Весенний призыв в Украине: Дадут ли отсрочку из-за пандемии COVID-19 и другие особенности

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На военную срочную службу весной планируют призвать более 14 000 юношей

Со следующего месяца в Украине начнут подготовку к весеннему призыву в ряды Вооруженных сил Украины. Он продлится с апреля по июнь. В Офисе президента рассказали, кто и как может получить отсрочку от прохождения срочной службы. А в столичном военкомате сообщили, как действовать призывникам, больным коронавирусом.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Весенний призыв – быть или не быть

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля – июня и в течение октября – декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Согласно украинскому законодательству, не будут подлежать призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

- в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

- в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

- в учреждениях профессионального и / или высшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении следующей степени образования;

- в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

- в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

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Сколько юношей призовут на срочную службу

В этом году в Украине во время весеннего призыва на срочную военную службу планируют призвать более 14 тысяч юношей.

В начале марта представитель Генштаба ВСУ полковник Владимир Еременко рассказал, что из числа всех призывников будут служить в ВСУ - 6 500 ребят, Нацгвардии - 4 646, Госпогранслужбе - 2 500, Госспецслужбы транспорта - 600 человек.

По его словам, для проведения призыва на срочную военную службу на 1 призывника заложены расходы в 5 244 грн. Из них 4 540 - для выплаты денежной помощи гражданам, которых призовут.

Чиновник подчеркнул, что срочники будут служить во всех воинских частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности военной части.

Кроме того, более 6 000 срочников планируют уволить с военной службы в первом полугодии 2021 года.

В столичном военкомате рассказали, что предварительно, в Киеве планируют призвать 557 человек.

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Особенности нынешнего призыва

Учитывая пандемию коронавируса, в Украине действуют определенные ограничения, которые также распространяются на призывников. Как рассказали в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (Киевской городской военкомате), юноши должны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все карантинные правила.

Если призывник болеет коронавирусом, то в военкомат за повесткой он не приходит. Но это не освобождает его от самого призыва. "Отсрочка по болезни может быть лишь на время болезни. Призывник, который переболел COVID-19 и не получил осложнений, которые бы его лишили возможности лично явиться по повестке в военкомат, должен предоставить справку от семейного врача о том, что он болел, или выписку из лечебного учреждения в случае госпитализации ", - рассказали в военном комиссариате.

Что касается вакцинации от коронавируса, который сейчас проходит в Украине, справки для военкомата, если призывник вакцинировался, предоставлять не нужно. "Иммунизация от COVID-19 является добровольной, поэтому справка не нужна", - подчеркнули в военкомате.