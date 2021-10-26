Вероятное подорожание распределения газа, 600 млн евро помощи и проверки документов на улицах: Главное на утро 26 октября

За минувшие сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло более 700 человек

pixabay.com

В Украине будут проверять документы не только у пассажиров межобластного или международного значения, а у прохожих на улицах и в других общественных местах.

А газоснабжающие компании заявили о намерении пересмотреть стоимость распределения газа.

О главных новостях утра вторника рассказываем подробнее.

Вероятное подорожание распределения газа

Газораспределительные компании предлагают с января 2022 года поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Об этом свидетельствуют проекты тарифов, опубликованные на сайтах каждой отдельной газораспределительной компании.

pixabay.com

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. об.

Макрофинансовая помощь Украине

Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи вследствие пандемии. Страна получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш был получен в декабре 2020 года объемом в 600 млн евро. А общий объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.

При этом помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.

Проверка документов в общественных местах

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы граждан. Предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

Фото из открытых источников

Проверки будут проводить на улицах, в парках, развлекательных заведениях, общественном транспорте.

Отстранение работников от работы

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса СOVID-19.

В то же время это не касается тех лиц, которые имеют противопоказания и предоставили медицинское заключение.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 26 октября в Украине обнаружили 2 803 159 случаев коронавируса, 2 390 112 человек выздоровели, 64 936 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 19 120 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 1414 детей и 173 медработника. За сутки умерло 734 человека, выздоровели – 9738 пациентов, госпитализированы 2939 человек.

Львовскую, Житомирскую и Луганскую области могут перевести в красную зону карантина. Соответствующее представление Минздрав направил на рассмотрение.

В мире по состоянию на утро 26 октября обнаружили 244 857 589 случаев коронавируса, 221 983 326 человек выздоровели, 4 971 043 – умерли.

Новости по теме: Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии коронавируса

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 октября, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Каменки, Золотого-4, Песков.

Украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец – ранен в результате обстрелов.

По состоянию на 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня вблизи Гранитного.

Прогноз погоды

По данным синоптиков в Украине сохраняется солнечная и теплая погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха опустится до -7°C.

Температура воздуха на западе днем будет +10...+14, а ночью -1...-4. На севере днем ожидается днем +8...+11, а ночью -1...-4°C.

Прогноз погоды на 26 октября Укргидрометцентр

На востоке днем прогнозируют +9...+11, а ночью -2...-7. На юге днем ожидается +9...+13, а ночью -1...-3, а в центре днем +9...+12, а ночью -1...-4°C.

В столице прогнозируется теплая и солнечная погода. Днем будет +9...+11, а ночью от 0 до -2°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий политического эксперта Михаила Чаплыги о заявлении спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Вместо бонуса

Также на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов. Предлагаем обратить ваше внимание:

Миокардит и перикардит: Почему страны начали останавливать вакцинацию молодежи от COVID-19 препаратом Moderna

Новые правила перевозок в действии: Как проверяют документы и кого штрафуют за нарушение условий карантина

Киев на пороге локдауна: Как будет работать бизнес и кому разрешат пользоваться общественным транспортом

На час назад: Когда переведем стрелки часов и как подготовить организм к зимнему времени

Тонкости "безвиза": Куда и как поехать в ЕС впервые и что стоит знать опытным путешественникам