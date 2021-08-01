Вокруг дым и пепел: Почему курорты Турции охватил огонь и что стоит знать туристам

Власти прилагают немалые усилия для ликвидации возгорания, однако пока результаты неутешительны

Пожары в Турции фото з відкритих джерел

Уже несколько дней в Турции пытаются ликвидировать лесной пожар. Он возник 28 июля возле города Манавгат. Сильная жара и порывы ветра способствовали распространению огня, который успел распространиться в направлении населенного пункта и забрать жизни нескольких человек.

Побороть пожары пытаются работники спасательных служб и военные. Украина направила два самолета АН32П, чтобы помочь погасить пламя. В то же время МИД Украины готовится эвакуировать украинцев, которые находятся вблизи очагов огня.

Почему возникают масштабные пожары в Турции, в каком положении находятся украинские путешественники в отелях и какие меры принимает власть, читайте далее в материале.

Подробности пожара на турецком курорте

В городе Манавгат, находящемся в 75-ти километрах к востоку от Анталии, пожар возник днем 28 июля. А на следующий день огонь вспыхнул недалеко от курортных городов Мармарис и Бодрум и распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Огонь добрался до жилых домов Daily Sabah

По состоянию на сегодня общая площадь пожаров превышает 1500 гектар. Известно, что в Манавгате погибли четверо граждан Турции, 183 человека пострадали – из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. При этом губернатор района Мустафа Йигит заявил, что курортная зона от пожаров не пострадала.

Спасателям удалось взять под контроль 36 мест возгорания в лесах, сейчас продолжается тушение 20-ти таких мест. Также контролируется ситуация вблизи отелей в провинции Анталия, где проживает много туристов, в том числе и из Украины. Сейчас тушат огонь более 4000 человек, 457 единиц техники и 35 самолетов и вертолетов.

Турецкие СМИ сообщают, что из-за того, что огонь подошел вплотную к домам и отелям в Мармарисе, местные власти объявили о необходимости эвакуации местных жителей и туристов. Гостей из двух вилл и четырех отелей в Мармарисе уже эвакуировали, также планируется эвакуация туристов в Бодруме. Кроме этого, в Мармарисе ветеринарные клиники заявили, что бесплатно будут лечить животных, пострадавших от огня.

Пожары охватили тысячи гектаров лесов Фото REUTERS

Пожары глазами туристов

Сразу после возникновения пожара, 29 июля, в Мармарисе началась эвакуация гостей и сотрудников отелей, находящихся вблизи мест возгорания. Для туристов, которые не могут вернуться домой, развернули палатки с водой и едой.

Украинские туристы, отдыхающие в Турции, накануне сообщали, что пожары приблизились вплотную к курортам в провинции Анталия.

"Огонь перекинулся, пылает дорога на Мармарис", - написала в Facebook Алеся Павлинская, которая отдыхает в регионе Ичмелер (пригород Мармариса).

Туристы говорят, что еще вчера видели только столбы дыма в лесу, а сегодня на улице уже стоит запах гари, столб дыма раз в десять больше, а с неба падает пепел. От пепла люди защищаются медицинскими масками.

Также отдыхающие отмечают, что сразу после возникновения пожара в воздух поднялись вертолеты с ковшами с водой.

Дым над жилыми районами в Турции фото з відкритих джерел

Украинцы, которые сейчас живут в Турции рассказывают, что дым от пожаров повсюду и из-за этого трудно дышать и все сидят дома, потому что выйти на улицу невозможно. К тому же жарко и от солнца, и от пожара. Также очевидцы говорят, что сгорела почти вся экосистема вблизи Мармариса.

Реакция Украины на пожары в Турции

30 июля два пожарных самолета Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины вылетели в Турцию для тушения лесных пожаров. Такая инициатива предусмотрена подписанным в феврале 2020 года Меморандума о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и ликвидации их последствий между ГСЧС Украины и Управлением на случай чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики. От Украины в Турцию летят два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это специалисты, которые имеют опыт работы в горных районах и уже принимали участие в ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

Украинские пожарные самолеты фото з відкритих джерел

В зарубежном ведомстве отмечают, что сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины пока нет. Но несмотря на это, Украина таки готовится возвращать своих граждан из Турции, если пожары усилятся. МИД разрабатывает сценарии возвращения людей на случай ухудшения ситуации в Турции, где бушуют лесные пожары.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона. В пресс-службе МИД сообщили, что пока массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью не поступало.