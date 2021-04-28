Воскресение Христово, День Победы и звездопад Аквариды: Главные праздники и астрономические явления мая-2021

Май порадует украинцев длинными уикендами

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Третий месяц весны принесет украинцам кроме, надеемся, теплой погоды, много праздников и памятных дат. Кроме традиционных, Дня труда и Дня Победы, в мае будем отмечать Воскресение Христово по восточному обряду. К тому же, в этом месяце выпадет много дополнительных выходных.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Сколько будем отдыхать в мае

В начале мая украинцы получат два длинных уик-энда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поскольку День труда (1 мая) и Пасха (2 мая) в 2021 году приходятся на субботу и воскресенье, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

Вознесение Господне Pixabay

День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, в этом году также приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 8 по 10 мая.

Какие праздники отметим в мае

Третий месяц весны традиционно богат праздниками – и уже 1 мая будем отмечать День труда. Эту дату празднуют не только на постсоветском пространстве, а в 143 странах мира. Современная история праздника свидетельствует, что 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Фото из открытых источников

8-9 мая отметим Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны, а 9 мая – День Победы. Эти даты – упоминание о страшных военных годах, тех, кто не жалея жизни защищал свою страну, и победу над врагом. Лозунгом обоих памятных дней "1939-1945. Помним. Побеждаем".

Кроме указанных, также отметим следующие государственные и международные праздники:

Основные праздники и памятные даты мая-2021

3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы)

7 мая – День радио

8 мая – Международный день Красного Креста

9 мая – День матери, День Европы (международный)

12 мая – Всемирный день медицинских сестер

15 мая – Международный день семей, День Европы (украинский), День науки

16 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от Спида

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая – Международный день музеев

19 мая – Международный день борьбы с гепатитами

20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая – Международный день биологического разнообразия

23 мая – Праздник Героев Украины

24 мая – День славянской письменности и культуры

25 мая – День филолога

25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

29 мая – Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

30 мая – День химика, День Киева

31 мая – Всемирный день без табака

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Религиозные праздники мая

В третий месяц весны верующие восточного обряда отметят Пасху. Это древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. Этот день символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

Воскресение Иисуса Христа фото из открытых источников

К празднованию праздника верующие тщательно готовятся – ему предшествует 40-дневный строгий пост. В этом году он заканчивается 2 мая. В день Воскресения Христова принято посещать церковь, освящать пасхальные корзины.

О традициях празднования Пасхи в Украине читайте по ссылке.

Строгий пост продлится только 1 мая. А традиционные однодневные посты – каждую среду и пятницу – начнутся с 12 мая.

Церковный календарь на май 2021 года Сalendar

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Главные астрономические явления мая

В начале месяца можно будет наблюдать за метеорным потоком Аквариды. Радиант звездопада находится в созвездии Водолея. Пик активности начинается сразу после прохождения Лирид и достигает максимума 6-7 мая с активностью 60-70 метеоров в час.

Большая часть активности приходится на Южное полушарие. В Северном скорость способна достигать до 30 метеоров в час. Метеорный поток создается остаточным материалом кометы Галлея.

Суперлуние Фото из открытых источников

25 мая можно наблюдать за Супер-Луной, это второе суперлуние из трех в 2021 году. Расстояние между Землей и спутником варьируется от 357 до 406 тысяч километров. 25 мая Луна будет ближе всего к Земле, и расстояние между ними составит 357 311 километров. Из-за этого спутник будет выглядеть на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки. Это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины.

26 мая – полное лунное затмение. Увы, но это эффектное зрелище будет доступно только для жителей Южного полушария: в Тихом океане, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В Северном полушарии, в том числе и в Украине, можно будет увидеть частичное затмение в ранние утренние часы. При этом Луна станет оранжево-красной.