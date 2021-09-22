Волны, солнце и океан: Лучшие пляжи Калифорнии, где можно отдохнуть как в кинофильмах

Правила посещения, способы добраться и пещеры на пляже

Пляж Хермоса в Калифорнии Фото из открытых источников

США – это огромная территория. Она делится на десятки разнообразных штатов. Каждый из них имеет собственные особенности: законы, обычаи, климат. Даже флаги везде разные: от голубовато-белых до желто-красных.

Впрочем, некоторые штаты точно известны во всем мире. Один из таких – Калифорния. Его часто называют "золотым". И известным символом Калифорнии являются пляжи. Как доехать сюда, где отдыхать под горячим солнцем и о другом, читайте далее в нашем материале.

Что стоит знать о Калифорнии и сколько стоит сюда долететь

Калифорния охватывает южную половину западного побережья США. Это крупнейший американский штат по населению и третий по площади. Америка захватила его в результате Американо-мексиканской войны 1846-1858 лет. Чтобы сделать это, понадобилось лишь 500 солдат и моряков.

Сегодня Калифорния известна во всем мире мегаполисами вроде Сан-Франциско, Национальным парком Йосемити и сотнями километров пляжей вдоль Тихого океана. Не стоит забывать и о нескольких экономических областях: Винная страна, Кремниевая долина и Голливуд. В общем, около 15% ВВП США приходится на этот штат.

Билет в одну сторону в январе из Киева в Сан-Франциско стоит от 8273 грн. Если хотите поехать в ближайшие месяцы, то путешествие обойдется в 23-27 тысяч в обе стороны. Рейсы имеют две и более пересадок.

Пляжи Сан-Франциско Фото из открытых источников

Интересности про пляжи

В Калифорнии пляжи имеют собственные правила. Обычно они открыты с шести утра до десяти вечера. Кроме того, с любимцами пускают далеко не везде. Кое-где их можно брать только до 9 утра. В других местах – хоть целый день.

Весь этот штат – только о пляжах. Их здесь сотни. Кроме того, в некоторых городах есть одноименные пляжи и другие. Например, Лагуна-Бич – это и пляж, и населенный пункт одновременно. И это не все. В самом городе есть тоже несколько пляжей – они могут иметь такое же название или другое.

Лагуна-Бич

Это город в округе Орандж. Он расположено между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Наиболее известен своими пляжами длиной около 11 километров. Вместе с бухтами их насчитывается до 30. Кроме того, на этой территории вы увидите 20 тыс. гектаров заповедной зоны. Есть горные велосипедные тропы, зеленые холмы, и тому подобное.

Лагуна-Бич – одно из олицетворений Калифорнии, где проживает немало состоятельных людей. Отдыхать здесь можно на любом пляже. Впрочем, обязательно стоит посетить несколько:

Main Beach – главный, здесь есть различные инсталляции, пешеходные зоны. Особенным его делает золотистый песок и виды;

Главный пляж в Лагуна-Бич Фото из открытых источников

1000 Steps Beach – не очень известный, к нему ведут около 300 ступенек, по которым бегают местные. Также есть небольшая пещера – именно в ней вы увидите немало морских жителей.

1000 Steps Beach в Калифорнии Фото из открытых источников

На пляжах можно заниматься серфингом и арендовать каяки. Рядом расположены десятки кафе и ресторанов. Не забывайте посещать парки и смотровые площадки. В городе проводят карнавалы и художественные мероприятия.

Хантингтон-Бич

Именно так называется город, который считают столицей серферов. Оно расположено в 56 км от Даунтауна Лос-Анджелеса. Во всем мире его знают благодаря береговой линии в 13,5 км, высокоразвитой пляжной культуре и не только. Здесь ежегодно проводят соревнования международного уровня для серферов.

Также у вас будет возможность кататься на велосипеде и созерцать волны океана. Нельзя и упускать возможность попробовать собственные силы на сапбордах. Одно из самых популярных развлечений – каякинг в бухте Хантингтон. В городе есть три основных пляжа:

Bolsa Chica State Beach – обычно здесь проводят соревнования по вылову рыбы;

Пляж Больса-Чика Фото из открытых источников

Huntington Dog Beach – получил такое название, ведь на нем можно находиться с собаками;

Собачий пляж Хантингтон Фото из открытых источников

Huntington State Beach – лучшее место для игры в волейбол и серфинга.

Пляж Хантингтон Фото из открытых источников

И это далеко не все развлечения. Стоит взглянуть на известный пирс, прогуляться по заповедникам и паркам.

Сан-Диего

Если вы путешествуете в США с целью отдохнуть на пляже, то этот город является лучшим. Оно расположено на юго-западе Калифорнии. Кроме того, оно занимает 33-е место в списке самых дорогих городов в мире. И всю его роскошь как нельзя лучше демонстрируют пляжи. Вот несколько идей, где можно отдохнуть:

Coronado Beach – является мечтой многих американцев. Здесь расположены дорогие дома и гостиницы. Часто проходят атмосферные вечеринки. А еще это популярное место для свадеб, поэтому не стоит удивляться людям в смокингах.

Пляж Коронадо в Сан-Диего Фото из открытых источников

Carlsbad Beach – идеален для семейного отдыха. Здесь занимаются йогой, бегают и ездят на велосипедах. Есть тротуар для прогулок длиной около шести километров. Именно на этом пляже любят проводить время серферы.

Пляж Карлсбад в Калифорнии Фото из открытых источников

Imperial Beach – именно здесь раньше проходили популярные соревнования, на которых строили замки из песка. Здесь можно увидеть немало серферов. А если любите романтические закаты и рыбалку, есть уникальный деревянный причал.

Империал-Бич в Сан-Диего, США Фото из открытых источников

Напоследок, Сан-Диего-город гребли. Здесь можно арендовать каяки, доски для серфинга, каноэ и тому подобное.

Лос-Анджелес

Именно здесь расположен Голливуд. Наверное, это один из самых известных городов в мире. И если вы сюда попали, то обязательно стоит посетить несколько мест:

Santa Monica State Beach – является целым пляжным городком. До Санта-Моники ехать около 50 минут от города. Здесь есть все: парки аттракционов, океанариум, а также знаменитый Пирс, который является частью известной автодороги 66.

Санта-Моника в Калифорнии - один из лучших пляжей штата Фото из открытых источников

Hermosa Beach – наиболее известен собственными волейбольными площадками. Их здесь около 70. На Хермосі обычно проходят различные соревнования, кинофестивали. Иногда выступают разные группы. Одна из самых известных частей пляжа – это 300-метровый пирс.

Пляж Хермоса в Лос-Анджелесе Фото из открытых источников

Всего в Лос-Анджелесе есть около 30 различных пляжей на любой вкус.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Калифорнии, в котором рассказывается о легендарной тюрьме Алькатрас, Диснейленде и способах добраться до штата.

Также есть материал об Одессе, где можно прочитать о лучших местах для отдыха, куда еще можно успеть в этом году: от пляжей до тайных двориков.