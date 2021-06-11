Внедрение е-больничных в Украине: Что стоит знать о новациях в медицинской сфере

Внедрение электронного больничного будет иметь ряд преимуществ

Из открытых источников

Накануне в Украине ввели в действие электронные больничные. В Министерстве цифровой трансформации обещают, что до конца года эту услугу введут во всех больницах. Сейчас идет переходный период, который позволит наладить систему.

Как будет работать система оформления е-больничных и преимущества внедрения электронного документа подробнее в материале "Першого Незалежного".

Что предусматривает электронный больничный

В Украине заработала система оформления электронных больничных. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что над внедрением е-больничных работали в течение года и до 1 сентября они заработают во всех украинских больницах. По убеждению министра, цифровые больничные сэкономят в государственном бюджете около 4 миллиардов гривен на год.

Министерство здравоохранения обещало внедрить электронный больничный листок еще летом прошлого года. Правда, тогда дальше разговоров о внешнем виде такого больничного дело не пошло. В течение года функционал нового цифрового документа разрабатывали Минздрав, Министерство соцполитики, НСЗУ, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд.

В Минздраве заявили, что электронные листки нетрудоспособности нужны для минимизации рисков, связанных с привычными бумажными больничными. К таким рискам можно отнести недобросовестные способы получения и выдачи больничных.

Е-больничный смогут получить пациенты, внесенные в электронную систему здравоохранения вместе с историей обращений к врачу. Это нужно для контроля – кому, когда и с каким диагнозом врач выписал больничный, а также для проверки факта предыдущих обращений пациента к врачу.

Что предшествовало внедрению е-больничных

В марте 2020 года Кабмин ввел порядок работы Электронного реестра с использованием электронных листков нетрудоспособности. Согласно тогдашней программе Минздрава, е-больничные должны были быть внедрены с 1 апреля. Но 23 апреля тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявил, что введение электронных больничных в Украине откладывается из-за технических проблем, связанных с коронавирусом.

Министерство социальной политики

В июле 2020 года Минздрав сообщил, что вот-вот запустит систему электронных больничных в тестовом режиме. Наконец, в феврале 2021 года Рада приняла закон о внедрении в Украине электронного реестра листков нетрудоспособности. Его авторы убеждали, что е-больничные заработают совсем скоро, но этого не произошло.

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Как будет работать е-больничный и для кого он

Выдавать и закрывать электронные больничные будут по такому принципу:

Во время первого обращения больного врач с помощью своей электронной подписи формирует электронный больничный листок, который имеет закрытый период болезни. Период болезни проставлен в нем заранее в зависимости от вида болезни и автоматически закрывается в определенный срок. В е-больничном врач должен указать день начала болезни и день, с которого рекомендовано вернуться к работе.

Если больной нуждается в дальнейшем лечении и продлении действия больничного, врач может удлинить больничный. Для этого врач создаст новый больничный, также с закрытым периодом.

Врач будет вносить информацию в е-больничный в таком порядке:

Данные о случае временной потери трудоспособности вносят в электронный реестр листков нетрудоспособности (ЕРЛН) по идентификационному номеру пациента.

Каждому больничному автоматически присваивают номер.

После регистрации больничного в ЕРЛН пациенту по желанию могут выдать бумажное уведомление о регистрации больничного.

В тот же день о выдаче больничного пациента эсэмэской проинформирует Пенсионный фонд через электронный кабинет застрахованного лица на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Уведомление о выдаче больничного автоматически направляется в электронный кабинет работодателя, который является страхователем пациента.

Е-больничный позволяет автоматически создать заявку для Фонда социального страхования, чтобы его учли в страховом стаже и в средней зарплате.

В Министерстве здравоохранения отметили, что после внедрения электронных больничных в так называемый переходный период его будут использовать параллельно с бумажным.

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Преимущества е-больничного в Украине

Можно выделить такие преимущества в цифровом нововведении от Минцифры: