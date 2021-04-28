Вероятные переговоры Зеленского с Путиным и решение Рады: Главное на утро 28 апреля

Рада поддержала законопроект президента Украины о создании "суда в смартфоне"

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

Накануне проводили внеочередное заседание Верховной Рады – на повестке дня было более 10 законопроектов и некоторые из них приняли.

Среди прочего – готовится встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Подробности пока не сообщают, но обещают, что она будет исторической.

О главных новостях утра рассказываем далее.

Вероятные переговоры Зеленского с Путиным

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина могут касаться итогов договоренностей, достигнутых во время саммита "нормандской четверки" в Париже.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Он отметил, что пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но они будут очень содержательными, потому что есть много о чем поговорить.

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Решение Рады

Накануне народные депутаты провели внеочередные заседания, на которых приняли некоторые решения.

Так, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Документ регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов и устанавливает единые подходы к защите прав потребителей.

Фото из открытых источников

Также парламент принял во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Поддержали народные депутаты за основу и законопроект №5246 о введении так называемого суда в смартфоне. Автором закона является президент Владимир Зеленский. В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Очередное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Оно должно состояться в ближайшее время.

Подробностей о проведении заседания пока нет.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 28 апреля в Украине выявили 2 047 838 случаев коронавируса, 1 616 891 человек выздоровел, 43 391 – умер. За минувшие сутки зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников. За сутки умер 441 человек, выздоровело – 20 062 пациента, госпитализированы 3623 человека.

Причем из красной зоны карантина Киев могут вывести с 1 мая – решение будут принимать сегодня.

В мире по состоянию на утро 26 апреля обнаружили 147 809 197 случаев коронавируса, 125 360 148 человек выздоровели, 3 122 919 – умерли.

Представление на назначение главы Минэнерго

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду на назначение министра энергетики. Глава правительства предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Герман Галущенко Фото из открытых источников

Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг должен сегодня рассмотреть его кандидатуру на должность.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Майорск, Талаковка, Луганское, Каменка, Павлополь.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

По состоянию на утро 28 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня опять ночью будут ночные заморозки, а днем – переменная облачность. Температура воздуха днем в западных областях составит +10...+16, а ночью -1...-3. На севере страны завтра днем будет +10...+13, а ночью -1...-3.

Прогноз погоды на 28 апреля Укргидрометцентр

В центральных областях ожидается, что температура воздуха днем составит +11...+14, а ночью +1...-4. На востоке страны днем будет +11...+14, а ночью +5...-2. В южных областях прогнозируют +11...+16, а ночью +3...-2.

В Киеве сегодня прогнозируют тоже переменную облачность. Температура воздуха днем составит +11...+13, а ночью от 0 до -2.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали выступление лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко об изменениях в Земельный кодекс.

Тимошенко: Такого немає ніде в світі! Це нищівні зміни до Земельного кодексу для колонізації країни ???? Тимошенко: Такого немає ніде в світі! Це нищівні зміни до Земельного кодексу для колонізації країни ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 27 апреля 2021 г.

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