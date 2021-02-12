Виртуальные туры по Украине: Куда можно поехать и что посмотреть, не вставая с кровати

Про одни из лучших музеев онлайн, замки и усадьбы гетманов - и все в нашей стране

Обзор природы с вершины горы Фото из открытых источников

Пандемия коронавируса негативно повлияла на многие сферы. Больше всего пострадал туризм. Разные страны начали вводить ограничения на въезд и выезд, а потому путешествия в некоторые места стали недоступными.

Внутренние странствия не являются исключением. Сегодня мы не можем поехать куда угодно, ведь карантин еще продолжается. И что делать, если хочется посетить музеи или замки? Чтобы не подвергать себя и других опасности, можно попробовать виртуальные туры. Куда отправиться туристам, не покидая своей кровати, читайте далее в нашем материале.

Туры от "Путешествуй по Украине"

Проект discover.ua создан для тех, кто хочет путешествовать по Украине. Это инициатива Государственного агентства по развитию туризма. На сайте собраны интересные видео и фото выдающихся мест Украины. Также есть интерактивная карта и маршруты. Можно даже найти ресторан или отель, посмотреть рейтинги и отзывы посетителей определенных локаций. Для туристов есть возможность предлагать собственные маршруты и добавлять описания к достопримечательностям.

Логотип проекта " Путешествуй по Украине" Фото из открытых источников

На сайте также доступна коллекция 3D-туров и 3D-панорам. Их можно просмотреть с разных ракурсов на странице. Пока туристам предлагают онлайн лишь несколько городов: Киев и Черновцы. Также есть виртуальные туры в Черкасскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Винницкую области.

Какие достопримечательности могут осмотреть туристы:

Киев

Киево-Печерская лавра. Всемирно известное место паломничества христиан. Сначала на ее месте был основан православный монастырь в 1051 году подвижником Антонием. Уже в XI в. храм стал центром распространения и утверждения христианства.

Киево-Печерская Лавра Фото из открытых источников

Михайловский Златоверхий собор. Был заложен князем Святополком Изяславичем в 1108 году. Внутри можно увидеть фрески и мозаики, которым уже не один век. Храм имеет каменную колокольню высотой в 49 метров, жемчужину украинского барокко.

Михайловский Златоверхий собор ZeFt

В разделе Киев можно также осмотреть Андреевскую церковь и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Черновцы

Банченский монастырь. Расположен в 20 км от Черновцов. Имеет колокольню над воротами. Рядом есть ландшафтный парк. В храме туристы могут взглянуть на мощи, иконы и тому подобное.

Банченский мужской монастырь в 20 километрах от Черновцов Фото из открытых источников

В Запорожской области тоже есть немало панорам. Туристам предлагают перенестись в Национальный заповедник "Хортица", где расположен Музей казачества с многочисленными достопримечательностями эпохи казачества. Также есть возможность увидеть дуб, которому 700 лет, и металлургический завод "Запорожсталь".

Экспозиция в Музее казачества на о. Хортица Фото из открытых источников

В Черкасской области для туристов сделали панорамы парка "Софиевка" в Умани. Он имеет площадь в 180 гектаров и является образцом садово-паркового искусства конца XVIII - начала XIX веков. Здесь немало искусственных водопадов, архитектурных сооружений и скульптур. Кроме того, онлайн доступны живописные пейзажи Буцкого каньона, а также прогулки Чигиринским замком.

Другие интересные 3D-туры в областные центры и по окрестностям вы можете посмотреть по ссылке.

Чигиринский замок Фото из открытых источников

Экскурсии в музеи

Виртуальные туры есть и в музеи. Они позволяют изучать быт и архитектуру и ознакомиться с творчеством выдающихся художников. Одним из самых интересных путешествий такого типа является онлайн-путешествие в семь аутентичных музеев под открытым небом. В частности, по ссылке вы попадете в такие места:

Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в Переяславе-Хмельницком (122 памятника народной архитектуры XVII-XIX вв., в том числе 20 дворов с домами и хозяйственными постройками, представлено более 20 тысяч экспонатов);

Музей народной архитектуры и быта в Переяслав-Хмельницком Фото из открытых источников

Музей под открытым небом "Резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине (имеет около 2000 экспонатов, уникальную археологическую коллекцию предметов XVII века и казацкое оружие);

Музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" во Львове (120 памятников народной архитектуры и экспозиция из 6 малых сел);

Музей под открытым небом "Запорожская Сечь" (достопримечательности о. Хортица от скифских курганов до музея оружия казаков).

Музей под открытым небом " Запорожская Сечь" Фото из открытых источников

Национальный музей народной архитектуры и быта в Ужгороде (16,5 тысяч памятников культуры Закарпатья);

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово Киевской области;

Музей под открытым небом "Мамаева слобода" в Киеве.

Пока мы сидим дома, можно подробнее ознакомиться с творчеством. Для этого существуют виртуальные туры по художественным музеям. За несколько секунд вы можете попасть на экспозиции известных художников. Далее несколько идей, куда отправиться за новыми эмоциями.

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Музей Ханенко. В основе экспозиции имеет художественное собрание выдающихся украинских коллекционеров и благотворителей. Он возведен в конце XIX века. Фасад и интерьеры имеют черты готики и барокко. Виртуальный тур по ссылке.

Интерьер и экспонаты в музее Ханенко Фото из открытых источников

Национальный художественный музей Украины. Основан еще в XIX веке. Является одним из крупнейших в Украине. Туристы могут увидеть собрание иконописи, казацкие портреты, коллекцию народных картин "Казак Мамай" и произведения живописи XIX века. Посетить музей можно по ссылке.

Фасад Национального художественного музея Украины ZeFt

Также есть другие художественные музеи:

Днепровский художественный музей: https://artmuseum.dp.ua/?page_id=8594;

Харьковский художественный музей: https://museum-portal.com/ua/museum/kharkiv-art-museum, здесь можно посмотреть собрание художников с 1805 года;

Музей западного и восточного искусства в г. Одесса: http://museum.odessa.ua/3d-tur/, одно из лучших собраний в Украине.

Другие достопримечательности можно посетить онлайн

Музей-усадьба Ивана Котляревского в Полтаве. Здесь выдающийся писатель, перу которого принадлежат произведения "Энеида" и пьеса "Наталка Полтавка", жил и творил. Экскурсия по линку.

Дом генерального судьи Василия Кочубея. Расположен в Батурине. Это историко-культурный памятник, переживший времена становления, развития и гибели украинского казачества. Возле дома есть аллея, где растут 500-летние дубы еще гетманских времен. Попасть сюда можно по ссылке.

Дом генерального судьи Василия Кочубея Фото из открытых источников

Острожский замок. Уникальное сооружение на Волыни, которое относится к типу жилых оборонительных башен. Местами его стены достигают толщиной 2,6 метров. Раньше здесь хранились запасы пороха, а также был глубокий колодец. На среднем этаже была комната для приема гостей. Чтобы попасть сюда, нужно перейти по ссылке.

Острожский замок Фото из открытых источников

Это лишь малая часть тех мест, куда можно попасть, не покидая своей кровати. Мы не вспомнили о турах по Закарпатью, а также большом количестве других музеев. Сегодня, во время пандемии, виртуальные путешествия становятся все популярнее, поэтому советуем воспользоваться этой возможностью. Кроме того, попав куда-либо онлайн, вы получите возможность решить, стоит ли ехать в определенное место. Путешествуйте по Украине и открывайте для себя новое.

К слову, напоминаем, что ранее вышел материал о Николаеве, в котором рассказывается про первую в стране астрономическую обсерваторию и "украинский Диснейленд".

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