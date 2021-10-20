Вооруженный конфликт на Донбассе и членство Украины в НАТО: Главные заявления главы Пентагона во время визита в Киев

США планируют продолжить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, чтобы наше государство могло себя защитить от российской агрессии

Визит министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина Фото: Офис президента

Накануне Украину с рабочим визитом посетил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Андреем Тараном.

Подробнее о результатах визита главы Пентагона Ллойда Остина и о чем он говорил, рассказываем далее.

Главные тезисы встречи Владимира Зеленского и Ллойда Остина

В офисе президента сообщили, что во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Владимира Зеленского в США.

Визит министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина Фото: Офис президента

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства. Также министру обороны Соединенных Штатов рассказали о мерах, которые предпринимаются для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественной оборонной промышленностью, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Владимир Зеленский и поблагодарил американскую сторону за решение предоставить нашему государству дополнительную безопасность помощь в размере 60 млн долл. США.

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О чем еще говорил министр обороны США

Прибыв в Украину Ллойд Остин в своем Twitter написал: "Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании российской агрессии".

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Относительно вступления Украины в НАТО. Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе обсуждается не один год и внутри страны и мировым сообществом.

Министр обороны США Ллойд Остин BBC

Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать самостоятельно без всякого внешнеполитического влияния. Свой внешнеполитический курс государство формирует самостоятельно. Кроме того, ни одна третья страна, в частности Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.

Он отметил, что США твердо поддерживают украинский суверенитет и стремление к членству в НАТО.

Кроме того, глава Пентагона добавил, что США продолжат сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, чтобы наше государство могло себя защитить от агрессии.

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Кто начал конфликт на Донбассе. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке Украины, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал РФ прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.

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Украина о военной помощи США

Военная помощь Соединенных Штатов Америки увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Кроме того, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, она повышает боевые способности Украины на море.

Андрей Таран Министерство обороны Украины

"Помощь от США увеличивает наши способности. Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - отметил Андрей Таран.

К тому же, Украина получает средства контрбатарейной борьбы.