Военный переворот, масштабные протесты, и санкции: Что известно о ситуации в Мьянме

Военные готовятся к перевыборам парламента страны, а люди протестуют против военного переворота

Протесты в Мьянме 28 февраля REUTERS

В Мьянме уже месяц продолжаются противостояния, которые возникли в результате военного переворота. В стране на год ввели чрезвычайное положение.

О причинах и последствиях военного переворота рассказываем далее.

Что случилось

Месяц назад, 1 февраля, стало известно, что военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии отметили, что задержание чиновников стало ответом на "фальсификацию выборов".

Также лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи обвинили в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций. Впоследствии добавили новые обвинения - ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий. Лидера страны арестовали.

Кроме того, военные заявили, что готовы к новым выборам. Бригадный генерал Зау Мин Тун утверждает, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещает передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время он не называет конкретных дат.

Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре только благодаря подтасовке результатов, но не представил никаких доказательств.

Сообщалось, что отношения между гражданской властью и армией ухудшились после выборов в ноябре, которые военные объявили сфальсифицированными, так как на них потерпела значительное поражение их "Партия единения и развития Союза" (официальное название государства – Республика Союз Мьянма). Парламент должен был начать заседание 1 февраля после победы Национальной лиги за демократию на выборах. Но армия не дала депутатам возможности начать работу и объявила о переходе власти в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мин Аун Хлаина.

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Позиция военных

Военные командиры Мьянмы оправдали захват власти в стране мошенничествами на выборах. В то же время они отрицали организацию переворота.

На первой пресс-конференции с момента смены власти спикер совета правящей пообещал, что в Мьянме восстановят гражданскую власть после новых выборов.

"Наша задача - провести выборы и передать власть партии-победительнице", – заявил бригадный генерал Зо Мин Тун.

Военные не сообщили дату новых выборов, но заявили, что чрезвычайное положение в стране продлится год.

Обострение ситуации

Люди отреагировали на действия военных акциями протеста - самыми крупными в стране за последние десять лет. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Так, в крупнейшем городе Мьянмы - Янгон - одетые в белое студенты 17 февраля прошли маршем. Они несли транспаранты с требованием уволить фактического руководителя Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Кроме того, по улицам мегаполиса ездила, громко сигналя, колонна автобусов. В столице страны Нейпьидо разъезжал кортеж автомобилей и мотоциклов. Во многих других городах тоже прошли акции протеста.

Военный переворот в Мьянме EPA

В тот же день вечером в Янгон ввели большое количество танков. СМИ сообщали, что интернет в городе отключен по распоряжению армии на всю ночь.

А в городе Мьичина на севере Мьянмы полиция открывала огонь по митингующим.

28 февраля стало известно, что в Мьянме правоохранители усилили меры и начали применять боевые патроны для разгона массовых демонстраций, по меньшей мере шесть человек погибли.

Сообщалось, что в городе Тавой на юг от Янгона правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, а также боевые патроны. В результате столкновений три демонстранта были убиты, еще не менее 20 человек пострадали от резиновых пуль.

Кроме этого, в городе Баго во время разгона были застрелены двое подростков, еще один человек погиб в Янгоне.

Также в Янгоне погибли трое демонстрантов, а всего число жертв по стране составляет не менее 13 человек.

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Реакция мирового сообщества на переворот

Соединенные Штаты решили ввести санкции против двух членов государственного административного совета Мьянмы, причастных к военному перевороту.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что страна решительно осудила жестокое применение силы против мирных протестующих. Вместе с тем Соединенные Штаты призвали немедленно освободить всех задержанных, прекратить запугивание журналистов и активистов и вернуть власть избранному правительству.

Санкции против ряда бирманских военных, которые устроили переворот, ввели также Канада и Великобритания.

В частности, Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных военных.

"В координации с Канадой министр иностранных дел Доминик Рааб объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима и за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении МИД Британии.

В свою очередь канадская сторона ввела санкции против восьми военных.

"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - сказал министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

В ООН убеждены, что силы безопасности в Мьянме применяли боевые патроны против демонстрантов, нарушая международное право. Следователь ООН по вопросам прав человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал Совет Безопасности ООН обсудить санкции, эмбарго на оружие и запрет на поездки военному руководству Мьянмы. Он также повторил запрос на проведение миссии в стране.

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После сообщения о военном перевороте, в МИД Украины посоветовали украинцам временно не посещать страну.