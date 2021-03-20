Винницкая область для всех: Где искать космические кратеры, карьеры и дворцы

От дворца князей Потоцких до ослиных ферм и наскальных монастырей

Дворец Потоцких в г. Тульчин Фото из открытых источников

Винница – областной центр, который известен своим уютом, развитой инфраструктурой и приветливыми жителями. Многие украинцы едут в этот город, чтобы посмотреть на фонтаны и прогуляться по паркам.

Винницкая область намного больше. Здесь расположены десятки дворцов, монастыри на скалах и даже кратеры космического происхождения. Это территория уникальных карьеров и заповедников, где есть достопримечательности времен еще до нашей эры. С чего стоит начинать осмотр Винницкой области и куда стоит ехать, читайте далее в нашем материале.

Дворец Потоцких

Расположен в городе Тульчин Винницкой области. Это памятник архитектуры в стиле классицизма. Он берет начало с XVIII века. Сначала семья польских магнатов Потоцких жила в старой постройке, которую возвели в 1757 году. Новую начали строить в 1782 году. Для этого проект дворца заказали французскому архитектору Ля Круа. Внутренние работы поручили голландцу Мерксу, а парк "Хорошее" создал англичанин Миллер.

Крышу сооружения покрыли медью. Ранее был виден двухэтажный корпус с 10 колоннами. Рядом было два других. Главный и два боковых корпуса соединяли стеклянные галереи. На колоннах виднелся белый фриз с позолоченными буквами. Внутри дворец украсили мраморной лестницей с металлическими плетениями. В парке поблизости можно было увидеть мраморные скульптуры, купальни и фонтаны. Функционировал театр, имевший в репертуаре 5-7 опер.

На территории также располагались турецкие бани, оранжерея, небольшая типография. В советские времена объявили реставрацию, которую так и не завершили. С 1984 года внутри размещается Тульчинское училище культуры. В 2017 году начали проводить фестиваль "Opera Fest". Время от времени проходят другие мероприятия, связанные с музыкой.

Усадьба Потоцких

Была построена по образцу Тульчинского дворца. Она расположена в селе Печёра Тульчинского района. И хотя семья Потоцких перестроила усадьбу, здание берет начало еще с правления владельца Молдавского княжества Константина Дука. Он выстроил в деревне дворец и направил воду из реки в парк.

Позже Печёрой владели украинские княжеские роды Заславских и Вишневецких. Затем село перешло Станиславу Потоцкому благодаря женитьбе его дочери и польского шляхтича Яна Свейковского. Они построили собственную резиденцию как в Тульчине, но меньшую по размерам. До сегодня дошло лишь первоначальное планирование парка с аллеей, где растут липы. Также есть усыпальница Потоцких. В советское время внутри многое убрали: кресты, колокола, статую Божьей матери. Но декоративные элементы сохранились.

Усадьба Потоцких в селе пещера на Винниччине find-way.com.ua

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь

Расположен в селе Лядова Могилев-Подольского района. Это одна из важнейших святынь в Украине. По преданию ее основателем был преподобный Антоний Печерский. Он создал монастырь, когда возвращался с греческого Афона в Киев. Антоний как будто увлекся пейзажами и вырубил себе келью прямо в скале. Скит был заложен с благословения афонских святых. Потом приходили другие монахи.

Первое летописное упоминание датируется 1159 годом. Монастырь существовал много веков. В 1745 году его закрыли. Возобновили деятельность только в XIX веке. В это время киевский профессор В. Б. Антонович доказал мысль о существовании монастыря еще в Х веке.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи является главным храмом. Возле него расположен монумент с древними надписями на разных языках. Внутри святыни есть чудотворная икона XVII века "Усекновение головы Иоанна Крестителя". Храм возведен на высоте в 90 метров над рекой Днестр. Ему уже больше тысячи лет.

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь в Винницкой области kolokray

Ильинецкий метеоритный кратер

Расположен вблизи города Ильинцы между селами Луговая, Слободка, Иваньки и Жорнище. Это древняя структура космического происхождения. У кратера диаметр около 7 километров и глубина – 800 м. Он появился около 400 миллионов лет назад после столкновения метеорита массой 40 млн тонн и Украинского кристаллического щита.

Исследования доказали, что космический объект раскололся на три обломка и попал в вышеупомянутые села. Также в 1974 году в кратере находили алмазы. Части метеорита хранятся в Винницком планетарии. Их оценивают в 200 тысяч долларов. В 2018 году на территории установили стенды и указатели. Теперь здесь легко ориентироваться.

Ильинецкий метеоритный кратер между селами Луговая, Слободка, Иваньки и Жорнище Фото из открытых источников

Черепашинецкий карьер

Расположен в селе Черепашинцы. Это в 44 километрах от Винницы. Водоем искусственного происхождения. На исходе ХХ века на его месте добывали белую глину и гранит. Когда карьер перестали разрабатывать, его затопило подземными источниками. Образовалось озеро.

Карьер получил известность после серии сюжетов на телевидении. Сегодня это место бюджетного отдыха не только для жителей из окрестностей, но и туристов отовсюду. Вода имеет необычный бирюзовый цвет. Видно дно и как плавают рыбы. Глубина около 90-100 метров. В воду лучше не прыгать, ведь дно каменное и неровное.

Государственный историко-культурный заповедник "Буша"

Расположен в селе Буша, что неподалеку от границы с Молдовой. Его создали в августе 2000 года. Имеет площадь почти в 7 гектаров. На территории и в охранной зоне туристы могут увидеть памятники археологии IV ст. до н. э. – VІІ ст. н. э., храмы уже нашего времени, подземные ходы, остатки крепостей.

Самым известным является наскальный храм с уникальным художественным рельефом. Вдоль всей территории заповедника можно взглянуть на мегалиты – каменные сооружения неизвестного происхождения. Языческие барельефы. Туристы приезжают, чтобы увидеть "Гайдамацкий яр", который получил название от времен Колиивщины. Во времена гетмана Богдана Хмельницкого в Буше был большой замок. До наших дней дошла лишь одна из башен.

Государственный историко-культурный заповедник "Буша" find-way.com.ua

Какими другими местами привлекательна Винницкая область

Дворец Грохольских-Можайских. Расположен в пгт Вороновица. Это исторический и архитектурный памятник в стиле классицизма. Здание появилось в 1770-1771 годах. Восстановили памятник в 2017 г. интерьеры сохранились. Внутри также можно увидеть сотни картин фламандских, французских и голландских картин, которые приобрел когда-то Антон Горохольский – один из владельцев родом из Польши.

Дворец Грохольских-Можайских в пгт. Вороновица в Винницкой области Фото из открытых источников

Барский замок. Можно увидеть в городе Бар Винницкой области на берегу р. Ров. Сооружение берет свое начало еще со времен русско-литовских князей Кориатовичей, которые около 1380 г. построили замок. Сегодня можно увидеть остатки стен. Также в открытых источниках есть немало 3-D образцов того, как крепость выглядела раньше.

Барский замок в городе Бар Винницкой области Фото из открытых источников

Ослиная ферма. Расположена в селе Заболотное Крыжопольского района. Это уникальный эксперимент в профессиональном училище им. Д. Заболотного. Здесь содержат около 50 животных. На ферме производят сыр и мыло. Особенно ценностным является молоко – его цена в Европе 50 евро за литр.

Ослиная ферма в Винницкой области Фото из открытых источников

Ставка Гитлера"Вервольф". Расположена в 8 километрах от Винницы. Ехать стоит по Житомирской трассе до поселка Стрижавка. Здесь можно увидеть музей военной техники, немецкое оружие, бункеры и кабели связи еще с того периода. Это место считают одним из самых мистических в Украине.

Бункер "оборотень" в Ставке Гитлера "Вервольф" в Винницкой области find-way.com.ua

Это далеко не все интересные локации, которые можно увидеть в Винницкой области. В области расположено 27 дворцов, соборы и парки. Это территория, которую стоит исследовать.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Киевской области, в котором рассказывается о резиденции экс-президента Януковича в Межгорье, зоопарке ХІІ месяцев с редкими видами животных и "Добропарке" с миллионами тюльпанов.

Также есть материал о Полтавской области, где можно прочитать о пирамиде-усыпальнице рода Закревских, триумфальной арке в Диканьке и городе-курорте Миргороде.