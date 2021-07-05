Внедрение е-билета и сокращение кондукторов: Какие изменения произошли в общественном транспорте столицы

Бумажные билеты для оплаты проезда в общественном транспорте столицы будут в обращении до 14 июля

КП "Київпастранс"

В Киеве заявили о готовности полностью перевести общественный коммунальный транспорт на использование е-билета. Бумажные аналоги, а вместе с ними и кондукторы, отойдут в прошлое.

Как пассажиры будут оплачивать проезд в Киеве и трудоустроят ли почти 1000 работников рассказываем далее.

Без бумажных билетов

В КП "Киевпастранс" заявили, что стали первым транспортным предприятием, которое полностью готово к внедрению электронного билета. "В рамках этого процесса весь подвижной состав предприятия оснащен средствами Автоматизированной системы оплаты проезда для обслуживания системы е-билета", – рассказали транспортники.

Также добавили, что в течение последнего года предприятие постепенно выводило из обращения разовые бумажные билеты. Первым на е-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующий этап – отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Он начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения с 14 июля.

Валидаторы в столичном общественном транспорте Фото из открытых источников

"Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения по-прежнему продолжат пользоваться своими льготами", – рассказали в "Киевпастрансе". И обратились к пассажирам с просьбой быть сознательными и самостоятельно платить за проезд.

В КГГА рассказали, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе и имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

Стоит отметить, перейти на е-билеты в столице пытались еще осенью 2019 года – с 1 ноября планировали сократить всех кондукторов. Однако на некоторых маршрутах работников оставили.

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Как оплатить проезд

Приобрести билет у водителя станет невозможным. Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах, метро и фуникулере можно оплатить с помощью е-билета (транспортной карты) или заранее приобрести одноразовый бумажный QR-билет, срок действия которого составляет 15 суток.

Такие документы продают:

в T-киосках;

в терминалах самообслуживания е-билета;

в терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев цифровой;

в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карточки киевлянина).

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину – улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", – убеждена столичная власть.

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Что будет с кондукторами

Вместе с переходом на цифровую оплату проезда в общественном транспорте планируют значительно усилить контроль. Штат контролеров увеличат за счет сотрудников, должность которых упразднили.

Фото из открытых источников

Всего в столичном транспорте работали около 1000 кондукторов. В "Киевпастрансе" заверили, что работники получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии в предприятии. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.

Что думают киевляне о новации

В столице уже не первый год в тестовом режиме работают электронные проездные, однако до этого времени была возможность оплатить поездку "живыми" деньгами, если система не сработала. Теперь оплата будет исключительно цифровой, и некоторые киевляне указывают на проблемы, которые могут возникнуть.

Одна из них – недостаточное количество терминалов для приобретения одноразового QR-билета. Конечно решить эту проблему можно, приобретя карту и оплатив определенное количество поездок.

Приводят и другие ситуации – приложение поддерживают не все смартфоны – на более старых моделях оно не работает. К тому же в телефоне должен быть постоянно интернет, что в некоторых случаях может стать проблемой.

Возникает и вопрос, как быть людям, которые разово приехали в Киев и не имеют смартфонов или не умеют им полноценно пользоваться, а купить бумажный вариант QR-билета можно не на каждой остановке.

Киевляне убеждены, что сначала нужно оборудовать достаточное количество точек продажи билетов на разовую поездку. "Нужен определенный переходный период: пока появится достаточное количество точек продажи электронных билетов, и пока люди разберутся с новацией, контролеры должны предоставить возможность оплатить проезд пассажиру, который не смог по какой-то причине приобрести билет, а не просто штрафовать", – убеждена София Манко.

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Однако, несмотря на возмущение граждан, столица внедряет е-билеты, и пассажирам придется приспосабливаться к новации.