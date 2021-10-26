Водопад Виктория, сомалийские пираты и чудеса Танзании: Гид по странам Африки

Открываем уголки континента, о которых знают не все туристы

Пейзажи Намибии Фото из открытых источников

Многие из нас в детстве видели мультфильм "Доктор Айболит". Его создали по мотивам цикла сказок публициста советского периода Корнея Чуковского. И, наверное, до сих пор все помнят главного антагониста доктора – Бармалея.

Именно он пел песенку, которая начиналась словами: "Маленькие дети! Ни за что на свете не ходите, дети, в Африку гулять". Все повзрослели, но до сих пор мало знают о континенте. Опасно ли там, какие страны интересны для туристов и о другом, читайте далее в нашем материале.

Три страны, куда ехать опасно для жизни

В некоторых регионах Африки царит беззаконие и насилие. Там постоянно происходят вооруженные нападения на гражданское население и продолжаются конфликты. Кроме того, кое-где процветает организованная преступность, а межобщинная борьба обостряется еще больше. Поэтому вашему вниманию 3 самых опасных страны континента:

Сомали. Расположена на северо-востоке Африки. Прежде, чем сюда ехать, стоит подумать трижды. Самая известная "достопримечательность" страны - это сомалийские пираты. Еще с 1970-х годов они занимаются разбоем в прибрежных водах. Кроме того, уже несколько лет подряд на территории Сомали не утихают конфликты. Люди живут за чертой бедности - менее одного доллара США в день.

Уже не первый год дипломатические представительства призывают воздержаться от поездок сюда. Но даже здесь есть немало туристических достопримечательностей. Например, вы сможете увидеть пещерный комплекс Лаас-Гааль с древними наскальными росписями на территории самопровозглашенной Республики Сомалиленд. А еще в Сомали есть горы, реки и много других природных пейзажей. Но попасть сюда не так просто и может стоить жизни.

Демократическая Республика Конго. Расположена в центральной части континента. Это одна из беднейших стран в мире. Люди здесь живут на два доллара в день. Впрочем, с точки зрения запасов в земных недрах, Конго является одной из самых богатых. Здесь можно добывать золото, серебро, цинк, кобальт и многие другие минералы. Производственные процессы останавливают постоянные войны.

Но туристы сюда тоже иногда приезжают. Всех привлекают горные пейзажи, аутентичные деревни и многое другое. Озеро Киву, заповедник Окапи и действующие вулканы в национальных парках все равно захватывают путешественников со всего мира.

Озеро Киву в Конго Фото из открытых источников

Судан. Расположен на северо-востоке Африки. Вчерашние новости о стране охватили немало авторитетных СМИ. Армия Судана арестовала транзитное правительство перед выборами. В медиа это назвали "военным переворотом". Уже есть первые жертвы протестов. Отношения гражданских и военных в стране всегда напряженные, а потому имеют место конфликты.

Случаи угона автомобилей тоже распространены. Но несмотря на это, страну все же посещают туристы. Она имеет выход к Красному морю, а потому здесь можно увидеть чистые песчаные пляжи. К тому же, стоит посетить столицу – Хартум. Этот город расположен там, где слились Белый и Голубой Нил. И здесь есть дворцы, руины старинных храмов и даже современные бизнес-центры.

Напоследок, довольно опасными остаются поездки в ЦАР, Нигер и Мали.

В какие страны стоит поехать и что там искать

Руанда. Расположена в Восточной Африке. Является одним из важных туристических центров в регионе. Обычно сюда приезжают, чтобы наблюдать за горными гориллами в Национальном парке вулканов. Не менее интересными являются курорты озера Киву.

Если вы попадете сюда, то стоит обязательно посетить Национальный парк Ньюнгве. Он имеет территорию более 1000 кв. км. Это одно из тех немногих мест, где есть нетронутые тропические леса средних высот.

Руанда-национальный парк Ньюнгве Фото из открытых источников

Танзания. Это страна на берегу Индийского океана. Именно здесь вы увидите самую возвышенную гору-вулкан континента – Килиманджаро. Кроме того, почти вся территория Танзании покрыта разнообразными заповедниками. Если вы попадаете сюда, сразу стоит отправиться в регион Занзибара. Это целый архипелаг из более чем 70 островов. Здесь вы сможете отдохнуть на известном пляже Понгве и увидеть каменный город - самую старую часть Занзибара.

Замбия. Это страна в Южной Африке. В 2010 году Всемирный банк назвал ее одной из самых быстро реформированных в мире. Здесь стоит обязательно посетить столицу Лусаку. Этот город считается едва ли не лучшим в рамках развития в Южной Африке. Также интересной будет река Замбези и другие национальные парки.

Ежегодно многие туристы отправляются к границе Замбии и Зимбабве. Именно там расположен водопад Виктория. Он имеет ширину более 1700 метров. В то же время его высота всего 100 м. Если отправляетесь в это место, то не забудьте сделать фото железнодорожного моста над ущельем. Напоследок, здесь часто можно услышать английскую речь, а потому путешествия будут легче.

Намибия. Расположена на юго-западе Африки. Здесь также с английским проблем не будет. Площадь страны составляет 825 118 км. кв. - занимает 33 место в мире. Сюда приезжают ради пустыни Намиб – считается, что ей от 55 до 80 миллионов лет. Кроме того, песчаные дюны страны считаются самыми высокими в мире. Вашему вниманию также будут виды в Национальном парке Этоша и племя Химба в Отикандеро.

Напоминаем, что ранее выходил материал об отдыхе в Шарм-эль-Шейхе, в котором рассказывается о лучших достопримечательностях Синаю.

Также есть материал о Стамбуле, где можно прочитать о самых интересных фактах, Голубой мечети и археологическом музее города.