Власть придумала новое дело для Медведчука: Почему затея с "уголовкой" за декларацию провалится

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Оригинал - на сайте "Skeptic".

НАПК на днях заявило, что выявлении признаков декларирования недостоверной информации лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком на общую сумму более 73 млн гривен. Согласно информации НАПК, народный депутат Украины не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве. Агентство направило материалы в Офис Генерального прокурора и хочет привлечь Медведчука к ответственности по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Однако опрошенные нами юристы удивлены таким фактом, ведь законодательство о декларировании не обязывает указывать стоимость недвижимости. В декларациях высших должностных лиц находим десятки аналогичных "пробелов", которые не вызывали у НАПК подозрений. Эксперты говорят, что речь идет о новой волне политических репрессий против лидера оппозиции. Поскольку два уголовных дела против Медведчука развалились, не дойдя до суда, власть ищет новые возможности преследования главного оппонента Зеленского.

Как декларируют Зеленский и Ко

Президент Владимир Зеленский в своей декларации за 2020 год в разделе "Объекты недвижимости" указал купленную в 2009 году квартиру в Киеве площадью 198,6 кв. м. Однако, ее стоимости в декларации мы не найдем – в соответствующем поле стоит отметка "Неизвестно". Хотя можно только представить, во сколько она обошлась Зеленскому, учитывая цены на недвижимость того времени.

В октябре этого года НАПК сообщило о завершении полной проверки декларации президента. Согласно справке НАПК №689/21 от 22 октября 2021 года, в разделе "Объекты недвижимости" нарушений Закона не установлено.

из открытых источников

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в декларации за 2020 год указал в собственности купленные в 2006 году два земельных участка в селе Ходосовка близ Киева, а также жилой дом там же общей площадью 345,6 кв. м. Все объекты недвижимости указаны без указания стоимости. При чем, дом Баканов купил в 2020 году, уже находясь в должности главы СБУ и зная, что его нужно будет декларировать. Этот факт должен был бы заинтересовать НАПК.

Осенью агентство проверило декларацию Баканова и в справке от 1 декабря 2021 № 832/21 указала, что признаков правонарушений у декларанта не выявлено. 3 декабря Баканов подал уточняющую декларацию после проверки НАПК, однако стоимость указанных выше земельных участков и дома осталась с отметками "Неизвестно".

из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей декларации указал два земельных участка, купленные в 2009 году во Львовской области. Однако в графе "Стоимость" вместо суммы в гривнах указано "Не применяется". Справка от 13 августа 2021 года № 397/2021 НАПК сообщила, что признаков правонарушений у премьер-министра не выявлено.

из открытых источников

Такая же ситуация находится в декларации секретаря СНБО Алексея Данилова. Весной он задекларировал купленную в 2007 году квартиру в Киеве площадью 203,9 кв. м, однако не указал ее стоимость. Цены на недвижимость в столице в то время были сверхвысокими и в среднем составляли более 2,5 тыс. долларов за квадрат. То есть, речь идет о сумме, превышающей полмиллиона долларов, которую простой народный депутат от БЮТ потратил на новое жилье. НАПК никоим образом на это не отреагировало.

из открытых источников

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не указал в декларации стоимость двух квартир, вице-спикер Александр Корниенко – стоимость земельного участка на 1300 кв. м в Бородянском районе и жилого дома там же.

Мы проанализировали десятки деклараций чиновников и выяснили, что почти в каждой есть объекты недвижимости без указанной стоимости. При этом НАПК не требует привлечь таких декларантов к ответственности.

Что говорит закон?

3 февраля 2021 года НАПК утвердило и опубликовало обновленные разъяснения по применению антикоррупционного законодательства. Там читаем, что в декларации указывается стоимость объекта на момент обретения права на этот объект.

Закон не требует от субъекта декларирования производить оценку имущества с целью заполнения декларации. В случае, когда правоустанавливающие документы отсутствуют, а оценка имущества не проводилась или ее результаты неизвестны субъекту декларирования, при заполнении соответствующего поля декларации о стоимости имущества следует указывать "Неизвестно", говорят в НАПК.

"В законе "О предотвращении коррупции" говорится, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, заполняют е-декларации и обязаны указывать стоимость всего движимого и недвижимого имущества на момент его приобретения. Если цена не установлена, пишут – "Неизвестно". Человек может не знать стоимость своего имущества, особенно если покупка была совершена в девяностые годы или в начале двухтысячных", – говорит доктор юридических наук Виталий Журавский.

В декларации Медведчука за 2020 год не указана стоимость нескольких земельных участков и дома. Практически все объекты стали собственностью политика в двухтысячные.

"Дом, в котором проживает Виктор Медведчук, куплен в 2003 году. Документы не сохранились, потому и цена не указана. Автомобили в 2014 году и в 2018 году покупались по доверенности уполномоченным на это лицом. Данные об их стоимости не сохранились. Поэтому в соответствующем разделе е-декларации отмечено, что цена неизвестна. Впервые Медведчук заполнил е-декларацию в 2019 году, когда приобрел статус народного депутата. А до этого он не был обязан это делать, а потому и не сохранил все данные. Так что нарушил народный депутат? Думаю, покой некомпетентной, безответственной власти, которую постоянно подвергает справедливой критике", - комментирует декларацию лидера ОПЗЖ Журавский. Он отмечает, что согласно законодательству, декларация заполнена корректно, а ситуацию с НАПК называет очередным этапом "наезда" на оппозиционного политика.

Непонятно, как Офис генпрокурора будет применять статью 366-2 Уголовного кодекса Украины в этой ситуации, ведь она говорит о наказании за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, "если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 200 более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. То есть речь о занижении оценки имущества. У Медведчука в декларации видим отметки "Не известно". Следовательно, нет стоимости, нет и разницы с "достоверными" данными.

А управляющий партнёр АО "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий отмечает, что в реальности проверка деклараций в НАПК – дело весьма субъективное.

"Указание на то, что стоимость имущества неизвестна, само по себе нарушением не является, если эта графа заполнена в соответствии с требованиями закона. Это право декларанта. Другое дело – как такую декларацию оценит контролер… Естественно, в ходе полной проверки деклараций сотрудники НАЗК дают субъективную оценку тем или иным нарушениям, допущенным при её заполнении. На одни нарушения смотрят сквозь пальцы, на другие – во все глаза. Допускаю, что далеко не последнюю роль тут могут играть, как личность декларанта, так и въедливость проверяющего", - говорит юрист.

Личность Медведчука для представителей этой власти – словно красная тряпка. Его уже хотят привлечь к ответственности по двум уголовным делам – речь о якобы покушении на разграбление национальных ресурсов, а также торговлю углем с ОРДЛО. Впрочем, оба дела забуксовали и даже не дошли до судов. Поскольку старые разваливаются, власть придумала новое.

"Это исключительно политическое преследование и свидетельство того, что украинское антикоррупционное законодательство, как и сами антикоррупционеры, направлены не на борьбу с коррупцией, а на расправу с неугодными", - отмечает юрист Ростислав Кравец.

Впрочем, опрошенные юристы сходятся на том, что и это дело будет выиграно Медведчуком, поскольку закон на его стороне, а действия НАПК похожи на избирательное преследование.