Вопрос двойного гражданства и начало третьей волны COVID-19 в Украине: Главное на утро 5 марта

Ночь и утро пятницы выдались относительно спокойными в информационном плане

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

В правительстве сообщили, что в Украине началась третья волна коронавируса, поэтому не исключают, что украинцам следует готовиться к очередному локдауну.

Среди прочего – в Украине будет решаться вопрос двойного гражданства – будут искать инструменты недопущения лиц с гражданством другой страны к государственным должностям.

Об этих и других актуальных новостях утра 5 марта рассказываем подробнее.

Решение СНБО о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны № 85/2021 по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Вголос

Предусматривается необходимость установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Третья волна коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас наблюдается третья волна пандемии COVID-19. По его словам, существует возможность введения нового жесткого локдауна в стране.

Фото из открытых источников

Он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и к красной зоне отнесены три области.

При этом в стране зафиксировали побочные эффекты после прививки от коронавируса у более 100 человек.

Конгресс местных советов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Конгресса местных и региональных властей. Новый орган должен способствовать эффективному завершению децентрализации.

Конгресс будет консультативным органом. Его основные задачи – завершение реформы местного самоуправления, налаживание механизма взаимодействия государственных органов и мониторинг процессов, происходящих на государственном и местном уровнях.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 5 марта в Украине обнаружили 1 384 917 случаев коронавируса, 1 191 022 человека выздоровели, 26 763 – умерли.

К тому же в Украине обнаружили первые случаи "британского" штамма коронавирусной болезни COVID-19.

Иллюстративное фото

В мире по состоянию на утро 4 марта обнаружили 116 233 565 случаев коронавируса, 91 902 761 человек выздоровел, 2 581 943 – умерли.

Вероятная стоимость электроэнергии

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил, что вероятная цена на электроэнергию для населения с 1 апреля составит 1,68 грн за 1 кВт.

Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного, Авдеевки, Песков, Павлополя, Золотого-4 и Новозвановки.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7 часов утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Прогноз погоды

В Украине 5 марта, по данным синоптиков ожидаются осадки в виде дождя и дождя с мокрым снегом.

Исключение составят лишь южные регионы страны. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

При этом стоит отметить, что по сравнению с предыдущим днем в Украине станет прохладнее, хотя и максимум температуры днем в некоторых областях составит +16 градусов.

Укргидрометцентр

Так, на западе температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +6 градусов, на севере – от +1 до +4, на востоке – от +4 до +7, на юге – от +8 до +16, в центре – от +2 до +10.

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самой актуальной стала новость о том, что правительство не будет устанавливать ограничения на цены продуктов.

↪ "Стосовно цін на продукти.Якщо ми йдемо в Європу, що записано в нашій Конституції, то в Європі регулювання цін урядами відсутнє.", - заявив Денис Шмигаль ➡️ Долучайтеся до ефіру youtu.be/a_3eJgMMBsg Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 4 марта 2021 г.

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