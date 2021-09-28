Вход запрещен: Кого обязательно вакцинируют от коронавируса в Украине и куда уже не пускают невакцинированных
Вакцинация от коронавируса в Украине переходит из добровольной в обязательную
В Министерстве здравоохранения определились с профессиями, работники которых должны получить прививку от COVID-19. Однако косвенно заставляют вакцинироваться и других граждан, запрещая посещать те или иные места, или выполнять свои профессиональные обязанности.
Куда уже не пускают невакцинированных украинцев и кто официально может избежать прививки от COVID-19 рассказываем далее.
Кто должен обязательно вакцинироваться от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
На период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинацию против острой респираторной болезни COVID-19 должны пройти:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работники местных государственных администраций;
- работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.
"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ", – прописано в документе.
Сейчас проект документа обсуждается, однако в некоторых случаях ограничения для непривитых граждан уже действуют.
Невакцинированным вход запрещен
В понедельник, 27 сентября, стало известно, что людям, которые не получили прививки от коронавируса, запретили вход в мэрию в Николаеве. Городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что в мэрию не будут пускать невакцинированных чиновников и журналистов. Попасть в горсовет без прививки можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста.
При этом Сенкевич не уточнил, будут ли эти правила распространяться на простых жителей города, которые будут приходить в мэрию для решения собственных вопросов и получения услуг.
А на днях в Чернигове разгорелся скандал в одной из школ. Поводом стала ситуация, которая развернулась вокруг учителя физической культуры: за отказ прививаться от COVID-19 мужчина получил предупреждение о том, что он не будет допущен к работе.
Директор учебного заведения объяснила такой шаг новыми правилами карантина, которые прописаны в постановление Кабмина №1236. Соответственно, учреждение образования, в котором менее чем 80% привитых работников, переходит на дистанционку.
А в некоторых городских и областных госадминистрациях отметили, что при прививке менее 80% работников учреждения образования, оно закрывается на карантин.
Немного более лояльная ситуация с работой кафе, ресторанов и учреждений культуры. Пока эти объекты не закрывают, однако по правилам желтой зоны, в которой сейчас находится Украина, запрещено:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров и тому подобное.
При этом, ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, сотрудники кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19, или действующие справки о тестировании. Но если среди посетителей есть хотя бы один невакцинированный без справки, ограничения возвращаются.
Поэтому, конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем бизнеса.
Кого будут прививать в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели.
"За две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", – сообщили в Офисе президента.
Отмечается, что в Министерстве обороны прививки двумя дозами вакцины уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%.
Кто может избежать вакцинации
Гражданам Украины будут выдавать справки о невозможности завершить вакцинацию от коронавируса, если после первой дозы они будут чувствовать себя плохо или иметь специфические симптомы.
"Любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому лицу может быть выдана справка о том, что оно получило одну дозу и вторая ему противопоказана", – подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В то же время Кузин отметил, что врач может рекомендовать такому пациенту другой тип вакцины для получения второй прививки.
Также заместитель главы Минздрава заявил, что людям, которые имеют противопоказания к вакцинации вообще, также выдают медицинскую справку установленной формы о наличии абсолютных медицинских противопоказаний. Однако таковых в стране – менее одного процента людей.