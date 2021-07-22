Вероятные санкции против РФ, прекращение транзита и риски для Украины: К чему приведет запуск "Северного потока-2"

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После запуска "Северного потока-2" в Украине не исключают увеличение риска полномасштабной военной агрессии со стороны России

Соединенные Штаты Америки и Германия приняли соглашение, в соответствии с которым против России будут применены санкции, если газопровод "Северный поток-2" будут использовать против Украины. Однако пока неизвестно, как именно будут обеспечиваться задекларированные обязательства.

Подробнее о соглашении и реакции украинских властей рассказываем далее.

Соглашение США и Германии относительно защиты Украины

Правительство Германии будет оказывать давление на Европейский Союз для введения дополнительных санкций в случае, если Российская Федерация попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ. Об этом говорится в соглашении США и Германии по "Северному потоку-2".

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский Союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", – отмечается в соглашении.

Также в документе прописано, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток-2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию как оружие.

В рамках соглашения Германия взяла на себя обязательство содействовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который заканчивается в 2024 году.

Реакция Украины на сделку

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал первые детали сделки Соединенных Штатов и Германии в отношении "Северного потока-2". Он заявил, что надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла.

При этом он подчеркнул, что пока детали договоренности еще не раскрыты.

"Надо дождаться, как именно Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла. Деталей договоренности еще не раскрыли", – заявил Никифоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией относительно "Северного потока-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, поскольку газопровод угрожает безопасности и нарушает принципы диверсификации.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", – объявил министр.

А спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил беспокойство возможным вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Он призвал Конгресс США воздерживаться от утверждения любых соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

Разумков отметил, что "Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

Причем Украина и Польша, вместе с союзниками, и в дальнейшем будут работать над противодействием запуску газопровода "Северный поток-2". Запуск газопровода создает дополнительную военную и энергетическую угрозу Украине.

В МИД Украины сообщили, что актуальные предложения, которые поступают для минимизации угрозы от запуска газопровода – не являются достаточно эффективными. МИД Украины, со своей стороны, призывает США и Германию обратить внимание на кризис безопасности, который образовался в нашей стране в результате строительства "Северного потока-2".

Что думают в России о предстоящем транзите газа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соглашение США и Германии по "Северному потоку-2", отметил, что переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер и их не ведут главы государств.

Он также добавил, что сдвигов по подготовке встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.

Риски для Украины

Если газопровод "Северный поток-2" запустится, Украина ежегодно будет терять около 1,5 млрд долларов. Еще больше беспокойства вызывает тот факт, что в случае запуска газопровода другая сторона захочет "избавиться" от Украины как конкурента.

Глава компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил: "Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия будет ожидать, что если военные действия не будут затрагивать европейских потребителей, Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине".

Также он отметил, что не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если сама его не добывает. Это могла бы гарантировать Россия, но "какова цена этих гарантий".

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"Северный поток-2" (Nord Stream 2) – это проект расширения активного в Балтийском море газопровода "Северный поток" длиной 1234 километра. По замыслу, газопровод должен проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Дании (147 км), Германии (85 км), России (118 км), Финляндии (374 км) и Швеции (510 км).

Подробнее о воплощении амбициозного плана России по построению "Северного потока-2" в обход Украины читайте по ссылке.