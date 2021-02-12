Вероятное увеличение налогов, подорожание топлива в Украине и землетрясения в Тихом океане: Актуальное на утро 12 февраля

Цены на топливо растут Фото из открытых источников

Подорожали и бензин, и дизтопливо, и газ

В Украине могут вырасти налоги – какие именно пока неизвестно, но такую инициативу Минфин будет продвигать в ближайшее время. Также мы узнали, что известный спортсмен Василий Вирастюк идет в народные депутаты – об этом заявили официально. А еще пока у нас продолжаются снегопады, в Тихом океане произошло несколько сильных землетрясений.

Далее рассказываем о наиболее значимых событиях по состоянию на утро пятницы, 12 февраля.

Украинцам могут увеличить налоги

Министерство финансов Украины создало план, который предусматривает увеличение налогов. По словам главы ведомства Сергея Марченко, изменения будут касаться расширения налоговой базы и увеличения возможности наполнения бюджета. В ближайшее время их подадут на рассмотрение в Кабинет министров.

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам Марченко, изменения не будут радикальными и будут касаться так называемых бюджетообразующих налогов, в частности налога на прибыль, НДС, акцизного сбора.

Визит Зеленского на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" отправился на передовую на Донбасс. Во время рабочей поездки в Донецкую область глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и встретится с военными, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Василий Вирастюк идет в депутаты

Спортсмен Василий Вирастюк официально стал кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". По словам главы прессофиса партии Евгении Кравчук, политическая сила на съезде выдвинула Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, что в Ивано-Франковской области.

Фото из открытых источников

Василий Вирастюк – многократный обладатель титула "Самый сильный человек Украины", а в 2004 году стал "самым сильным человеком мира".

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В "Харьковоблэнерго" проводят обыски

11 февраля начались обыски в служебных помещениях "Харьковоблэнерго" и по местам проживания работников общества в рамках расследования уголовного производства.

Досудебное расследование было открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 191 УКУ. Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказательства вины нарушителям грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности.

Подорожание топлива

Розничные операторы в Украине повысили цены на бензин и дизельное топливо.

На заправках "БРСМ-Нафта" стоимость дизельного топлива выросла на 10-20 коп./л и теперь оно стоит 22,99-23,19 грн/л.

Glusco повысила цены на бензины и дизельное топливо на 20 коп./л. В этой сети бензин А-92 и ДТ стоят 27,35 грн/л, А-95 – 28,35 грн/л.

В компании Marshal бензины подорожал на 30 коп./ л, а дизтопливо - на 50 коп./ л. В то же время сети Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL и другие подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./ л.

Принят доклад по Соглашению об ассоциации Украина–ЕС

Европейский парламент в целом и большинством голосов принял доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Документ готовится каждый год и содержит важные для Украины политические оценки. Речь идет о прогрессе в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проблемных вопросах и беспокойствах блока относительно определенного отступления Украины в реформах судебной системы, борьбы с коррупцией и верховенства права. Также в докладе содержится оценка расследования авиакатастрофы MH17 и осуждение отказа России от конструктивного участия в нем.

Лукашенко назвал условия для отставки

Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста президента Беларуси в двух условиях. Речь идет об отсутствии протестов и гарантиях безопасности для его сторонников.

Александр Лукашенко ТАСС

"Главное мое условие ухода от власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнению [...] Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может", - сказал Лукашенко.

Биткоин побил рекорд стоимости

11 февраля цена криптовалюты биткоин выросла более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon сообщил, что сформировал подразделение цифровых активов.

Биткоин Фото из открытых источников

Новое подразделение начнет работать в конце 2021 года и будет помогать клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

Кстати, биткоин подорожал более чем на 60% с начала текущего года после роста более чем на 300% в 2020 году.

В Тихом океане произошли мощные землетрясения

Возле группы островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии, произошли мощные землетрясения. По сообщению Геологической службы США, толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 520-ти километрах к востоку от города Нумеа. Эпицентр происшествия зафиксировали 10 февраля в 23:24 по киевскому времени.

Тогда же в 516-ти километрах от Нумеа зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Еще один подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в 03:02 по киевскому времени в 543 км на восток от административного центра Новой Каледонии. Всего с 9 февраля в районе произошло девять толчков магнитудой более 5,7.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 12 февраля в Украине зарегистрировано 1 262 867 случаев коронавируса, за прошлые сутки заболело 4 773 человека.

В мире известно о 107 648 109 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 27 366 838 случаев, Индии – 10 871 294, Бразилии – 9 659 167 больных, в Великобритании – 4 010 333 и России – 3 983 031 случай заболевания. Умерло 2 363 449 больных, а вылечилось 60 203 811 человек.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение, от которых скончался. Вблизи Новомихайловки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, в результате чего один из защитников Украины погиб.

Обстрелы велись неподалеку Водяного, в районе населенного пункта Авдеевка и вблизи Луганского.

Также 11 февраля возле Горловки в результате ранения снайпером НВФ погиб украинский военнослужащий. Около 9:30 снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ полтавчанин Александр Глушко и, несмотря на медицинскую помощь, он умер во время эвакуации.

Топ-видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео об истории пенсионерки из Славянска, которая выживает на мизерную пенсию.

Топ-обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали пост о переименовании столичного проспекта Бандеры обратно в Московский.

⚖️ Окружний адмін суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 11 февраля 2021 г.

Вместо бонуса

Кроме того, вчера на ZIK.ua вышло несколько больших текстов. Вот они со ссылками:

Отмена бумажных трудовых книжек: Как нововведение повлияет на начисление пенсий

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