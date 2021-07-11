Внедрение электронной гривни: Что стоит знать о законопроекте "О виртуальных активах"

Национальный банк изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны bank.gov.ua

Возможность ввести электронную гривню в Украине начали изучать с 2016 года

В Украине хотят запустить рынок виртуальных активов и ввести цифровую национальную валюту – "электронную гривню". Соответствующий проект закона "О виртуальных активах" народные депутаты проголосовали в первом чтении, и Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту принять его во втором.

Что предусматривает законодательная инициатива о виртуальных активах рассказываем подробнее.

В чем необходимость внедрения электронной гривни

В пояснительной записке к проекту закона указано, что целями принятия проекта закона является комплексное урегулирование некоторых вопросов:

упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов, его участников;

правовой статус виртуальных активов как объектов гражданских прав;

упорядочение гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами которые возникают в процессе использования виртуальных активов;

определение правового статуса участников рынка и пользователей в сфере виртуальных активов;

установление основных принципов государственной политики в сфере виртуальных активов;

государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Авторы законопроекта убеждены, что участники рынка виртуальных активов в Украине должны получить возможность пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Также очень важной задачей является обеспечение защиты украинских инвесторов при осуществлении инвестиций на рынке виртуальных активов.

Поэтому рынок виртуальных активов требует надлежащего законодательного урегулирования, которое призвано не только дать возможность участникам общественных правоотношений распоряжаться такими объектами, но и обеспечить баланс интересов участников рынка и способствовать поступлению инвестиций в Украину.

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Основные аспекты законодательной инициативы

В проекте закона №3637 указан ряд терминов, среди которых и объяснение понятия "виртуальный актив" – нематериальное благо, являющееся объектом гражданского обращения, имеет стоимость, выраженное совокупностью данных в электронной форме и существующее в системе обращения виртуальных активов. Виртуальный актив может удостоверять имущественные или неимущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав.

Законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур государственной регистрации одного или нескольких видов деятельности:

хранение и/или администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы;

обмен виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

предоставление посреднических услуг, связанных с продажей или предложением продажи виртуальных активов.

Отдельное регулирование предусмотрено для виртуальных активов, обеспеченных финансовыми инструментами – государственным органом, регулирующим введение в оборот и оборот такого виртуального актива выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Проект "электронная гривня" в Украине

Национальный банк начал изучать возможность выпуска е-гривни (электронная гривня) еще с 2016 года. В 2018 году был реализован пилотный проект, когда в обращение выпустили ограниченный объем электронной гривни в эквиваленте чуть больше 5 тыс. грн.

Во время эксперимента его участники открыли "электронные кошельки" на блокчейн-платформе, пополняли их е-гривнями, обменивали эти е-гривни на наличные и осуществляли ними обычные безналичные платежи, такие как, например, пополнение счета мобильного телефона.

Но, как оказалось, эксперимент не только решил ряд вопросов использования е-гривни, но и поставил новые.

"В долгосрочном периоде остаются риски потери центробанком способности эффективно влиять на макроэкономические процессы, прежде всего инфляционные, вследствие изменения роли банков как финансовых посредников, потери ими функции денег и, соответственно, изменения эффективности каналов монетарной трансмиссии", – предположили в НБУ.

В частности, речь идет о том, что цифровая гривня будет непосредственно в НБУ, а не на банковских счетах.

Пока это невозможно проверить, однако ожидается, что расчеты с помощью е-гривни будут более удобными, простыми, быстрыми и дешевыми, чем нынешние безналичные. А если так, то это может привести к тому, что украинцы будут скорее использовать е-гривни, а не банковские карты.

В аналитической записке НБУ указывалось, что если "электронные кошельки", которые нужны для использования электронной валюты, массово будут заменять банковские карты, то расчеты в е-гривне перетянут на себя около 20% карточных операций, при этом банки потеряют 25 млрд грн безналичной ликвидности.

Но если е-гривня заменит наличные, а не безналичные активы, то банки не пострадают, считают в Нацбанке.

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В конце 2020 года законопроект приняли в первом чтении, и сейчас идет подготовка к рассмотрению во втором чтении. Если документ примут и его подпишет глава Верховной Рады и президент Украины, то закон вступит в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования этого закона.