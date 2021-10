Вооруженный конфликт на Донбассе и членство Украины в НАТО: Главные заявления главы Пентагона во время визита в Киев

США планируют продолжить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, чтобы наше государство могло себя защитить от российской агрессии

Визит министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина Фото: Офис президента

Накануне Украину с рабочим визитом посетил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Андреем Тараном.

Подробнее о результатах визита главы Пентагона Ллойда Остина и о чем он говорил, рассказываем далее.

Главные тезисы встречи Владимира Зеленского и Ллойда Остина

В офисе президента сообщили, что во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Владимира Зеленского в США.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства. Также министру обороны Соединенных Штатов рассказали о мерах, которые предпринимаются для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественной оборонной промышленностью, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Владимир Зеленский и поблагодарил американскую сторону за решение предоставить нашему государству дополнительную безопасность помощь в размере 60 млн долл. США.

О чем еще говорил министр обороны США

Прибыв в Украину Ллойд Остин в своем Twitter написал: "Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании российской агрессии".

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT