обрядовых пасхальных блюд.

Пасха Pixabay

После верующие возвращаются домой и разговляются. Сначала нужно прочитать молитву и съесть яйцо, как символ жизни, а потом можно пробовать другие блюда.

Раньше после молодежь шла под церковь, где начинались пасхальные забавы. В жизни молодежи пасхальные забавы были началом так называемой "улицы", которая начиналась пасхальной неделей и продолжалась вплоть до осени.

Сейчас украинцы также не всегда остаются дома – посещают родственников или знакомых. Однако в этом году верующим рекомендуют оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Следующий день после Пасхи – Поливальный понедельник. По традиции парни обливают девушек водой. Те же могут отблагодарить их тем же самым во вторник. Традиция обливания в Украине сохранилась и сейчас.

Среди других пасхальных обычаев известно еще одно, которое заключается в разложении костров на всю Пасхальную ночь вокруг церкви.

Считается, что этим огнем очищается воздух и освобождается земля от всяких нечистот на хороший урожай. Этот огонь считается святым и должен сам погаснуть.

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Верования и запреты на Пасху

С величественным праздником Воскресения Христова связаны определенные верования.

К примеру, на Пасху можно просить у Бога все. Так, старики расчесывали свои волосы с мыслью о внуках, чтобы их было столько, сколько волос на голове. Желая разбогатеть, умывались из серебряной посуды. Девушки просили жениха.

Ждали первого удара колоколов, и если с первым ударом перекреститься со словами: "Христос воскрес, а рабу (имя) здоровья", то выздоровеет даже тяжело больной человек.

Вставали до рассвета, чтобы не проспать счастья. Девушки умывались водой из красного яйца, чтобы быть румяными.

И главное – на Пасху все должны веселиться, иначе грустить придется весь год.

Также существуют и строгие запреты.

В Пасху нельзя заниматься домашней работой – с хлопотами уйдет счастье.

Освященные продукты нельзя выбрасывать, их нужно съесть за праздничным столом, поделиться с родными и соседями или раздать бедным.

Супруги не должны христосоваться на людях – к разлуке.

Грех проливать кровь животных в течение Светлой недели, ведь они тоже радуются Христову Воскресению и славят Бога.

Нельзя выбрасывать скорлупу за окно, чтобы не попасть в Иисуса и апостолов, которые всю неделю ходят по земле в нищенском одеянии.